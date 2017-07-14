FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
21 天内
《全球汇市》美元几无变动，投资者静候美国通胀数据
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月14日 / 凌晨12点56分 / 21 天内

《全球汇市》美元几无变动，投资者静候美国通胀数据

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 投资者等待美国通胀数据公布，以期衡量其对美联储利率立场的影响
    * 虽然欧元区收益率上升，但欧元未能获得太多提振
    * 澳元触及四个月高点，因风险偏好升温提振

    路透东京7月14日 - 美元指数在周五盘初几乎变动，因在今日稍晚美国公布通胀数据之前，汇市投资者依然保持谨慎。数据料将为美元短期走向定调。
    
    美元近来的涨势，尤其是兑日圆的涨势，在本周末段暂停，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词打压了收紧货币政策的预期。

    美国通胀上升的迹象可能巩固美联储将再度宜早不宜迟升息的观点，而这可能拉抬美债收益率与美元。
    
    不过6月核心消费者物价指数(CPI)同比预计将仅增长1.7%，与5月涨幅相近。6月核心CPI料较前月增长0.2%，5月为增长0.1%。
    
    “经过6月的升息后，美联储在再度升息之前，料将密切观察通胀趋势。因此市场对通胀数据的关注程度也相当高，美元可能出现大幅震荡，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

    美元指数      持平于95.766，本周周线料将收跌0.25%。
    
    美元兑日圆      小涨至113.425日圆，但距周二触及的四个月高点114.495日圆尚有一段距离。
    
    欧元兑美元      持平于1.1403美元，隔夜10年期德债收益率回升至0.05%上方，但欧元也未获得太多提振；华尔街日报周四报导，欧洲央行可能会在9月暗示，将于明年逐步结束购债计划。该报导提振了德债收益率。            

    “过去几天欧元上档压力沉重，市场人士把最近建立的大量多仓部分予以解除。但欧元仍可能开始再次上探，因市场猜测欧洲央行将启动政策正常化，”山本雅文表示。
    
    欧元周三触及14个月高位1.1489，因市场认为欧洲央行将及早开始调转超宽松货币政策的方向。
    
    澳元兑美元      触及四个月高位0.7746，周线料将上涨1.7%，受助于更广泛的投资者风险偏好改善以及大宗商品价格上涨，特别是铁矿石价格。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1399  1.1395  +0.04  +8.43  1.0513
    美元/日圆                   113.42  113.27  +0.13  -2.95  116.87
    欧元/日圆                   129.33  129.09  +0.19  +5.03  123.14
    美元/瑞郎                   0.9672  0.9670  +0.02  -4.97  1.0178
    英镑/美元                   1.2940  1.2935  +0.04  +4.90  1.2336
    美元/加元                   1.2731  1.2720  +0.09  -5.20  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7812  6.7811  +0.00  -2.75  6.9726
    澳元/美元                   0.7741  0.7726  +0.19  +7.29  0.7215
    新西兰元/美元               0.7326  0.7322  +0.05  +5.55  0.6941
    澳元/日圆                   87.850  87.550  +0.34  +4.19  84.320
    新西兰元/日圆               83.110  82.900  +0.25  +2.39  81.170
    英镑/日圆                   146.82  146.55  +0.18  +1.94  144.02
    澳元/新西兰元               1.0569  1.0552  +0.16  +1.79  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/陈宗琦/王琛/王颖；审校 张荻/龚芳/汪红英/戴素萍)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below