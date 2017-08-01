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2017年8月1日 / 凌晨2点18分 / 7 天前

《全球汇市》美元兑欧元自两年半低位小升，静候美国经济数据出炉

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 欧元兑美元从两年半高位回落
    * 美元指数在周一所及15个月低位上方徘徊
    * 澳元走坚，静候澳洲央行政策决议

    路透新加坡8月1日 - 美元兑欧元周二自两年半低位小升，但前景仍阴云密布，因美国政治动荡，而且外界质疑今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否还会升息。
    
    美元周一下挫，受累于月末投资组合调整；与此同时，欧元则受到欧洲央行将采取较鹰派立场的预期支撑。

    美国政治面不确定性也给美元带来压力，特朗普周一解除了刚上任不久的白宫通讯联络主任Anthony Scaramucci的职务。
    
    欧元兑美元      跌0.1%至1.1828美元，脱离亚洲早盘触及的2015年1月以来最高位1.1846美元。
    
    新加坡OANDA的亚太交易主管Stephen Innes称，虽然欧元上涨的预期可能保持完好，但欧元兑美元可能会稍事喘息，因投资者等待本周的美国经济数据出炉以获得新的动力。
    
    他指出，交易员们目前或会削减一些欧元多仓，等待逢低买入欧元的机会。

    “我认为他们不会改变认为欧元将会走得更高的整体看法，但...如果真的是月末部位调整所致，应该会有一点回调，”Innes谈及周一欧元升0.8%时说。
    
    本周美国经济数据包括周五的就业报告。投资者亦将关注周二稍晚将要公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数。
    
    美元指数      最新报92.907，涨0.1%。周一该指数一度跌至92.784，为2016年5月3日以来最低点。
    
    市场怀疑特朗普能否实现促进经济成长的政策计划，这让美元受损，美元指数7月跌约2.9%与此不无关系。

    市场担心美国通胀不振可能导致美联储暂缓年底前再次升息的脚步，这股忧心也令美元承压。美联储上周的政策声明让人感觉到决策者对收紧政策路径益发谨慎。
    
    美元兑日圆      持稳在110.30日圆，接近本周所及6月中以来低点110.21日圆附近。
    
    澳元兑美元        上涨0.4%，报0.8039美元，距离上周高点0.8066美元不远，该处为澳元逾两年最强水平。
    
    澳洲央行将在0430GMT公布利率决议，路透调查显示，预计澳洲央行将维持指标利率在纪录低位1.5%不变            。
    
    市场人士还将关注澳洲央行有关澳元近期力道的评论。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1831  1.1840  -0.08 +12.54  1.0513
    美元/日圆                   110.06  110.25  -0.17  -5.83  116.87
    欧元/日圆                   130.22  130.55  -0.25  +5.75  123.14
    美元/瑞郎                   0.9669  0.9664  +0.05  -5.00  1.0178
    英镑/美元                   1.3217  1.3212  +0.04  +7.14  1.2336
    美元/加元                   1.2489  1.2477  +0.10  -7.01  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7183  6.7266  -0.12  -3.65  6.9726
    澳元/美元                   0.8038  0.8002  +0.45 +11.41  0.7215
    新西兰元/美元               0.7517  0.7513  +0.05  +8.30  0.6941
    澳元/日圆                   88.470  88.200  +0.31  +4.92  84.320
    新西兰元/日圆               82.760  82.800  -0.05  +1.96  81.170
    英镑/日圆                   145.46  145.65  -0.13  +1.00  144.02
    澳元/新西兰元               1.0689  1.0645  +0.41  +2.95  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 许娜/郑茵/白云/李婷仪 审校 张涛/李爽)

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