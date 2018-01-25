《全球汇市》美元受努钦言论打压创三年低位，欧元静待欧洲央行考验

* 美元指数扩大隔夜跌幅，创三年新低 * 美国财长努钦欢迎美元走软的言论对美元构成沉重打击 * 已然受挫的美元料进入新的下跌期 * 关注欧洲央行会议以及该央行对欧元迅速升值的看法 * 英镑触及一年半新高，澳元处于四个月高位 路透东京1月25日 - 美元兑其他主要货币周四下滑至三年低点，此前美国财长努钦称，他对美元走软表示欢迎，此言论打击了美元；欧元则持坚，等待欧洲央行政策决议。 欧元扩大隔夜涨幅，兑美元 涨0.15%至1.2425美元，一度触及1.2428，为2014年12月以来最高。 美元下跌。此前努钦在达沃斯世界经济论坛表示，“显然美元贬值对我们有利，因这关系到贸易和机遇。”市场认为此番言论背离了美国传统的汇率政策。 自1990年代末鲁宾任美国财长时期以来，美国多位财长一再表示，强势美元符合国家利益。 美元在此之前已然处于守势，因美国总统特朗普本周稍早决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收关税，引起了对于贸易保护主义的担忧。 “上周美元承压，因市场预期欧洲央行和日本央行货币政策将正常化，而在努钦发表言论后，空头趋势进入了全新阶段，”大和证券资深汇率分析师Yukio Ishizuki称。 美元兑日圆 下滑0.1%至109.105，上日下跌1%至四个月低点108.965。 美元指数 延续海外市场跌势，下探2014年12月以来最低89.064。 短期焦点为日内稍晚的欧洲央行政策会议，市场将寻找该央行是否对欧元快速升值感到担忧的迹象。 欧元区经济或许正在呼啸前行，但市场预计，欧元迅速升值可能让欧洲央行总裁德拉吉给该央行正加快迈向升息的观点泼上一盆凉水。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示：“若欧央行淡化提早货币政策正常化的前景，并对欧元升值发出警告，可能就会限制欧元涨势。” “日本央行稍早明确表示近期无意进行货币政策正常化后，外界可能会认为欧央行的这一立场是口头干预联合行动。” 日本央行周二一如预期维持货币政策不变，央行总裁黑田东彦则打消了市场对该行将在今年晚些时候转变超宽松政策的揣测。 不过黑田东彦的言论对遏制日圆/美元升值几乎没有什么效果。 “如果欧洲央行展示出对欧元升值的忧虑，一些市场人士可能将削减欧元多仓。但即使是这种评论，或许也不足以阻止当前的美元弱势，”大和证券的Ishizuki表示。 澳元兑美元 报0.8054。 加元兑美元 报1.2316加元，为9月末以来高位。 原油价格上涨也提振澳元和加元等商品相关货币。 新西兰元兑美元 上升0.55%报0.7381，但脱离五个月高位0.7437，此前公布的数据显示，新西兰第四季消费者物价指数(CPI)增速慢于预期。 另一方面，乐观的英国就业数据帮助提振英镑兑美元 至1.4275美元的一年半新高。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2435 1.2406 +0.23 +3.66 1.1996 美元/日圆 108.93 109.21 -0.26 -3.32 112.67 欧元/日圆 135.49 135.50 -0.01 +0.23 135.18 美元/瑞郎 0.9430 0.9451 -0.22 -3.21 0.9743 英镑/美元 1.4296 1.4241 +0.39 +5.80 1.3512 美元/加元 1.2302 1.2347 -0.36 -2.19 1.2577 美元/离岸人民币 6.3268 6.3487 -0.34 -2.85 6.5125 澳元/美元 0.8097 0.8061 +0.45 +3.79 0.7801 新西兰元/美元 0.7391 0.7335 +0.76 +4.30 0.7086 澳元/日圆 88.230 88.040 +0.22 +0.39 87.890 新西兰元/日圆 80.530 80.110 +0.52 +0.86 79.840 英镑/日圆 155.75 155.50 +0.16 +2.39 152.11 澳元/新西兰元 1.0956 1.0985 -0.26 -0.46 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/王丽鑫/张荻/孙茉莉/徐文焰；审校 李婷仪陈宗琦/张明钧/王颖/李爽)