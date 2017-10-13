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《全球汇市》美元原地踏步，投资人等候美国通胀数据
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#亚洲
2017年10月13日 / 凌晨1点04分 / 9 天内

《全球汇市》美元原地踏步，投资人等候美国通胀数据

3 分钟阅读

    * 美元周线下跌，尽管升息希望带来支撑
    * 市场等候美国CPI数据；美国生产者物价指数展现通胀迹象
    * 日本央行总裁黑田东彦维持宽松政策承诺

    路透东京10月13日 - 美元周五在亚洲盘初持稳，周线料将下跌，投资人等候美国通胀数据以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会维持其今年再次升息的计划。
    
    坡元兑美元      自1.3514下跌0.2%至1.3550，此前新加坡金管局维持货币政策不变，称2018年经济成长速度可能较今年放缓。            

    美元指数      持稳在93.083，但周线恐将收低0.8%。
    
    周四，美国劳工部公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，较上年同期跳增2.6%，是2012年2月来最大同比涨幅。            
    
    “PPI数据显露出一些通胀迹象，至少从生产者角度而言是这样，接下来我们将看到消费者物价指数(CPI)，”U.S. Bank Wealth Management首席投资官Bill Northey称。
    
    “有一些令人鼓舞的初步迹象显示通胀压力正在上升，但从数据点来说，我们必须承认这将是一系列充满杂音的数据，”Northey谈及飓风哈维和伊尔玛的影响时称。近几周这两起飓风袭击了美国众多城市。

    对美国今年再度加息的预期已抑制美元的跌势。根据CME Group的FedWatch工具，金融市场认为12月升息的机率约为88%。
    
    自2015年末启动紧缩周期以来，美联储已四度加息，当前的预测为今年会再升息一次，明年则将升息三次。
    
    美元兑日圆      日内小跌至112.25日圆，周线或下跌0.3%。
    
    日本央行总裁黑田东彦周四强调该行维持超宽松货币政策的决心，尽管美联储和欧洲央行开始让货币政策正常化。

    黑田东彦表示，日本经济虽温和扩张，但通胀与薪资增长仍然偏低。
    
    “通胀率维持在0.5%左右，仍低于我们的目标，”黑田抵达美国参加20国集团(G20)财经首长会议时对记者说道。            
    
    美元兑日圆周四获得些许支撑，媒体调查显示日本首相安倍晋三的执政联盟，或可在10月22日的众议院选举中维持三分之二的“超级”多数，让投资者对以货币宽松政策促使日圆走贬的“安倍经济学”可望继续进行感到放心，其财政支出与承诺的结构性改革也可望持续。
    
    欧元兑美元      也持稳于1.1833美元，周线上涨0.9%。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1843  1.1829  +0.12 +12.65  1.0513
    美元/日圆                   112.17  112.27  -0.09  -4.02  116.87
    欧元/日圆                   132.87  132.82  +0.04  +7.90  123.14
    美元/瑞郎                   0.9744  0.9751  -0.07  -4.26  1.0178
    英镑/美元                   1.3270  1.3260  +0.08  +7.57  1.2336
    美元/加元                   1.2467  1.2472  -0.04  -7.17  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5702  6.5776  -0.11  -5.77  6.9726
    澳元/美元                   0.7837  0.7819  +0.23  +8.62  0.7215
    新西兰元/美元               0.7133  0.7128  +0.07  +2.77  0.6941
    澳元/日圆                   87.920  87.800  +0.14  +4.27  84.320
    新西兰元/日圆               80.050  80.050  +0.00  -1.38  81.170
    英镑/日圆                   148.87  148.92  -0.03  +3.37  144.02
    澳元/新西兰元               1.0982  1.0962  +0.18  +5.77  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 戴素萍/许娜/龚芳/陈宗琦/李婷仪/王颖/汪红英)

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