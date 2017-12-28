《全球汇市》美元全线下跌，大宗商品货币高企

* 美元指数跌至12月1日以来低点 * 澳元和加元触及两个月高点 * 比特币一度下跌逾10% 路透新加坡12月28日 - 美元周四全线下滑，受10年期美债收益率下跌的拖累，而大宗商品货币受到金属和石油价格本周上涨的支撑。 比特币再次承压，在卢森堡的Bitstamp交易所，比特币一度下跌10.8%。 美元指数 下滑至92.734，为将近四周以来最低水准。 美元指数今年以来已跌逾9%，可能创2003年来最大年度跌幅。 “债券收益率已经从高位回落，美元以疲弱基调交投，”三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，他指的是美国10年期公债收益率回落。 美国10年期公债收益率 周四报2.425%，从上周触及的九个月高位2.504%下滑。 欧元兑美元 上涨0.4%至1.1929美元。今年迄今欧元上涨了逾13%，有望录得2003年来的最大全年涨幅。 美元兑日圆 下滑0.5%至112.78日圆。 Aberdeen Standard Investments宏观分析师Lee Jin Yang表示，特朗普上周签署税改法案后，本周美元的跌势可能部分反映了利多出尽的反应。 “我认为在美联储加息和税改法案通过前许多人持续做多美元，现在他们只是在回撤，”Lee称。 大宗商品出口国的货币保持坚挺，布兰特原油期货 本周升至两年半高点 ，期铜 升至四年高点。 澳元兑美元 周四创两个月新高0.7799，本周迄今为止上涨近1%。 加元兑美元 也触及两个月高点1.2613加元。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所日内最新下跌8.9%，报约14,000美元。 韩国政府周四表示，将采取更多举措，监管国内加密货币交易中的投机行为。比特币在韩国尤为盛行，吸引了从家庭主妇到学生的大量人员广泛参与。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1931 1.1886 +0.38 +13.49 1.0513 美元/日圆 112.79 113.34 -0.49 -3.49 116.87 欧元/日圆 134.60 134.74 -0.10 +9.31 123.14 美元/瑞郎 0.9821 0.9861 -0.41 -3.51 1.0178 英镑/美元 1.3438 1.3395 +0.32 +8.93 1.2336 美元/加元 1.2609 1.2653 -0.35 -6.11 1.3430 美元/离岸人民币 6.5403 6.5531 -0.20 -6.20 6.9726 澳元/美元 0.7798 0.7767 +0.40 +8.08 0.7215 新西兰元/美元 0.7092 0.7059 +0.47 +2.18 0.6941 澳元/日圆 87.970 88.050 -0.09 +4.33 84.320 新西兰元/日圆 80.000 79.970 +0.04 -1.44 81.170 英镑/日圆 151.57 151.85 -0.18 +5.24 144.02 澳元/新西兰元 1.0995 1.1004 -0.08 +5.89 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/刘秀红/张荻/艾茂林; 审校 蔡美珍/白云)