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February 13, 2018 / 7:47 AM / a day ago

《全球汇市》美元回落，因全球股市在大跌后稳住阵脚

3 分钟阅读

    * 美元回落，但仍弥漫谨慎情绪
    * 美国周三将公布的CPI数据是焦点
    * 兰特回吐稍早涨幅，之前非国大(ANC)决定令祖马提前结束总统任期
    * 美元兑日圆触及五个月低位

    路透东京2月13日 - 美元周二下滑，因全球股市在上周大跌后已稳住阵脚，提振投资者风险偏好。
    
    不过许多市场参与者并不相信最糟糕时期已经过去，周三美国消费者物价数据公布前美债收益率仍卡在高位。该项数据有可能重新点燃对通胀的担忧。

    “我认为在(美联储主席)鲍威尔2月28日的国会听证前，市场仍将不稳定。市场将设法考验他，直到听过他的想法。”一家美系银行的交易员说。
    
    美元指数             跌0.3%报89.923，进一步远离上周四触及的半个月高位90.569。

    欧元兑美元      报1.2290美元，弹离上周低点1.2206，但仍比1月25日触及的三年高位1.2538低逾0.02美元。

    今年稍早买进欧元是很流行的交易之一，因在欧元区经济强劲复苏的支撑下，预计欧洲央行今年稍晚将缩减刺激举措。

    虽然许多市场人士仍看多欧元长线，但在意大利3月初大选的不确定性之下，欧元缺乏新诱因带动进一步上涨。
    
    德国总理梅克尔及社会民主党(SPD)领袖各自面临党内对新联合政府协议的批评，这项协议仍需获得SPD党员投票通过。
    
    欧元/美元选择权(期权)风险逆转差           扩大，偏向欧元卖权，暗示投资人对于欧元下跌机率变得更加审慎。
    
    英镑兑美元        小升至1.3846美元，高于周五低点1.3764。虽有英国退欧的不确定性，但市场对英国央行将升息以抑制通胀的预期心理升高，令英镑获得拉抬。

    风险偏好上升最初协助提振了美元/日圆，但当交易员看到日本股市未能守住早盘的涨幅之后，乐观情绪迅速消退。
    
    美元/日圆      跌逾0.5%至108.01。日本日经指数       收盘下跌0.7%，抹去了盘中的涨幅1.4%，并创出四个月最低收位。
    
    全球股市1月底开始因通胀压力升高疑虑而惨跌，如今已强劲反弹。
    
    通胀上升可能促使美联储比预期更快收紧政策。或者，美联储若行动不够迅速，且政策落后于形势发展，则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何，交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。
    
    有些迹象显示这类疑虑开始消退，比如美股周一强力反弹，MSCI明晟全球市场指数               上涨1.2%。

    然而，市场人士仍防范着可能有更多震荡发生。

    美国10年期公债收益率           触及四年高位2.902%，30年期公债收益率US30YT=R
R升至11个月高位3.199%。

    “长期公债收益率上升增加了抵押贷款成本，并可能使经济降温，”三菱东京日联银行
的首席外汇分析师Minori Uchida称。

    Uchida表示，美元兑日圆可能将持续承压。
    
    南非兰特/美元        跌0.3%至11.96兰特，此前报导称南非执政党非洲人国民大会已
决定“收回”或者撤销祖马(Jacob Zuma)担任国家领袖。            
    
                                              纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2321  1.2291  +0.24  +2.71  1.1996
    美元/日圆                   107.76  108.64  -0.81  -4.36  112.67
    欧元/日圆                   132.80  133.54  -0.55  -1.76  135.18
    美元/瑞郎                   0.9349  0.9390  -0.44  -4.04  0.9743
    英镑/美元                   1.3859  1.3835  +0.17  +2.57  1.3512
    美元/加元                   1.2577  1.2573  +0.03  +0.00  1.2577
    美元/离岸人民币                6.3345  6.3222  +0.19  -2.73  6.5125
    澳元/美元                   0.7861  0.7858  +0.04  +0.77  0.7801
    新西兰元/美元               0.7279  0.7262  +0.23  +2.72  0.7086
    澳元/日圆                   84.730  85.420  -0.81  -3.60  87.890
    新西兰元/日圆               78.460  78.920  -0.58  -1.73  79.840
    英镑/日圆                   149.36  150.33  -0.65  -1.81  152.11
    澳元/新西兰元               1.0795  1.0821  -0.24  -1.93  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王洋/张涛/蔡美珍/孙茉莉/于春红/高琦/张明钧)
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