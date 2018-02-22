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February 22, 2018 / 9:04 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元可望录得今年以来首个周线上涨；日圆全面走高

3 分钟阅读

    * 美元指数触及逾一周高点
    * 美元可能进一步走疲
    * 焦点转向美联储主席鲍威尔国会证词
    * 各地股市下滑之际，日圆全面走高
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月22日 - 美元周四小涨来到10日高点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)此前公布的1月会议记录显示，决策官员相信通胀正在上升，有必要持续升息。
    
    周三公布的1月30-31日美联储会议纪录普遍被解读为语调略偏乐观，巩固了新任主席鲍威尔下月就任后将会继续升息的预期，同时2018年将至少会有两度升息。

    会议记录还显示，美联储官员自12月以来对经济前景的预期有所提升。
    
    美元指数      日内最高涨至90.235，为2月13日以来最高。
    
    相比周五创下的三年低点，美元指数已上涨逾2%，有望录得2018年以来首个周线涨幅。
    
    “FOMC会议记录的公布给美元带来小幅提振，显示经济活动和通胀都朝向允许进一步渐进升息的正确方向，”ING驻伦敦外汇策略主管Chris Turner称。

    “(但)过去几季这个美联储题材对美元没什么帮助，反而是海外投资机会...美国政府的美元政策及双赤字疑虑压低了美元，”他称。“我们认为后面还有更多美元跌势。”
    
    美债收益率与美元之间的传统正向连动关系，今年已经脱钩，分析师认为，这是因为美债收益率是受通胀升温疑虑推高。
    
    但美债收益率与美元的连动关系再次出现，至少暂时如此，10年期美债收益率           周四升向2.95%之际，美元也上扬。
    
    三井住友银行经济分析师Hirofumi Suzuki指出，市场人士可能将美联储会议记录解读为保留今年升息四次的可能性。
    
   “3月升息很可能基本已成定论，美联储对经济前景的看法似乎也有所提升，因此我能够
理解市场人士会认为今年加息次数可能达到四次，”Suzuki说。
    
    “但我个人怀疑这是否为美联储的真正意图，”Suzuki说道，还称美联储主席鲍威尔2
月28日在国会就货币政策发表的证词，将是近期关注重点。
    
    周四稍早，欧元兑美元      触及2月12日以来最低水平1.2265美元，最新持稳于1.228
3美元。
    
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2278  1.2282  -0.03  +2.35  1.1996
    美元/日圆                   107.27  107.76  -0.45  -4.79  112.67
    欧元/日圆                   131.72  132.37  -0.49  -2.56  135.18
    美元/瑞郎                   0.9390  0.9388  +0.02  -3.62  0.9743
    英镑/美元                   1.3891  1.3917  -0.19  +2.80  1.3512
    美元/加元                   1.2698  1.2701  -0.02  +0.96  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3516  6.3358  +0.25  -2.47  6.5125
    澳元/美元                   0.7805  0.7803  +0.03  +0.05  0.7801
    新西兰元/美元               0.7318  0.7318  +0.00  +3.27  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1528  1.1532  -0.03  -1.38  1.1689
    欧元/英镑                   0.8836  0.8827  +0.10  -0.53  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.9849  9.9731  +0.12  +1.48  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8916  7.8655  +0.33  -3.84  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/刘秀红/蔡美珍/王琛；审校 高琦/孙茉莉/于春红)
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