《全球汇市》美元反弹，对美国贸易政策的疑虑升温

* 英镑在欧洲盘初表现突出 * 日本央行总裁黑田东彦记者会后，日圆走贬 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月23日 - 美元周二小幅上涨，因部分投资人研判其近期跌至三年低点的走势可能接近尾声；目前各界对美国在全球贸易上的立场疑虑升温。 目前全球贸易回升令人对全球经济走强怀抱憧憬，而美国总统特朗普对进口洗衣机及太阳能面板征税，却给全球贸易笼罩上了一层疑云。 特朗普将于周五在达沃斯政商领袖峰会上致闭幕词，一些分析师预计他将表达贸易保护立场，可能引发新兴市场货币卖盘。 “如果特朗普表态坚决反对贸易，就将引发全球贸易相关货币抛盘，如韩元、人民币等，并最终令美元承压，”荷兰国际集团驻伦敦的外汇策略师Viraj Patel表示。 贝莱德策略师在近期的报告中表示，全球经济从未出现过如此协调的扩张，全球贸易占全球国内生产总值的比例约为50%，远高于上一经济周期中的水平。 美元指数 涨0.2%至90.52，仍距上周所及的三年低位90.11不远。 收益相对较高的澳元 和加元 兑美元分别下跌0.7%和0.3%。 英镑 早盘表现突出，兑欧元坚守阵地，兑美元在亚洲早盘曾触及英退公投以来的最高位1.40美元。 日圆下滑，此前日本央行总裁的讲话平息了有关该央行将缩减货币刺激政策的猜测。 日圆兑美元 跌0.2%至111.15，此前日本央行总裁黑田东彦重申了货币宽松承诺。 “我在今天的声明中没有看到任何表明日本央行立场会改变的内容。今天的汇率走势倒 是更多地体现了市场认为日本央行将在未来某个阶段调整货币政策，”三菱东京日联银行首 席外汇策略师Minori Uchida说。 美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，结束政府持续三天的停 摆。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2235 1.2260 -0.20 +1.99 1.1996 美元/日圆 110.69 110.91 -0.20 -1.76 112.67 欧元/日圆 135.44 136.00 -0.41 +0.19 135.18 美元/瑞郎 0.9630 0.9616 +0.15 -1.16 0.9743 英镑/美元 1.3949 1.3985 -0.26 +3.23 1.3512 美元/加元 1.2474 1.2443 +0.25 -0.82 1.2577 美元/离岸人民币 6.4093 6.4024 +0.11 -1.58 6.5125 澳元/美元 0.7962 0.8017 -0.69 +2.06 0.7801 新西兰元/美元 0.7319 0.7326 -0.10 +3.29 0.7086 欧元/瑞郎 1.1784 1.1793 -0.08 +0.81 1.1689 欧元/英镑 0.8771 0.8765 +0.07 -1.26 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8330 9.8332 -0.00 -0.06 9.8391 美元/挪威克朗 7.8729 7.8499 +0.29 -4.07 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/王灿/王琛/白云; 审校 王洋/刘秀红/艾茂林/孙茉莉)