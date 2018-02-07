《全球汇市》美元创三个月来表现最好的一天，欧元下挫

* 美元指数连涨第四日 * 欧元下滑，因有关德国财长的报导和欧洲央行管委诺沃特尼的言论 * 美股在周一暴跌后继续回稳 路透纽约2月7日 - 美元周三上升，兑一篮子货币创下逾三个月来最 大单日涨幅，尽管美股在周一暴跌后回稳，限制了美元的避险魅力。 美元上涨很大程度上是由于欧元下跌，此前有报导称，德国社民党党 魁舒尔茨不会出任德国财长。 在欧洲央行管委诺沃特尼讲话后，欧元跌势加剧。诺沃特尼接受报章 访问时表示，美国故意压制美元。 “欧洲央行一个管委在讨论美国操纵压制美元，欧洲央行表达了不满 ，”Chapdelaine Foreign Exchange外汇交易部门主管Douglas Borthwic k表示。 美元指数的涨势延续至第四日。尾盘，上涨0.80%，至90.298。 美元上涨，因较之欧元和其他被认为经济增速快于美国的经济体货币 ，投资者更青睐美元。 “对美元能产生较长期影响的，实际上是来自相对于其他主要贸易伙 伴的经济基本面和货币政策路径以及通胀，而不太可能是因短期市场波动 ，”U.S Bank Wealth Management资深副总裁Bill Northey表示。 欧元下跌0.82%至1.2274美元，而澳元和新西兰元分别下跌1.02%和1. 59%。 美元兑日圆 周三稍早触及109.710日圆，因日本股市 急 升，跟随美股周二尾盘的反弹之势。 但随着日股缩减涨幅，美元兑日圆走低。日经指数一度上扬3.4%，但 美国股指期货在亚洲盘下挫，令日经指数回吐了早先的大部分涨幅。 美元兑日圆纽约尾盘微升0.02%，报109.57日圆。 瑞郎兑美元 涨0.87%，报0.9439瑞郎。瑞郎和日圆被视为避险 货币。 周三标普500指数一度回升至2,702.14点，返回去年收盘水准之上， 该指数在周一尽数回吐其年内迄今涨幅。 Borthwick表示，继续预期美元后市走弱，预料美元兑欧元等货币的 涨势将是短暂的。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)