《全球汇市》美元几无变动，静待特朗普宣布钢铝关税计划细节

* 特朗普的钢铝关税计划可能豁免墨西哥和加拿大

* 美国劳工成本和民间就业岗位数据强劲，抵消柯恩辞职的影响

* 美联储褐皮书称经济温和扩张且薪资上涨加速

路透纽约3月7日 - 美元兑一篮子货币周三变动不大，交易商静待美国总统特朗普宣布钢铝关税计划细节，该计划已引发对全球爆发贸易战的担忧。

白宫周三稍晚表示，出于国家安全考虑，钢铝关税计划可能豁免加拿大和墨西哥等国家。在这一消息发布后，美元在纽约尾盘缩减涨幅，而加元和墨西哥披索兑美元缩减跌幅。

美元周三稍早下跌，因特朗普首席经济顾问柯恩辞职，他被视为经济正统派的中流砥柱，他曾告诉特朗普，关税威胁会导致市场暴跌。

“到目前为止市场反应不大，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli在谈到美元时表示，科恩“辞职意味着贸易战风险上升。”

柯恩是在特朗普政府实施保护主义政策举措的背景下辞职的。这些政策包括美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、鼓动重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)和针对目标产品实施高额进口关税。

不过部分交易商一直怀疑，如果真的会推行的话，特朗普的保护主义政策会有多广泛。

一白宫官员表示，特朗普希望在周四下午签署实施关税的行政令。

美元指数跌0.042点，或0.05%，报89.576。

美元反弹是因数据显示民间就业岗位增加，就业成本上升，巩固了美国经济潜在力道的观点。不过美国公布1月贸易逆差扩大幅度大于预期，中和了上述数据的影响。

美联储在褐皮书中表示，地区经济状况显示自1月中来美国经济扩张持续，薪资增长有加速的迹象。

但分析师表示，对全球贸易状况恶化的不安情绪限制了美元的反弹，一些交易商看好日圆的避险作用。

“我们将最新的消息看作是对美元整体前景保持谨慎的另一个理由，”高盛分析师Zach Pandl和Karen Reichgott在研究报告中写道。

美元兑日圆微跌0.06%，报106.05日圆，路透数据显示，美元保持在上周触及的14个月低点105.23日圆上方。

在周四欧洲央行会议前，欧元兑美元在纽约尾盘升0.07%，报1.2411美元。

欧元贸易加权指数触及2014年9月来最高的100.2565。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 母红)