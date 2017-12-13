《全球汇市》美元受物价数据提振处于一个月高位，等待美联储决议

* 美国生产者物价创近六年来最大年增幅 * 美联储预计本周升息；关注其2018年预测 * 如果共和党人失败，阿拉巴马参议员选举可能会打击美元 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透东京12月13日 - 周三美元兑一篮子货币接近四周高点，因美国强劲的批发价格数据使得美联储本周料将一如预期地升息，并在2018年进一步上调利率。 美元指数 报于94.071，周二升至94.219的11月14日以来最高水平。 美元兑日圆 报113.55，周二曾升至四周高点113.75日圆。欧元兑美元 报1.1737，上日跌至1.17175，为三周最低点。 外界几乎一致认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束两日政策会议时，会将利率目标上调0.25个百分点。 投资者更加关注美联储对明年升息步调的预估，以及决策者对通胀前景的看法。 美联储将在周三1900GMT公布利率决定，主席叶伦将在1930GMT召开记者会。 尽管美联储决策官员9月时的预测显示，他们预计2018年将三度升息，但市场行情反映其仅会加息两次，许多投资者预期温和通胀将令紧缩步伐减慢。 “尽管物价趋势似将回升，但在担忧通胀的必要性上，尚不清楚是否足以说服美联储鸽派官员，”巴克莱资深策略师Shinichiro Kadota指出。 美国11月最终需求生产者物价(PPI)上月增长0.4%，连续三个月以同样的速度增长。PPI同比急升3.1%，是2012年1月以来的最大增幅，10月同比增幅为2.8%。 分析师称，如果美国周三1330GMT公布的消费者物价数据也显示类似的升势，可能助燃对美联储加快升息步伐的预期。 交易员还在关注阿拉巴马州的参议员选举，面临性侵指控的共和党候选人Roy Moore将与曾做过律师的Doug Jones展开角逐，后者希望将爆冷获胜。 Jones胜选被视为对美元和美股不利，因为这将缩小共和党在参议院本就微弱的优势，或许使得特朗普推进减税等政策计划变得更加困难。 其他方面，英镑兑美元 盘旋在1.3315，接近周二所及两周低点1.3303，不过英镑之前短暂上扬，因数据显示英国11月通胀率意外触及近六年高点。 英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.1%，高于分析师的平均预估3.0%。 由于这一升幅较英国央行的2%目标高出逾1个百分点，央行总裁卡尼将必须就央行将如何应对向英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)做出解释。 但由于主要原因之一是英国去年6月公投退欧以来英镑大跌，英镑贸易加权指数 已下跌约12%，英国央行称，随着英镑企稳，其预计未来三年通胀率将逐步回落至略高于2%的水准。 市场对英国央行政策前景的预期并没有明显改变，英镑隔夜指数掉期 走势暗示，未来六个月升息的可能性非常低。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1745 1.1740 +0.04 +11.72 1.0513 美元/日圆 113.46 113.53 -0.06 -2.92 116.87 欧元/日圆 133.26 133.32 -0.05 +8.22 123.14 美元/瑞郎 0.9908 0.9915 -0.07 -2.65 1.0178 英镑/美元 1.3325 1.3315 +0.08 +8.02 1.2336 美元/加元 1.2862 1.2860 +0.02 -4.23 1.3430 美元/离岸人民币 6.6299 6.6267 +0.05 -4.91 6.9726 澳元/美元 0.7566 0.7557 +0.12 +4.86 0.7215 新西兰元/美元 0.6949 0.6932 +0.25 +0.12 0.6941 澳元/日圆 85.840 85.810 +0.03 +1.80 84.320 新西兰元/日圆 78.850 78.720 +0.17 -2.86 81.170 英镑/日圆 151.17 151.17 +0.00 +4.96 144.02 澳元/新西兰元 1.0885 1.0897 -0.11 +4.83 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/王丽鑫/龚芳/李爽/汪红英；审校 戴素萍/王兴亚/许娜/王颖/李婷仪)