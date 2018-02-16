《全球汇市》美元周线势将下跌，欧元涨至三年高位

* 美元在七周中第五周下跌

* 欧元触及2014年来最高

路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子货币周五从三年低位蹒跚走高，但仍录得今年七周来第五周下跌，这驱动欧元升至2014年12月来最高。

今年美元受多个因素重压，包括随着其他国家开始撤走宽松货币政策，美元的利差优势被蚕食。

交易商对美元的信心被削弱，因担心美国经常账赤字和预算赤字，在政府支出急增和公司税下降的情况下，预算赤字预计在2019年会膨胀至接近1万亿美元。

“市场在关注去年达成的政策，特别是减税，以及这些政策将对美国财赤产生怎样的冲击。”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli表示。

欧元兑美元纽约尾盘跌至1.241美元，稍早触及2014年来最高的1.256美元。

本周传统的市场走势关联被扰乱。美元下跌，而美国公债收益率则触及四年高位，且强于预期的美国通胀数据提升了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年加息四次的押注。

标普500指数连升六个交易日，2月初通胀忧虑引发市场大幅下修。

美元兑日圆当日小涨，报106.30日圆，稍早曾触及15个月新低105.52日圆。

“特别是美元/日圆，尽管日本宽松的货币政策，但日圆的趋势仍是走强。”Harajli表示，“看来市场开始测试日本央行的决心。”

英镑兑美元报1.402美元，低于本周高位1.414美元。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 母红)