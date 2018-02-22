《全球汇市》美元可望录得今年以来首个周线上涨；日圆全面走高

* 美元指数触及逾一周高点 * 美元可能进一步走疲 * 焦点转向美联储主席鲍威尔国会证词 * 各地股市下滑之际，日圆全面走高 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月22日 - 美元周四小涨来到10日高点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)此前公布的1月会议记录显示，决策官员相信通胀正在上升，有必要持续升息。 周三公布的1月30-31日美联储会议纪录普遍被解读为语调略偏乐观，巩固了新任主席鲍威尔下月就任后将会继续升息的预期，同时2018年将至少会有两度升息。 会议记录还显示，美联储官员自12月以来对经济前景的预期有所提升。 美元指数 日内最高涨至90.235，为2月13日以来最高。 相比周五创下的三年低点，美元指数已上涨逾2%，有望录得2018年以来首个周线涨幅。 “FOMC会议记录的公布给美元带来小幅提振，显示经济活动和通胀都朝向允许进一步渐进升息的正确方向，”ING驻伦敦外汇策略主管Chris Turner称。 “(但)过去几季这个美联储题材对美元没什么帮助，反而是海外投资机会...美国政府的美元政策及双赤字疑虑压低了美元，”他称。“我们认为后面还有更多美元跌势。” 美债收益率与美元之间的传统正向连动关系，今年已经脱钩，分析师认为，这是因为美债收益率是受通胀升温疑虑推高。 但美债收益率与美元的连动关系再次出现，至少暂时如此，10年期美债收益率 周四升向2.95%之际，美元也上扬。 三井住友银行经济分析师Hirofumi Suzuki指出，市场人士可能将美联储会议记录解读为保留今年升息四次的可能性。 “3月升息很可能基本已成定论，美联储对经济前景的看法似乎也有所提升，因此我能够 理解市场人士会认为今年加息次数可能达到四次，”Suzuki说。 “但我个人怀疑这是否为美联储的真正意图，”Suzuki说道，还称美联储主席鲍威尔2 月28日在国会就货币政策发表的证词，将是近期关注重点。 周四稍早，欧元兑美元 触及2月12日以来最低水平1.2265美元，最新持稳于1.228 3美元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2278 1.2282 -0.03 +2.35 1.1996 美元/日圆 107.27 107.76 -0.45 -4.79 112.67 欧元/日圆 131.72 132.37 -0.49 -2.56 135.18 美元/瑞郎 0.9390 0.9388 +0.02 -3.62 0.9743 英镑/美元 1.3891 1.3917 -0.19 +2.80 1.3512 美元/加元 1.2698 1.2701 -0.02 +0.96 1.2577 美元/离岸人民币 6.3516 6.3358 +0.25 -2.47 6.5125 澳元/美元 0.7805 0.7803 +0.03 +0.05 0.7801 新西兰元/美元 0.7318 0.7318 +0.00 +3.27 0.7086 欧元/瑞郎 1.1528 1.1532 -0.03 -1.38 1.1689 欧元/英镑 0.8836 0.8827 +0.10 -0.53 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.9849 9.9731 +0.12 +1.48 9.8391 美元/挪威克朗 7.8916 7.8655 +0.33 -3.84 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/刘秀红/蔡美珍/王琛；审校 高琦/孙茉莉/于春红)