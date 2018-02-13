《全球汇市》美元回落，因全球股市在大跌后稳住阵脚

* 美元回落，但仍弥漫谨慎情绪 * 美国周三将公布的CPI数据是焦点 * 兰特回吐稍早涨幅，之前非国大(ANC)决定令祖马提前结束总统任期 * 美元兑日圆触及五个月低位 路透东京2月13日 - 美元周二下滑，因全球股市在上周大跌后已稳住阵脚，提振投资者风险偏好。 不过许多市场参与者并不相信最糟糕时期已经过去，周三美国消费者物价数据公布前美债收益率仍卡在高位。该项数据有可能重新点燃对通胀的担忧。 “我认为在(美联储主席)鲍威尔2月28日的国会听证前，市场仍将不稳定。市场将设法考验他，直到听过他的想法。”一家美系银行的交易员说。 美元指数 跌0.3%报89.923，进一步远离上周四触及的半个月高位90.569。 欧元兑美元 报1.2290美元，弹离上周低点1.2206，但仍比1月25日触及的三年高位1.2538低逾0.02美元。 今年稍早买进欧元是很流行的交易之一，因在欧元区经济强劲复苏的支撑下，预计欧洲央行今年稍晚将缩减刺激举措。 虽然许多市场人士仍看多欧元长线，但在意大利3月初大选的不确定性之下，欧元缺乏新诱因带动进一步上涨。 德国总理梅克尔及社会民主党(SPD)领袖各自面临党内对新联合政府协议的批评，这项协议仍需获得SPD党员投票通过。 欧元/美元选择权(期权)风险逆转差 扩大，偏向欧元卖权，暗示投资人对于欧元下跌机率变得更加审慎。 英镑兑美元 小升至1.3846美元，高于周五低点1.3764。虽有英国退欧的不确定性，但市场对英国央行将升息以抑制通胀的预期心理升高，令英镑获得拉抬。 风险偏好上升最初协助提振了美元/日圆，但当交易员看到日本股市未能守住早盘的涨幅之后，乐观情绪迅速消退。 美元/日圆 跌逾0.5%至108.01。日本日经指数 收盘下跌0.7%，抹去了盘中的涨幅1.4%，并创出四个月最低收位。 全球股市1月底开始因通胀压力升高疑虑而惨跌，如今已强劲反弹。 通胀上升可能促使美联储比预期更快收紧政策。或者，美联储若行动不够迅速，且政策落后于形势发展，则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何，交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。 有些迹象显示这类疑虑开始消退，比如美股周一强力反弹，MSCI明晟全球市场指数 上涨1.2%。 然而，市场人士仍防范着可能有更多震荡发生。 美国10年期公债收益率 触及四年高位2.902%，30年期公债收益率US30YT=R R升至11个月高位3.199%。 “长期公债收益率上升增加了抵押贷款成本，并可能使经济降温，”三菱东京日联银行 的首席外汇分析师Minori Uchida称。 Uchida表示，美元兑日圆可能将持续承压。 南非兰特/美元 跌0.3%至11.96兰特，此前报导称南非执政党非洲人国民大会已 决定“收回”或者撤销祖马(Jacob Zuma)担任国家领袖。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2321 1.2291 +0.24 +2.71 1.1996 美元/日圆 107.76 108.64 -0.81 -4.36 112.67 欧元/日圆 132.80 133.54 -0.55 -1.76 135.18 美元/瑞郎 0.9349 0.9390 -0.44 -4.04 0.9743 英镑/美元 1.3859 1.3835 +0.17 +2.57 1.3512 美元/加元 1.2577 1.2573 +0.03 +0.00 1.2577 美元/离岸人民币 6.3345 6.3222 +0.19 -2.73 6.5125 澳元/美元 0.7861 0.7858 +0.04 +0.77 0.7801 新西兰元/美元 0.7279 0.7262 +0.23 +2.72 0.7086 澳元/日圆 84.730 85.420 -0.81 -3.60 87.890 新西兰元/日圆 78.460 78.920 -0.58 -1.73 79.840 英镑/日圆 149.36 150.33 -0.65 -1.81 152.11 澳元/新西兰元 1.0795 1.0821 -0.24 -1.93 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王洋/张涛/蔡美珍/孙茉莉/于春红/高琦/张明钧)