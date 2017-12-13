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#亚洲
December 13, 2017 / 12:58 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元受物价数据提振处于一个月高位，等待美联储决议

3 分钟阅读

    * 美国生产者物价创近六年来最大年增幅
    * 美联储预计本周升息；关注其2018年预测
    * 如果共和党人失败，阿拉巴马参议员选举可能会打击美元
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透东京12月13日 - 周三美元兑一篮子货币接近四周高点，因美国强劲的批发价格数据使得美联储本周料将一如预期地升息，并在2018年进一步上调利率。
    
    美元指数             报于94.071，周二升至94.219的11月14日以来最高水平。

    美元兑日圆      报113.55，周二曾升至四周高点113.75日圆。欧元兑美元      报1.1737，上日跌至1.17175，为三周最低点。
    
    外界几乎一致认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束两日政策会议时，会将利率目标上调0.25个百分点。
    
    投资者更加关注美联储对明年升息步调的预估，以及决策者对通胀前景的看法。
    
    美联储将在周三1900GMT公布利率决定，主席叶伦将在1930GMT召开记者会。

    尽管美联储决策官员9月时的预测显示，他们预计2018年将三度升息，但市场行情反映其仅会加息两次，许多投资者预期温和通胀将令紧缩步伐减慢。
    
    “尽管物价趋势似将回升，但在担忧通胀的必要性上，尚不清楚是否足以说服美联储鸽派官员，”巴克莱资深策略师Shinichiro Kadota指出。
    
    美国11月最终需求生产者物价(PPI)上月增长0.4%，连续三个月以同样的速度增长。PPI同比急升3.1%，是2012年1月以来的最大增幅，10月同比增幅为2.8%。            

    分析师称，如果美国周三1330GMT公布的消费者物价数据也显示类似的升势，可能助燃对美联储加快升息步伐的预期。
    
    交易员还在关注阿拉巴马州的参议员选举，面临性侵指控的共和党候选人Roy Moore将与曾做过律师的Doug Jones展开角逐，后者希望将爆冷获胜。
    
    Jones胜选被视为对美元和美股不利，因为这将缩小共和党在参议院本就微弱的优势，或许使得特朗普推进减税等政策计划变得更加困难。
    
    其他方面，英镑兑美元        盘旋在1.3315，接近周二所及两周低点1.3303，不过英镑之前短暂上扬，因数据显示英国11月通胀率意外触及近六年高点。

    英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.1%，高于分析师的平均预估3.0%。
    
    由于这一升幅较英国央行的2%目标高出逾1个百分点，央行总裁卡尼将必须就央行将如何应对向英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)做出解释。
    
    但由于主要原因之一是英国去年6月公投退欧以来英镑大跌，英镑贸易加权指数      已下跌约12%，英国央行称，随着英镑企稳，其预计未来三年通胀率将逐步回落至略高于2%的水准。
    
    市场对英国央行政策前景的预期并没有明显改变，英镑隔夜指数掉期         走势暗示，未来六个月升息的可能性非常低。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1745  1.1740  +0.04 +11.72  1.0513
    美元/日圆                   113.46  113.53  -0.06  -2.92  116.87
    欧元/日圆                   133.26  133.32  -0.05  +8.22  123.14
    美元/瑞郎                   0.9908  0.9915  -0.07  -2.65  1.0178
    英镑/美元                   1.3325  1.3315  +0.08  +8.02  1.2336
    美元/加元                   1.2862  1.2860  +0.02  -4.23  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6299  6.6267  +0.05  -4.91  6.9726
    澳元/美元                   0.7566  0.7557  +0.12  +4.86  0.7215
    新西兰元/美元               0.6949  0.6932  +0.25  +0.12  0.6941
    澳元/日圆                   85.840  85.810  +0.03  +1.80  84.320
    新西兰元/日圆               78.850  78.720  +0.17  -2.86  81.170
    英镑/日圆                   151.17  151.17  +0.00  +4.96  144.02
    澳元/新西兰元               1.0885  1.0897  -0.11  +4.83  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/王丽鑫/龚芳/李爽/汪红英；审校 戴素萍/王兴亚/许娜/王颖/李婷仪)

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