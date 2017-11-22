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《全球汇市》美元受美债收益率下滑牵绊而持稳，关注美联储会议记录
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2017年11月22日 / 凌晨3点38分 / 2 天前

《全球汇市》美元受美债收益率下滑牵绊而持稳，关注美联储会议记录

3 分钟阅读

    * 尽管股市上涨，但美债收益率下滑，限制美元上扬
    * 市场对叶伦讲话反应平淡，关注美联储会议记录

    路透东京11月22日 - 美元兑其他主要货币周三持稳，尽管整个金融市场投资者风险偏好升温，但美债收益率并未上扬，限制美元上升。
    
    美元指数      基本持平报93.941。

    美元指数从隔夜所及一周高点94.165回落，因随着长期美债收益率持续走低，本周稍早因欧元下滑触发的涨势遭遇阻力。
    
    美元兑日圆      微跌至112.280，隔夜从112.705的高点下滑。
    
    “在市场有‘冒险意愿’的情况下，美元兑日圆应当受到更多提振，但目前市场参与人士选择先在感恩节和年底假日前调整仓位，导致对日圆的空头回补，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。
    
    周二美股再次刷新纪录高位，日股日经指数       亦涨向26年高点。

    大和的Ishizuki表示，美国公债收益率曲线持续趋平令长期公债收益率受限，进一步拖累美元。
    
    美国公债收益率曲线趋平，周二公债收益率之差收窄至十年来最低水平，因为投资者消化美联储继续加息的预期，同时预计财政部短期公债发行量将增加。与此同时，低通胀和全球对收益率的需求继续支撑着较长期公债。

    另一对日圆构成全面支撑的因素是日圆兑欧元最近的涨势。
    
    周初欧元兑其他货币下跌，因德国总理梅克尔组建三方执政联盟的谈判破裂，令该国政治前景蒙上阴云。

    “日圆交叉盘近期走扬。其中欧元/日圆占据主导地位，”FPG证券的总裁Koji Fukaya指出。
    
    “抛出欧元/日圆的交投升温，因为在市场通常于感恩节前获利了结的同时，投资者又因德国政治面消息而解除欧元多仓。”
    
    欧元         跌0.2%至131.790日圆，周一曾低见131.160的9月中旬以来低位。
    
    美联储主席叶伦周二晚间表示，美联储目前“相当接近”其目标，应继续循序渐进地升息，以避免通胀率过长时间低于目标，以及失业率降得过低这两个风险。汇市对叶伦谈话反应并不大。

    下一个焦点将是本日稍晚将公布美联储10月31日至11月1日政策会议的会议纪录，各界将从中评估美联储12月升息前景的新暗示。
    
    欧元兑美元      持稳于1.1737美元，脱离隔夜所创一周低点1.1712美元，欧元当时因德国政治僵局而受到打压。
    
    澳元        跌0.1%至0.7568美元，此前于隔夜市场跌至五个月低位0.7532美元，澳元当时因澳洲央行会议记录偏温和而受挫。
    
    新西兰元        持稳于0.6829美元，此前市场反映了10月国内乳品产量意外增加的消息。新西兰为乳品出口大国，对牛奶价格不利的因素可能损及新西兰元。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1738  1.1737  +0.01 +11.65  1.0513
    美元/日圆                   112.30  112.43  -0.12  -3.91  116.87
    欧元/日圆                   131.86  131.98  -0.09  +7.08  123.14
    美元/瑞郎                   0.9906  0.9914  -0.08  -2.67  1.0178
    英镑/美元                   1.3252  1.3237  +0.11  +7.43  1.2336
    美元/加元                   1.2765  1.2776  -0.09  -4.95  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6285  6.6264  +0.03  -4.94  6.9726
    澳元/美元                   0.7568  0.7578  -0.13  +4.89  0.7215
    新西兰元/美元               0.6830  0.6828  +0.03  -1.60  0.6941
    澳元/日圆                   85.000  85.200  -0.23  +0.81  84.320
    新西兰元/日圆               76.730  76.750  -0.03  -5.47  81.170
    英镑/日圆                   148.84  148.83  +0.01  +3.35  144.02
    澳元/新西兰元               1.1077  1.1093  -0.14  +6.68  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/李春喜/王丽鑫/龚芳/陈宗琦；审校 徐文焰/白云/孙茉莉)

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