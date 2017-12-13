《全球汇市》美元反弹走势停滞，阿拉巴马选战结果增添不确定性

* 美联储料将进行年内第三次升息 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月13日 - 美元为期两周的涨势在周三划上句点，此前民主党在极度保守的阿拉巴马州拿下参议员席位，这给未来数月的美元前景增添新的不确定性。 即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定进行年内第三次升息，交易商也不太相信，美联储政策制定者暗示的明年升息次数会高于目前市场价格所反映的两次。 “对今日美联储前瞻性指引的期望非常有限，尽管对于经济前景可能会有乐观的评估。所以美联储的决定或许最终对美元的支撑作用要更小，”法国农业信贷银行驻伦敦G10货币分析主管Valentin Marinov说。 美元指数 周三持平于94.06，本月迄今上涨逾1.5%。尽管有所反弹，但美元今年迄今仍下跌近8%。 民主党人琼斯(Doug Jones)击败共和党候选人，在阿拉巴马州参议员补选中胜出，缩小共和党在参议院本就微弱的优势，这可能加大特朗普总统推进税改和其他经济计划的难度。 “阿拉巴马州选举结果没有对美元造成更大的冲击，我对此感到意外，”汇率风险管理公司Infinity International外汇策略主管John Marley表示。 美元兑日圆 下跌0.2%至113.35，周二一度升至四周高点113.75。 欧元兑美元 持平于1.1745，上日一度跌至三周低点1.17175。 投资人把注意力更多地放在美联储对于明年升息步调的预测，以及决策官员对于通胀前景的看法。 周三1900 GMT美联储将公布利率决定，之后公布声明。1930 GMT，联储主席叶伦将召开 记者会。 英镑兑美元 持于1.3320美元，接近周二触及的两周低位1.3303美元，不过英国 11月通胀意外达到近六年高位，曾一度提振英镑。 英国11月消费者物价指数(CPI)同比上升3.1%，高于路透调查分析师平均预估的上升3.0 %。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1743 1.1740 +0.03 +11.70 1.0513 美元/日圆 113.32 113.53 -0.18 -3.04 116.87 欧元/日圆 133.07 133.32 -0.19 +8.06 123.14 美元/瑞郎 0.9915 0.9915 +0.00 -2.58 1.0178 英镑/美元 1.3343 1.3315 +0.21 +8.16 1.2336 美元/加元 1.2862 1.2860 +0.02 -4.23 1.3430 美元/离岸人民币 6.6236 6.6267 -0.05 -5.01 6.9726 澳元/美元 0.7565 0.7557 +0.11 +4.85 0.7215 新西兰元/美元 0.6945 0.6932 +0.19 +0.06 0.6941 欧元/瑞郎 1.1646 1.1641 +0.04 +8.67 1.0717 欧元/英镑 0.8801 0.8816 -0.17 +3.32 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9102 9.8846 +0.26 +3.45 9.5799 美元/挪威克朗 8.3537 8.3442 +0.11 -3.28 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王洋/张明钧/王琛；审校 张明钧/张荻/于春红/艾茂林)