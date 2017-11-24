《全球汇市》美元周线恐将收低，受累于美联储对通胀的谨慎看法

* 美元承压，此前美联储会议记录显示对通胀疲弱的担忧 * 日圆接近两个月高位，周线有望收高 * 英镑逼近六周高位，特雷莎梅将赴布鲁塞尔进行英退谈判 路透东京11月24日 - 美元周五在淡静交投中摇摆，兑其他主要货币本周周线恐将收低，因其仍受美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国低通胀的谨慎看法打压。本周交易天数因假期而减少。 美国市场周四因感恩节假期休市，同日日本市场也因公共假期休市。 美元周三下跌，尽管之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录强化了对下月升息的预期，但是部分决策者对通胀持续低迷感到担忧。 美元指数 跌0.1%至93.156，本周以来下跌0.5%。 美元兑日圆 微涨0.1%至111.33日圆，脱离周四所及两个月低点111.07，但本周以来仍下跌0.6%。 “本月结算账目的对冲基金一直在了结美元多仓获利，”大和证券外汇策略主管Mitsuo Imaizumi说。 “这使得美元承受压力，加上今日因假期流动性清淡，美元今日可能较难上涨，”他说。 上日中国股市大跌的相关担忧，支撑避险货币日圆。 沪深300指数 周四跌3.0%，创近一年半来最大跌幅；市场担心中国政府最近控制金融风险的举措，促使投资者抛售中国债券。 欧元兑美元 持稳于1.1849美元，接近上周创下的一个月高点1.1862美元。本周欧元涨0.5%。 欧元受到欧洲企业调查结果支撑，调查显示欧洲经济增长前景向好。追踪欧洲服务业和制造业的数据均好于预期。 英镑小幅下跌0.1%至1.3298美元，但本周涨0.7%，仍接近周四创下的六周高点1.3337美元。英国首相特雷莎梅将于周五晚些时候访问布鲁塞尔讨论退欧谈判事宜。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1836 1.1850 -0.12 +12.58 1.0513 美元/日圆 111.37 111.21 +0.14 -4.71 116.87 欧元/日圆 131.84 131.78 +0.05 +7.07 123.14 美元/瑞郎 0.9822 0.9814 +0.08 -3.50 1.0178 英镑/美元 1.3294 1.3307 -0.10 +7.77 1.2336 美元/加元 1.2719 1.2711 +0.06 -5.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.5829 6.5772 +0.09 -5.59 6.9726 澳元/美元 0.7617 0.7622 -0.07 +5.57 0.7215 新西兰元/美元 0.6879 0.6888 -0.13 -0.89 0.6941 澳元/日圆 84.840 84.790 +0.06 +0.62 84.320 新西兰元/日圆 76.620 76.610 +0.01 -5.61 81.170 英镑/日圆 148.07 148.01 +0.04 +2.81 144.02 澳元/新西兰元 1.1071 1.1063 +0.07 +6.63 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/汪红英/李婷仪/王灿；审校 戴素萍/王兴亚/王丽鑫/徐文焰)