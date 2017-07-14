《全球汇市》美元受创，经济数据疲弱削弱对美国年底再度加息的押注

* 6月美国消费者物价持平

* 美元兑多数主要货币下跌

路透纽约7月14日 - 美元兑一篮子主要货币周五下跌，此前公布的美国6月消费者物价和零售销售数据弱于预期，令人质疑美国经济成长力道和美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今年再次升息。

美国6月消费者物价指数(CPI)持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱。

经济学家原本预计上月CPI环比增长0.1%。5月CPI下降0.1%，6月未能反弹，可能令美联储官员感到纠结，他们之前认为近期物价压力温和只是暂时现象。

“CPI数据引发人们质疑，通胀疲弱的暂时现象在哪个时点会转变成持续的现象，”Westpac Banking Corp资深汇市策略师Richard Franulovich说。

美元指数下跌0.6%，报95.152，稍早降至去年9月来最低95.132。

美国利率期货上涨，暗示交易商下调对美联储今年再次加息的预期。

“通胀压力回落，暗示美联储进行今年第三次加息的意愿可能减弱，”Commonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner说。

美元兑主要货币普遍下跌。

美元兑日圆跌0.65%，报112.53日圆，此前触及近两周低位112.28。

“美元/日圆的下行空间大大增加，在夏季结束前可能很容易跌至110日圆，事实上，可能就是在未来几周，尤其是在美国公债收益率不断下降的背景下，”Franulovich说。

较高收益的澳元和新西兰元跳涨，澳元触及近15个月高位，因全球股市触及纪录高位，以及在全球主要央行政策制定者发表鸽派讲话后，市场的风险意愿增强。

澳元兑美元攀升1.23%，至0.7821美元。

南非兰特兑美元触及两周高位。

欧元兑美元升0.62%，至1.1466美元，英镑上涨1.18%，至1.3088美元，此前触及去年9月来最高1.3093美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)