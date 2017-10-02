《全球汇市》美元兑欧元走势强劲，投资者关注加泰罗尼亚公投后局势

* 欧元小跌，因投资者关注加泰罗尼亚地区局势 * 日本央行短观报告显示，大型制造业者信心为2007年以来最强 路透东京10月2日 - 美元周一以高调走势揭开10月交易的序幕，兑欧元以及其他主要货币均上涨，投资者密切关注西班牙加泰罗尼亚地区独立公投。 美元指数 涨0.1%报93.192。 周一流动性料较低，因中国、韩国、香港、印度和澳洲市场因公共假日休市。 欧元兑美元 小幅下跌0.1%至1.1796，因投资者紧张观望西班牙局势，警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚官员称，有超过800人在这场冲突中受伤。 西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)可能开启了宣布从西班牙独立的大门。 美元兑日圆 上扬0.2%至112.71。 周一公布的数据显示，日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。 该数据结果或许有助于安倍政府在10月22日大选的选情，帮助说服选民“安倍经济学”的刺激政策改善了人民生活。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，日圆走势在大选后主要有两种可能的走势。 “如果选举结果不利于安倍的政党，那么有些投资人可能将其视为安倍经济学落幕的开始，意味着日圆贬值趋势即将结束，”他说。 “但也有另一种可能性，就是两方政党都呼吁实施刺激措施，有些人认为这将导致出现‘直升机撒钱’的情况，所以他们可能卖出日圆，”他说。“不过整体而言，美元/日圆主要仍受美国因素主导。” 美国消费者支出8月几乎没有增长，可能是因飓风哈维给汽车销售带来压力；通胀年率 则创近两年来最低，暗示美国第三季经济增长温和。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周稍早表示，美联储需继续逐步加息，尽 管通胀路径面临广泛的不确定性。 联邦基金利率期货显示，投资者目前预计美联储12月再次升息的机率接近75%，高于上 月初的50%左右。 即便加息预期提高，但据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9月29日止 当周，投机客所持美元净空仓增至2012年9月末以来最高。 数据显示，美元净空仓价值173.6亿美元，高于前周的131.9亿美元。投机客已连续11周 持有美元净空仓。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1787 1.1812 -0.21 +12.12 1.0513 美元/日圆 112.81 112.47 +0.30 -3.47 116.87 欧元/日圆 132.99 132.90 +0.07 +8.00 123.14 美元/瑞郎 0.9692 0.9680 +0.12 -4.78 1.0178 英镑/美元 1.3375 1.3396 -0.16 +8.42 1.2336 美元/加元 1.2484 1.2467 +0.14 -7.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.6552 6.6468 +0.13 -4.55 6.9726 澳元/美元 0.7836 0.7833 +0.04 +8.61 0.7215 新西兰元/美元 0.7205 0.7205 +0.00 +3.80 0.6941 澳元/日圆 88.430 88.080 +0.40 +4.87 84.320 新西兰元/日圆 81.290 81.110 +0.22 +0.15 81.170 英镑/日圆 150.91 150.70 +0.14 +4.78 144.02 澳元/新西兰元 1.0876 1.0857 +0.18 +4.75 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/王丽鑫/李婷仪/李爽 审校 戴素萍/龚芳/徐文焰)