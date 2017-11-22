《全球汇市》美元受美债收益率下滑牵绊而持稳，关注美联储会议记录

* 尽管股市上涨，但美债收益率下滑，限制美元上扬 * 市场对叶伦讲话反应平淡，关注美联储会议记录 路透东京11月22日 - 美元兑其他主要货币周三持稳，尽管整个金融市场投资者风险偏好升温，但美债收益率并未上扬，限制美元上升。 美元指数 基本持平报93.941。 美元指数从隔夜所及一周高点94.165回落，因随着长期美债收益率持续走低，本周稍早因欧元下滑触发的涨势遭遇阻力。 美元兑日圆 微跌至112.280，隔夜从112.705的高点下滑。 “在市场有‘冒险意愿’的情况下，美元兑日圆应当受到更多提振，但目前市场参与人士选择先在感恩节和年底假日前调整仓位，导致对日圆的空头回补，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 周二美股再次刷新纪录高位，日股日经指数 亦涨向26年高点。 大和的Ishizuki表示，美国公债收益率曲线持续趋平令长期公债收益率受限，进一步拖累美元。 美国公债收益率曲线趋平，周二公债收益率之差收窄至十年来最低水平，因为投资者消化美联储继续加息的预期，同时预计财政部短期公债发行量将增加。与此同时，低通胀和全球对收益率的需求继续支撑着较长期公债。 另一对日圆构成全面支撑的因素是日圆兑欧元最近的涨势。 周初欧元兑其他货币下跌，因德国总理梅克尔组建三方执政联盟的谈判破裂，令该国政治前景蒙上阴云。 “日圆交叉盘近期走扬。其中欧元/日圆占据主导地位，”FPG证券的总裁Koji Fukaya指出。 “抛出欧元/日圆的交投升温，因为在市场通常于感恩节前获利了结的同时，投资者又因德国政治面消息而解除欧元多仓。” 欧元 跌0.2%至131.790日圆，周一曾低见131.160的9月中旬以来低位。 美联储主席叶伦周二晚间表示，美联储目前“相当接近”其目标，应继续循序渐进地升息，以避免通胀率过长时间低于目标，以及失业率降得过低这两个风险。汇市对叶伦谈话反应并不大。 下一个焦点将是本日稍晚将公布美联储10月31日至11月1日政策会议的会议纪录，各界将从中评估美联储12月升息前景的新暗示。 欧元兑美元 持稳于1.1737美元，脱离隔夜所创一周低点1.1712美元，欧元当时因德国政治僵局而受到打压。 澳元 跌0.1%至0.7568美元，此前于隔夜市场跌至五个月低位0.7532美元，澳元当时因澳洲央行会议记录偏温和而受挫。 新西兰元 持稳于0.6829美元，此前市场反映了10月国内乳品产量意外增加的消息。新西兰为乳品出口大国，对牛奶价格不利的因素可能损及新西兰元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1738 1.1737 +0.01 +11.65 1.0513 美元/日圆 112.30 112.43 -0.12 -3.91 116.87 欧元/日圆 131.86 131.98 -0.09 +7.08 123.14 美元/瑞郎 0.9906 0.9914 -0.08 -2.67 1.0178 英镑/美元 1.3252 1.3237 +0.11 +7.43 1.2336 美元/加元 1.2765 1.2776 -0.09 -4.95 1.3430 美元/离岸人民币 6.6285 6.6264 +0.03 -4.94 6.9726 澳元/美元 0.7568 0.7578 -0.13 +4.89 0.7215 新西兰元/美元 0.6830 0.6828 +0.03 -1.60 0.6941 澳元/日圆 85.000 85.200 -0.23 +0.81 84.320 新西兰元/日圆 76.730 76.750 -0.03 -5.47 81.170 英镑/日圆 148.84 148.83 +0.01 +3.35 144.02 澳元/新西兰元 1.1077 1.1093 -0.14 +6.68 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/李春喜/王丽鑫/龚芳/陈宗琦；审校 徐文焰/白云/孙茉莉)