FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》美元兑欧元走势强劲，投资者关注加泰罗尼亚公投后局势
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月2日 / 凌晨1点10分 / 19 天前

《全球汇市》美元兑欧元走势强劲，投资者关注加泰罗尼亚公投后局势

3 分钟阅读

    * 欧元小跌，因投资者关注加泰罗尼亚地区局势
    * 日本央行短观报告显示，大型制造业者信心为2007年以来最强

    路透东京10月2日 - 美元周一以高调走势揭开10月交易的序幕，兑欧元以及其他主要货币均上涨，投资者密切关注西班牙加泰罗尼亚地区独立公投。
    
    美元指数      涨0.1%报93.192。

    周一流动性料较低，因中国、韩国、香港、印度和澳洲市场因公共假日休市。
    
    欧元兑美元      小幅下跌0.1%至1.1796，因投资者紧张观望西班牙局势，警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚官员称，有超过800人在这场冲突中受伤。            
    
    西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)可能开启了宣布从西班牙独立的大门。
    
    美元兑日圆      上扬0.2%至112.71。

    周一公布的数据显示，日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。            
    
    该数据结果或许有助于安倍政府在10月22日大选的选情，帮助说服选民“安倍经济学”的刺激政策改善了人民生活。
    
    瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，日圆走势在大选后主要有两种可能的走势。
    
    “如果选举结果不利于安倍的政党，那么有些投资人可能将其视为安倍经济学落幕的开始，意味着日圆贬值趋势即将结束，”他说。
    
    “但也有另一种可能性，就是两方政党都呼吁实施刺激措施，有些人认为这将导致出现‘直升机撒钱’的情况，所以他们可能卖出日圆，”他说。“不过整体而言，美元/日圆主要仍受美国因素主导。”

    美国消费者支出8月几乎没有增长，可能是因飓风哈维给汽车销售带来压力；通胀年率
则创近两年来最低，暗示美国第三季经济增长温和。            
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周稍早表示，美联储需继续逐步加息，尽
管通胀路径面临广泛的不确定性。
    
    联邦基金利率期货显示，投资者目前预计美联储12月再次升息的机率接近75%，高于上
月初的50%左右。
    
    即便加息预期提高，但据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9月29日止
当周，投机客所持美元净空仓增至2012年9月末以来最高。
    
    数据显示，美元净空仓价值173.6亿美元，高于前周的131.9亿美元。投机客已连续11周
持有美元净空仓。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1787  1.1812  -0.21 +12.12  1.0513
    美元/日圆                   112.81  112.47  +0.30  -3.47  116.87
    欧元/日圆                   132.99  132.90  +0.07  +8.00  123.14
    美元/瑞郎                   0.9692  0.9680  +0.12  -4.78  1.0178
    英镑/美元                   1.3375  1.3396  -0.16  +8.42  1.2336
    美元/加元                   1.2484  1.2467  +0.14  -7.04  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6552  6.6468  +0.13  -4.55  6.9726
    澳元/美元                   0.7836  0.7833  +0.04  +8.61  0.7215
    新西兰元/美元               0.7205  0.7205  +0.00  +3.80  0.6941
    澳元/日圆                   88.430  88.080  +0.40  +4.87  84.320
    新西兰元/日圆               81.290  81.110  +0.22  +0.15  81.170
    英镑/日圆                   150.91  150.70  +0.14  +4.78  144.02
    澳元/新西兰元               1.0876  1.0857  +0.18  +4.75  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/王丽鑫/李婷仪/李爽  审校 戴素萍/龚芳/徐文焰)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below