《全球汇市》美元周线有望收高，投资者静候美国非农就业报告

* 美国6月非农就业岗位料增17.9万个 * 美元兑日圆和欧元周线有望收高 * 欧洲央行在削减刺激政策方面可能将行事谨慎--会议记录 路透东京7月7日 - 美元周五亚洲时段早盘持稳，周线有望收高，但日内可能停滞不前，投资者静候今日稍晚出炉的美国月度非农就业报告，隔夜公布的美国就业数据令人失望。 美元指数 日内小涨至95.836；周线上扬0.2%。 美元兑日圆 日内持平报113.23，本周以来上涨0.8%，期间曾一度升至5月中旬以来最高水准113.69。 投资者等待美国劳工部公布6月非农就业数据。路透调查访问的经济学家预计，6月新增非农就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。 “在非农就业数据公布前，亚洲投资者今日不想追高美元，以防该数据的表现令人失望，”东京外汇研究公司Global-info的负责人Kaneo Ogino说。 在周五美国非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，美国民间雇主上月新增15.8万个就业岗位，少于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。 另外，劳工部报告显示，截至7月1日为止的一周初请失业金人数增加4,000人至24.8万人，为连续第三周增加。 美国供应管理协会(ISM)公布，6月非制造业指数上升至57.4，预估为56.5，但就业分项指数下降至55.8，5月为57.8 ，暗示劳动市场可能降温。 但美元受到美债收益率上扬的提振。虽然数据疲弱，但美债收益率却仍上扬，因忧心美联联储今年将开始缩减其债券持仓。 指标10年期美债收益率 周四触及将近八周高点2.391%，今天亚洲盘报2.374%，高于隔夜纽约收盘价2.369%。 周三公布的美联储6月会议记录显示，有些政策制定者希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。 欧元兑美元 日内小跌0.1%至1.1417美元，本周以来下跌0.1%。 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行对于朝着缩减货币刺激计划更进一步持开放态度，但行动步伐可能比较缓慢，因担心会引发市场震荡。 德国央行总裁魏德曼周四表示，欧元区经济复苏步伐加快，为欧洲央行缩减其超常规刺激措施提供了空间。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1415 1.1422 -0.06 +8.58 1.0513 美元/日圆 113.25 113.20 +0.04 -3.10 116.87 欧元/日圆 129.25 129.32 -0.05 +4.96 123.14 美元/瑞郎 0.9605 0.9604 +0.01 -5.63 1.0178 英镑/美元 1.2962 1.2969 -0.05 +5.07 1.2336 美元/加元 1.2979 1.2976 +0.02 -3.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.7984 6.7995 -0.02 -2.50 6.9726 澳元/美元 0.7576 0.7585 -0.12 +5.00 0.7215 新西兰元/美元 0.7279 0.7273 +0.08 +4.87 0.6941 澳元/日圆 85.820 85.850 -0.03 +1.78 84.320 新西兰元/日圆 82.460 82.340 +0.15 +1.59 81.170 英镑/日圆 146.83 146.84 -0.01 +1.95 144.02 澳元/新西兰元 1.0407 1.0421 -0.13 +0.23 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/汪红英/李婷仪/王颖；审校 杜明霞/白云/王丽鑫/汪红英)