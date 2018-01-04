《全球汇市》美元反弹昙花一现，欧元守在1.2美元上方

* 美元指数温和反弹后又再次下跌

* 强劲美国数据和美联储会议记录的鹰派立场提供些许支撑

* 美元兑日圆随风险资产上扬

* 比特币下跌5%

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦1月4日 - 美元周四微跌，即便乐观的美国数据和美联储会议记录的鹰派立场也不能抵消下跌的压力。上日美元从三个月低点温和反弹。

周二美元指数跌至9月20日以来最低，因为有关欧元区经济的乐观情绪推动欧元升穿1.20美元，这是三个半月以来首次。

美元反弹，因美国周三公布了强劲的制造业和建筑业数据。

外界认为美联储发布的12月12-13日会议记录比预期更偏鹰派，说明该央行今年仍倾向于升息数次。美元因此受到进一步支撑。

但截至0824 GMT，美元又回归跌势，美元指数日内跌0.1%。

欧元兑美元在亚洲盘初下跌，低见1.2005美元，但之后反弹回1.2029美元，日内涨0.1%。

“现在我们看到市场上有一些非常利好的欧元人气，如果欧元兑美元下跌较多，就会再度转升...目前市场对于1.20美元下方水准是否合理不是很有把握，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Reichelt称。

“随着美国就业数据表现强劲，这种情况可能变化，”她说，并补充说周五的美国薪资数据将成为决定美元走势的关键。

美联储发布的12月12-13日会议记录显示，决策者承认，美国就业市场稳健增长且经济活动扩张，即便他们证实了决策层对持续偏低的通胀率感到担忧。

这说明美联储将继续以渐进方式升息，但如果通胀率加速上升，升息步伐也会加快。

美元兑日圆涨0.2%至112.655，风险偏好全线强劲。美元/日圆周二触及两周半低点112.055，之前从12月所及113.750上方高位稳步下滑。

受到海外涨势提振，日股日经指数 2018年首个交易日收盘大涨3.26%。

东京SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji预期，中期而言美元/日圆将停留在110附近。

“源自于日本经常帐盈余的日圆需求，将会受到全球经济成长带动冒险意愿升温、进而引发的日圆抛盘所抵销，”他表示。“在这拉锯当中，美元/日圆可能维持在110附近。”

比特币在Bitstamp交易所下跌近5%至14,430美元左右，自12月中旬触及纪录高点以来已经下跌超过四分之一。

纽约 当日 今年来 2017年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2026 1.2012 +0.12 +0.25 1.1996

美元/日圆 112.60 112.49 +0.10 -0.06 112.67

欧元/日圆 135.42 135.15 +0.20 +0.18 135.18

美元/瑞郎 0.9764 0.9769 -0.05 +0.22 0.9743

英镑/美元 1.3536 1.3514 +0.16 +0.18 1.3512

美元/加元 1.2517 1.2531 -0.11 -0.48 1.2577

美元/离岸人民币 6.4974 6.4954 +0.03 -0.23 6.5125

澳元/美元 0.7841 0.7835 +0.08 +0.51 0.7801

新西兰元/美元 0.7115 0.7090 +0.35 +0.41 0.7086

欧元/瑞郎 1.1744 1.1737 +0.06 +0.47 1.1689

欧元/英镑 0.8882 0.8890 -0.09 -0.01 0.8883

欧元/瑞典克朗 9.8054 9.8248 -0.20 -0.34 9.8391

美元/挪威克朗 8.0961 8.1023 -0.08 -1.35 8.2070

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 李春喜/刘秀红/艾茂林/张明钧/高琦/孙茉莉)