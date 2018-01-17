《全球汇市》美元反弹无力回落至三年低点，欧元摆脱政治忧虑影响

* 美元走软，欧元摆脱颓势触及三年高位 * 市场人士仍坚持货币政策正常化的观点，提振欧元 路透东京1月17日 - 美元兑一篮子货币周三跌至三年低点，之前的反弹势头消退，因欧元摆脱德国政局负面进展的影响而小幅回升。 美元指数 跌0.27%报90.158，之前触及2014年12月以来低点90.113。 在本月稳步下滑后，美元指数周二一度回升至90.826，得益于主要央行最终将让货币政策正常化的预期。 但该指数的回升走势已然消散，因今年以来看衰美元的基本预期保持不变。 “许多市场参与者的看法是全球货币政策将迈向正常化。在此类看法盛行之际，美元定会保持疲态，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 欧元兑美元 涨0.3%至1.2296，脱离了隔夜触及的低点，一度高见1.2323美元，为2014年12月以来的最高水平。 欧元周二曾跌至1.2195美元，暗示欧洲央行(ECB)近期可能不会调整政策信息的有关报导打断了欧元涨势。 德国政局周二亦打压欧元。德国中左翼社会民主党(SPD)一个地区的党员投票反对同梅克尔的保守党派基督教民主党(CDU)磋商，令人担忧梅克尔能否组成“大联合”政府。 “宏观驱动型基金似乎已经拟定了各种可能情形，其中都假定今年欧洲央行开始缩减(刺激)政策。如果许多市场参与者坚持这样的脚本，欧元面临的挑战将是短暂的，”大和证券的Ishizuki表示。 美元/日圆 跌0.05%报110.415，周二曾涨至110.985，但后来掉头向下，向周一触及的四个月低点110.245回落。 加元兑美元 小涨至1.2424加元，市场将关注本日稍晚加拿大央行的货币政策决定。 外界预期加拿大央行将升息25个基点，将指标利率上调至1.25%，支持今年全球利率将上升的观点。市场预期该央行2018年将升息三次。 澳元兑美元 上涨0.4%，至0.7991美元，新西兰元兑美元 升0.15%至0.7276美元。 比特币 在Bitstamp交易所下跌0.8%至11,300.00美元。比特币周二下挫16%，触及一个半月低点10,162.00，因为此前有报导暗示韩国仍可能禁止比特币交易。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2289 1.2259 +0.24 +2.44 1.1996 美元/日圆 110.49 110.44 +0.05 -1.93 112.67 欧元/日圆 135.78 135.41 +0.27 +0.44 135.18 美元/瑞郎 0.9591 0.9594 -0.03 -1.56 0.9743 英镑/美元 1.3816 1.3791 +0.18 +2.25 1.3512 美元/加元 1.2422 1.2433 -0.09 -1.23 1.2577 美元/离岸人民币 6.4242 6.4368 -0.20 -1.36 6.5125 澳元/美元 0.7986 0.7960 +0.33 +2.37 0.7801 新西兰元/美元 0.7272 0.7265 +0.10 +2.62 0.7086 澳元/日圆 88.260 87.890 +0.42 +0.42 87.890 新西兰元/日圆 80.360 80.260 +0.12 +0.65 79.840 英镑/日圆 152.67 152.31 +0.24 +0.37 152.11 澳元/新西兰元 1.0980 1.0950 +0.27 -0.25 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/侯雪苹/张涛/陈宗琦；审校 龚芳/王丽鑫/戴素萍/张若琪/张荻)