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《全球汇市》美元全线下跌，大宗商品货币高企
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#亚洲
December 28, 2017 / 6:58 AM / a day ago

《全球汇市》美元全线下跌，大宗商品货币高企

2 分钟阅读

    * 美元指数跌至12月1日以来低点
    * 澳元和加元触及两个月高点
    * 比特币一度下跌逾10%

    路透新加坡12月28日 - 美元周四全线下滑，受10年期美债收益率下跌的拖累，而大宗商品货币受到金属和石油价格本周上涨的支撑。
    
    比特币再次承压，在卢森堡的Bitstamp交易所，比特币一度下跌10.8%。

    美元指数      下滑至92.734，为将近四周以来最低水准。
    
    美元指数今年以来已跌逾9%，可能创2003年来最大年度跌幅。
    
    “债券收益率已经从高位回落，美元以疲弱基调交投，”三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，他指的是美国10年期公债收益率回落。
    
    美国10年期公债收益率           周四报2.425%，从上周触及的九个月高位2.504%下滑。
 
    欧元兑美元      上涨0.4%至1.1929美元。今年迄今欧元上涨了逾13%，有望录得2003年来的最大全年涨幅。
    
    美元兑日圆      下滑0.5%至112.78日圆。
    
    Aberdeen Standard Investments宏观分析师Lee Jin Yang表示，特朗普上周签署税改法案后，本周美元的跌势可能部分反映了利多出尽的反应。
    
    “我认为在美联储加息和税改法案通过前许多人持续做多美元，现在他们只是在回撤，”Lee称。

    大宗商品出口国的货币保持坚挺，布兰特原油期货       本周升至两年半高点 ，期铜       升至四年高点。
    
    澳元兑美元        周四创两个月新高0.7799，本周迄今为止上涨近1%。
    
    加元兑美元        也触及两个月高点1.2613加元。
    
    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所日内最新下跌8.9%，报约14,000美元。
    
    韩国政府周四表示，将采取更多举措，监管国内加密货币交易中的投机行为。比特币在韩国尤为盛行，吸引了从家庭主妇到学生的大量人员广泛参与。            

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1931  1.1886  +0.38 +13.49  1.0513
    美元/日圆                   112.79  113.34  -0.49  -3.49  116.87
    欧元/日圆                   134.60  134.74  -0.10  +9.31  123.14
    美元/瑞郎                   0.9821  0.9861  -0.41  -3.51  1.0178
    英镑/美元                   1.3438  1.3395  +0.32  +8.93  1.2336
    美元/加元                   1.2609  1.2653  -0.35  -6.11  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5403  6.5531  -0.20  -6.20  6.9726
    澳元/美元                   0.7798  0.7767  +0.40  +8.08  0.7215
    新西兰元/美元               0.7092  0.7059  +0.47  +2.18  0.6941
    澳元/日圆                   87.970  88.050  -0.09  +4.33  84.320
    新西兰元/日圆               80.000  79.970  +0.04  -1.44  81.170
    英镑/日圆                   151.57  151.85  -0.18  +5.24  144.02
    澳元/新西兰元               1.0995  1.1004  -0.08  +5.89  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/刘秀红/张荻/艾茂林; 审校 蔡美珍/白云)

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