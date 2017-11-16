《全球汇市》美元受税改疑虑拖累处于守势，澳元在四个月低点附近徘徊

* 对美国税改计划的担忧抑制美元，抵消强劲通胀数据的影响 * 澳元在四个月低点附近徘徊，观望就业数据 路透东京11月16日 - 美元周四处于守势，因围绕美国税改计划前景的疑虑抵消了美国基础通胀上升的影响；澳元则在四个月低点附近徘徊，观望澳洲关键就业数据。 美元指数 周三一度跌至93.402，创近四周以来最低水准，最新报93.851，本周以来下跌0.6%。 美国参议院共和党人提出的税改方案周三遭到两名共和党参议员的抨击，可能预示这项全面税改方案可能会遇到麻烦。该方案拟废除对奥巴马医改的授权，而且永久减税举措只针对美国大企业。 “美国减税暂时将是市场主题。我预计协商将拖到年后，但到明年第一季，会达成协议，”大和证券资深策略师Yukio Ishizuki表示。 美国税改计划推迟的迹象足以抵消美国通胀和零售销售数据给美元带来的提振效应。 美国10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.8%，之前五个月一直持于1.7%。10月零售销售较前月增长0.2%。 这两项数据均略微高于市场预期，从而进一步加强了美联储12月升息的理据。但美国利率期货走势显示，美联储2018年初升息的机率略低于周三数据出炉前的水平。 除此之外，近几日美股下跌以及垃圾债走低，也让投资者持谨慎态度。 由于美元面临不利因素，欧元兑美元 则交投在1.1774美元，周三一度高见1.1862美元，创下逾一个月以来的最高。 美元兑日圆 周三跌至112.47日圆，周四亚洲盘初交投在112.87。 澳元兑美元 上日触及四个月低点0.7574美元，因薪资数据意外疲弱。该货币对 最新报0.7587美元。 0030 GMT公布的本地就业数据，为澳元又一个重大考验。 澳元兑日圆 触及三个月低位85.56日圆，创下8月中来最大单日跌幅。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1783 1.1791 -0.07 +12.08 1.0513 美元/日圆 112.94 112.86 +0.07 -3.36 116.87 欧元/日圆 133.08 133.08 +0.00 +8.07 123.14 美元/瑞郎 0.9887 0.9881 +0.06 -2.86 1.0178 英镑/美元 1.3176 1.3168 +0.06 +6.81 1.2336 美元/加元 1.2762 1.2761 +0.01 -4.97 1.3430 美元/离岸人民币 6.6359 6.6318 +0.06 -4.83 6.9726 澳元/美元 0.7607 0.7587 +0.26 +5.43 0.7215 新西兰元/美元 0.6867 0.6876 -0.13 -1.07 0.6941 澳元/日圆 85.920 85.650 +0.32 +1.90 84.320 新西兰元/日圆 77.590 77.620 -0.04 -4.41 81.170 英镑/日圆 148.82 148.65 +0.11 +3.33 144.02 澳元/新西兰元 1.1075 1.1031 +0.40 +6.66 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/李爽/侯雪苹/陈宗琦；审校 李婷仪/许娜/王兴亚/龚芳)