《全球汇市》美元受叶伦升息言论支撑，政治担忧打击欧元

* 叶伦称美联储需要继续逐步加息，尽管物价疲软 * 欧元受到欧洲政治担忧打击 * 美国税改计划是今日焦点 路透东京9月27日 - 美元周三受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话支撑，叶伦称美联储需要继续升息；欧元维持疲态，受周末德国大选带来的政治不确定拖累。 美元指数 在周三早盘报93.07，上日曾触及近一个月高点93.286。 美联储主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。 她说，“维持货币政策不变直到通胀回升至2%，这是轻率的做法。” “叶伦的言论表明，最新的(疲弱)通胀数据不会对美联储的货币政策造成很大影响。美联储的关注焦点在于，不能过度推迟升息以避免将来出现需要匆忙升息的情况，”大和证券资深策略师Yukio Ishizuki称。 美国利率期货 价格进一步下跌，反映12月升息的机率约为70%，周一时接近60%。 美元兑日圆 交投在112.27日圆，从周二低点111.50日圆反弹。 欧元兑美元 周二一度跌至五周低点1.17575美元，最新则交投在1.1790美元。欧元兑其他货币也走贬，兑英镑 触及10周低点0.87545，兑瑞郎 跌至两周低点1.14075。 欧元今年迄今为止已累计反弹逾10%，原因是市场对反建制政治力量崛起的担忧消退，对欧洲央行将缩减刺激的预期却升温。 但在周日的德国大选中，极右翼党派崛起，传统党派却失势，使得总理梅克尔在组建联合政府方面面临困难，这打压投资者的情绪。 澳元兑美元 略微下跌至0.7874，周二曾跌至六周低点0.7860。 澳元因本月铁矿石价格下滑而受到削弱，铁矿石是澳洲的主要出口产品。 周三市场最大关注点是美国政府和国会共和党议员宣布的一项税收计划。 该计划是六名白宫和国会共和党议员经过数月的闭门工作制定的。总统特朗普周二对美国议员表示，他希望在税改问题上进行两党合作。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1788 1.1791 -0.03 +12.13 1.0513 美元/日圆 112.39 112.22 +0.15 -3.83 116.87 欧元/日圆 132.49 132.36 +0.10 +7.59 123.14 美元/瑞郎 0.9697 0.9687 +0.10 -4.73 1.0178 英镑/美元 1.3446 1.3456 -0.07 +9.00 1.2336 美元/加元 1.2356 1.2345 +0.09 -8.00 1.3430 美元/离岸人民币 6.6321 6.6280 +0.06 -4.88 6.9726 澳元/美元 0.7880 0.7886 -0.08 +9.22 0.7215 新西兰元/美元 0.7195 0.7207 -0.17 +3.66 0.6941 澳元/日圆 88.580 88.520 +0.07 +5.05 84.320 新西兰元/日圆 80.900 80.870 +0.04 -0.33 81.170 英镑/日圆 151.13 151.05 +0.05 +4.94 144.02 澳元/新西兰元 1.0949 1.0930 +0.17 +5.45 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/王兴亚/侯雪苹/王颖；审校 龚芳/张若琪/王丽鑫/陈宗琦)