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January 17, 2018 / 1:35 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元反弹无力回落至三年低点，欧元摆脱政治忧虑影响

3 分钟阅读

    * 美元走软，欧元摆脱颓势触及三年高位
    * 市场人士仍坚持货币政策正常化的观点，提振欧元

    路透东京1月17日 - 美元兑一篮子货币周三跌至三年低点，之前的反弹势头消退，因欧元摆脱德国政局负面进展的影响而小幅回升。
    
    美元指数      跌0.27%报90.158，之前触及2014年12月以来低点90.113。

    在本月稳步下滑后，美元指数周二一度回升至90.826，得益于主要央行最终将让货币政策正常化的预期。
    
    但该指数的回升走势已然消散，因今年以来看衰美元的基本预期保持不变。
    
    “许多市场参与者的看法是全球货币政策将迈向正常化。在此类看法盛行之际，美元定会保持疲态，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    欧元兑美元      涨0.3%至1.2296，脱离了隔夜触及的低点，一度高见1.2323美元，为2014年12月以来的最高水平。

    欧元周二曾跌至1.2195美元，暗示欧洲央行(ECB)近期可能不会调整政策信息的有关报导打断了欧元涨势。
    
    德国政局周二亦打压欧元。德国中左翼社会民主党(SPD)一个地区的党员投票反对同梅克尔的保守党派基督教民主党(CDU)磋商，令人担忧梅克尔能否组成“大联合”政府。
    
    “宏观驱动型基金似乎已经拟定了各种可能情形，其中都假定今年欧洲央行开始缩减(刺激)政策。如果许多市场参与者坚持这样的脚本，欧元面临的挑战将是短暂的，”大和证券的Ishizuki表示。
    
    美元/日圆      跌0.05%报110.415，周二曾涨至110.985，但后来掉头向下，向周一触及的四个月低点110.245回落。

    加元兑美元        小涨至1.2424加元，市场将关注本日稍晚加拿大央行的货币政策决定。
    
    外界预期加拿大央行将升息25个基点，将指标利率上调至1.25%，支持今年全球利率将上升的观点。市场预期该央行2018年将升息三次。            
    
    澳元兑美元        上涨0.4%，至0.7991美元，新西兰元兑美元        升0.15%至0.7276美元。
    
    比特币          在Bitstamp交易所下跌0.8%至11,300.00美元。比特币周二下挫16%，触及一个半月低点10,162.00，因为此前有报导暗示韩国仍可能禁止比特币交易。    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2289  1.2259  +0.24  +2.44  1.1996
    美元/日圆                   110.49  110.44  +0.05  -1.93  112.67
    欧元/日圆                   135.78  135.41  +0.27  +0.44  135.18
    美元/瑞郎                   0.9591  0.9594  -0.03  -1.56  0.9743
    英镑/美元                   1.3816  1.3791  +0.18  +2.25  1.3512
    美元/加元                   1.2422  1.2433  -0.09  -1.23  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4242  6.4368  -0.20  -1.36  6.5125
    澳元/美元                   0.7986  0.7960  +0.33  +2.37  0.7801
    新西兰元/美元               0.7272  0.7265  +0.10  +2.62  0.7086
    澳元/日圆                   88.260  87.890  +0.42  +0.42  87.890
    新西兰元/日圆               80.360  80.260  +0.12  +0.65  79.840
    英镑/日圆                   152.67  152.31  +0.24  +0.37  152.11
    澳元/新西兰元               1.0980  1.0950  +0.27  -0.25  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/侯雪苹/张涛/陈宗琦；审校 龚芳/王丽鑫/戴素萍/张若琪/张荻)
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