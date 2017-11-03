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《全球汇市》美元呈现区间波动，非农就业数据将成关键
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2017年11月3日 / 上午9点07分 / 更新于 1 天前

《全球汇市》美元呈现区间波动，非农就业数据将成关键

2 分钟阅读

    * 澳元大跌，此前公布的澳洲零售销售数据令人失望
    * 英镑扩大下跌，触及一个月低点
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月3日 - 美元周五呈现区间波动，周线则是呈现跌势，市场正在顶待美国就业数据以摆脱近期区间，部分分析师称美元或许已经暂时触顶。
    
    澳元        跌幅居前，在澳洲公布令人失望的零售销售数据后下跌0.5%。英镑兑美元        周四重挫之后，周五跌至一个月低点。

    美国总统特朗普周四提名鲍威尔接任美联储主席，市场反应不大。此举打破现任主席续任的前例，但暗示现任主席叶伦的审慎货币政策将延续。
    
    “我认为鲍威尔的新闻对市场不算是意外，市场原本就预期如此，但我们认为在缺乏数据利好惊喜的情况下，美元可能已经短线见顶，”德国商业银行分析师Lutz Karpowitz称。
    
    下个重大数据将在今日稍晚公布。美国10月非农就业报告料显示就业岗位数量反弹。
    
    美元指数      小升0.1%，至94.817，由周四触及的一周低点94.411回升。
    
    澳元兑美元        下跌0.5%，至0.7651美元，澳洲9月零售销售持平，逊于市场预估的上升0.4%，令澳元承压。

    英镑继续下跌，周四兑美元录得6月以来的最大单日跌幅，英国央行当天实施逾10年来的首次加息，但表示未来进一步加息仅会是“渐进的”。            
    
    英镑兑美元        跌0.2%至1.3040美元，为10月6日以来的最低，周四则跌1.4%。
    
    摩根士丹利策略师称，美国利率明年可能进一步升高，会令澳元和英镑等货币承压，原因是这些国家的家庭近年来积攒了大笔的债务。
    
    “随着美联储继续升息，若是没有降低本币的借贷成本来补偿，这些融资成本将会上升，”摩根士丹利策略师在报告中称。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1642  1.1656  -0.12 +10.74  1.0513
    美元/日圆                   114.07  114.08  -0.01  -2.40  116.87
    欧元/日圆                   132.79  132.99  -0.15  +7.84  123.14
    美元/瑞郎                   0.9996  0.9991  +0.05  -1.79  1.0178
    英镑/美元                   1.3046  1.3057  -0.08  +5.76  1.2336
    美元/加元                   1.2819  1.2806  +0.10  -4.55  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6260  6.6060  +0.30  -4.97  6.9726
    澳元/美元                   0.7675  0.7712  -0.48  +6.38  0.7215
    新西兰元/美元               0.6921  0.6912  +0.13  -0.29  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1638  1.1650  -0.10  +8.59  1.0717
    欧元/英镑                   0.8923  0.8926  -0.03  +4.75  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7873  9.7851  +0.02  +2.16  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1439  8.1333  +0.13  -5.71  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张明钧/蔡美珍/侯雪苹；审校 孙茉莉/张涛/李春喜)

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