《全球汇市》美元呈现区间波动，非农就业数据将成关键

* 澳元大跌，此前公布的澳洲零售销售数据令人失望 * 英镑扩大下跌，触及一个月低点 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月3日 - 美元周五呈现区间波动，周线则是呈现跌势，市场正在顶待美国就业数据以摆脱近期区间，部分分析师称美元或许已经暂时触顶。 澳元 跌幅居前，在澳洲公布令人失望的零售销售数据后下跌0.5%。英镑兑美元 周四重挫之后，周五跌至一个月低点。 美国总统特朗普周四提名鲍威尔接任美联储主席，市场反应不大。此举打破现任主席续任的前例，但暗示现任主席叶伦的审慎货币政策将延续。 “我认为鲍威尔的新闻对市场不算是意外，市场原本就预期如此，但我们认为在缺乏数据利好惊喜的情况下，美元可能已经短线见顶，”德国商业银行分析师Lutz Karpowitz称。 下个重大数据将在今日稍晚公布。美国10月非农就业报告料显示就业岗位数量反弹。 美元指数 小升0.1%，至94.817，由周四触及的一周低点94.411回升。 澳元兑美元 下跌0.5%，至0.7651美元，澳洲9月零售销售持平，逊于市场预估的上升0.4%，令澳元承压。 英镑继续下跌，周四兑美元录得6月以来的最大单日跌幅，英国央行当天实施逾10年来的首次加息，但表示未来进一步加息仅会是“渐进的”。 英镑兑美元 跌0.2%至1.3040美元，为10月6日以来的最低，周四则跌1.4%。 摩根士丹利策略师称，美国利率明年可能进一步升高，会令澳元和英镑等货币承压，原因是这些国家的家庭近年来积攒了大笔的债务。 “随着美联储继续升息，若是没有降低本币的借贷成本来补偿，这些融资成本将会上升，”摩根士丹利策略师在报告中称。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1642 1.1656 -0.12 +10.74 1.0513 美元/日圆 114.07 114.08 -0.01 -2.40 116.87 欧元/日圆 132.79 132.99 -0.15 +7.84 123.14 美元/瑞郎 0.9996 0.9991 +0.05 -1.79 1.0178 英镑/美元 1.3046 1.3057 -0.08 +5.76 1.2336 美元/加元 1.2819 1.2806 +0.10 -4.55 1.3430 美元/离岸人民币 6.6260 6.6060 +0.30 -4.97 6.9726 澳元/美元 0.7675 0.7712 -0.48 +6.38 0.7215 新西兰元/美元 0.6921 0.6912 +0.13 -0.29 0.6941 欧元/瑞郎 1.1638 1.1650 -0.10 +8.59 1.0717 欧元/英镑 0.8923 0.8926 -0.03 +4.75 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7873 9.7851 +0.02 +2.16 9.5799 美元/挪威克朗 8.1439 8.1333 +0.13 -5.71 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张明钧/蔡美珍/侯雪苹；审校 孙茉莉/张涛/李春喜)