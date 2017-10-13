《全球汇市》美元原地踏步，投资人等候美国通胀数据

* 美元周线下跌，尽管升息希望带来支撑 * 市场等候美国CPI数据；美国生产者物价指数展现通胀迹象 * 日本央行总裁黑田东彦维持宽松政策承诺 路透东京10月13日 - 美元周五在亚洲盘初持稳，周线料将下跌，投资人等候美国通胀数据以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会维持其今年再次升息的计划。 坡元兑美元 自1.3514下跌0.2%至1.3550，此前新加坡金管局维持货币政策不变，称2018年经济成长速度可能较今年放缓。 美元指数 持稳在93.083，但周线恐将收低0.8%。 周四，美国劳工部公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，较上年同期跳增2.6%，是2012年2月来最大同比涨幅。 “PPI数据显露出一些通胀迹象，至少从生产者角度而言是这样，接下来我们将看到消费者物价指数(CPI)，”U.S. Bank Wealth Management首席投资官Bill Northey称。 “有一些令人鼓舞的初步迹象显示通胀压力正在上升，但从数据点来说，我们必须承认这将是一系列充满杂音的数据，”Northey谈及飓风哈维和伊尔玛的影响时称。近几周这两起飓风袭击了美国众多城市。 对美国今年再度加息的预期已抑制美元的跌势。根据CME Group的FedWatch工具，金融市场认为12月升息的机率约为88%。 自2015年末启动紧缩周期以来，美联储已四度加息，当前的预测为今年会再升息一次，明年则将升息三次。 美元兑日圆 日内小跌至112.25日圆，周线或下跌0.3%。 日本央行总裁黑田东彦周四强调该行维持超宽松货币政策的决心，尽管美联储和欧洲央行开始让货币政策正常化。 黑田东彦表示，日本经济虽温和扩张，但通胀与薪资增长仍然偏低。 “通胀率维持在0.5%左右，仍低于我们的目标，”黑田抵达美国参加20国集团(G20)财经首长会议时对记者说道。 美元兑日圆周四获得些许支撑，媒体调查显示日本首相安倍晋三的执政联盟，或可在10月22日的众议院选举中维持三分之二的“超级”多数，让投资者对以货币宽松政策促使日圆走贬的“安倍经济学”可望继续进行感到放心，其财政支出与承诺的结构性改革也可望持续。 欧元兑美元 也持稳于1.1833美元，周线上涨0.9%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1843 1.1829 +0.12 +12.65 1.0513 美元/日圆 112.17 112.27 -0.09 -4.02 116.87 欧元/日圆 132.87 132.82 +0.04 +7.90 123.14 美元/瑞郎 0.9744 0.9751 -0.07 -4.26 1.0178 英镑/美元 1.3270 1.3260 +0.08 +7.57 1.2336 美元/加元 1.2467 1.2472 -0.04 -7.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.5702 6.5776 -0.11 -5.77 6.9726 澳元/美元 0.7837 0.7819 +0.23 +8.62 0.7215 新西兰元/美元 0.7133 0.7128 +0.07 +2.77 0.6941 澳元/日圆 87.920 87.800 +0.14 +4.27 84.320 新西兰元/日圆 80.050 80.050 +0.00 -1.38 81.170 英镑/日圆 148.87 148.92 -0.03 +3.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0982 1.0962 +0.18 +5.77 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 戴素萍/许娜/龚芳/陈宗琦/李婷仪/王颖/汪红英)