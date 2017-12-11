《全球汇市》美元反弹，预期美联储周三将加息

* 预期美联储周三将加息

* 通胀忧虑向美元施压

* 纽约发生一起爆炸，引发对日圆和瑞郎的避险买需

* 比特币期货开始交易，比特币价格急升至纪录高位

路透纽约12月11日 - 美元周一扳回大部分早盘录得的跌幅，市场预期周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)将宣布加息，尽管对通胀温和的担忧持续压制美元。

当美联储周三结束为期两天的12月政策会议，投资者将注意美联储官员对低通胀的关切，以及这将降低明年加息的可能性的迹象。

上周五发布的就业报告显示，美国薪资增长温和，加重了对通胀将继续温和的担忧，使美联储能够进行进一步加息的难度加大。

“在上周就业数据公布后，以及本周美联储政策会议举行前，市场略为谨慎，尤其是如果叶伦对通胀数据表示失望，以及这将如何影响明年加息的前景，”道明证券外汇策略部门北美主管Mark McCormick表示。

美元指数尾盘下跌0.09%，报93.82，稍早低见93.666。

本周三发布的美国消费者物价指数(CPI)将是关键的数据焦点，投资者将从中寻找物价压力的进一步线索。

美元缩减跌幅，因美国公债收益率从早上触及的低位反弹。纽约最繁忙的交通枢纽之一发生一起爆炸，带动了对美债的避险买盘，公债收益率因而走软。

“这是美元反弹的主要原因，”Asset Management董事总经理Kathy Lien说。

在纽约港务局客运中心发生爆炸后，避险货币日圆和瑞郎上涨。纽约市市长白思豪表示，这是一起“未遂恐怖袭击”。

美元兑日圆尾盘下跌0.01%，至113.47日圆，兑瑞郎下滑0.22%，报0.99瑞郎。

新西兰元兑美元跳涨逾1%，此前新西兰政府任命现任养老金基金执行总裁奥尔(Adrian Orr)为新西兰央行下任总裁，市场押注这一决定令新西兰的货币政策不会有重大的调整。

比特币也受关注，因比特币期货开始在CBOE Global Markets交易。

比特币在卢森堡Bitstamp交易所暴涨逾16%，升穿17,000美元，再创新高。

交投最活跃的期货合约开盘报15,460美元，之后跳升至高位18,850美元，尾盘报17,900美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)