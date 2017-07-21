《全球汇市》美元兑欧元接近两年低位，因欧洲央行总裁德拉吉发表鹰派讲话

* 澳元大跌，受澳洲央行副总裁德贝尔讲话影响 * 欧洲央行总裁德拉吉称，央行将在秋季讨论调整购债计划 * 美元指数接近2016年8月以来低位 * 日本央行按兵不动，缓和美元兑日圆跌势 路透东京7月21日 - 美元周五下跌，周线料下滑，兑欧元在近两年低点附近，此前市场认为欧洲央行总裁德拉吉的讲话强硬。 但澳元兑美元下挫，因澳洲央行官员发表鸽派言论。 美元指数 日内持平，报94.322，离隔夜低位94.090不远，后者是2016年8月以来的最低水平。美元指数周内下跌0.9%。 欧元兑美元 稍事休整，报1.1626，周四曾高见1.1659，为2015年8月以来最高。 德拉吉表示，关于调整欧洲央行超宽松货币政策的讨论，没有设定确切的日期，但有明确提到在秋季。 U.S. Bank Private Client Group投资长Bill Northey表示，他的言论被认为“偏强硬”，尽管欧洲央行没有摆明何时开始资产负债表的正常化，事实上仍保留必要时进一步放松政策的可能性。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.06，隔夜曾低见111.48，为6月27日以来最低。周线料将下跌0.4%。 欧元兑日圆 小涨0.1%，报130.32日圆，与上周创下的2月以来高位130.76相去不远。周线则有望上涨1%。 市场预期在通胀持续疲软的情况下，日本央行维持大规模刺激计划的时间将远远超过其他主要央行，这使得美元兑日圆跌势有所缓和。 日本央行周四如预期维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，不过小幅上调经济增长预估。 分析师表示，围绕低通胀的担忧可能阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在下周的政策会议上升息。 美联储主席叶伦上周在国会作证时发出谨慎信号，一周前出炉的美国通胀和零售数据令人失望，增添了美联储有理由不急于收紧政策的证据。 道富银行东京分支主管Bart Wakabayashi称：“就美元/日圆走势，美联储已经明确表示其处于加息周期，而且日本央行本周也表明仍要实现2%的通胀率目标，这势必会带来影响。” “因此我预期美元/日圆肯定要走高，以上的大背景绝对会限制美元的跌势。” 美国总统特朗普的医保方案本周在参议院闯关失败，亦拖累美元，因为这引发外界担心特朗普的税改等其他国内重大政策获得国会通过的胜算能有几何。 澳元大跌，此前澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)就利率问题表示，全球一些央行近期发表鹰派言论，但澳洲没有追随其他国家升息的必然原因。 “正如澳洲政策利率没有需要降至全球其他地区的极低水平，其他央行升息也不必然代表澳洲政策利率需要调升，”德贝尔在一场演讲中称。 澳元兑美元 跌0.9%至0.7889，稍早前最低曾跌至0.7875。 新西兰元兑美元 涨0.4%至0.7423，此前一度升至去年9月以来的最高位0.7429，因新西兰财长乔伊斯(Steven Joyce)在接受彭博采访时表示，他对于新西兰元的强势并不担忧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1626 1.1629 -0.03 +10.59 1.0513 美元/日圆 111.95 111.89 +0.05 -4.21 116.87 欧元/日圆 130.15 130.12 +0.02 +5.69 123.14 美元/瑞郎 0.9512 0.9511 +0.01 -6.54 1.0178 英镑/美元 1.2966 1.2970 -0.03 +5.11 1.2336 美元/加元 1.2596 1.2588 +0.06 -6.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.7619 6.7549 +0.10 -3.02 6.9726 澳元/美元 0.7889 0.7957 -0.85 +9.34 0.7215 新西兰元/美元 0.7419 0.7399 +0.27 +6.89 0.6941 澳元/日圆 88.330 89.030 -0.79 +4.76 84.320 新西兰元/日圆 83.070 82.740 +0.40 +2.34 81.170 英镑/日圆 145.15 145.16 -0.01 +0.78 144.02 澳元/新西兰元 1.0631 1.0756 -1.16 +2.39 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 杜明霞/艾茂林/王颖/孙茉莉/刘秀红/白云/张若琪/许娜)