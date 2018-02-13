《全球汇市》美元回落，因全球股市显现企稳迹象

* 美元回落，但仍弥漫谨慎情绪 * 美国周三公布的CPI数据是焦点 * 兰特回吐稍早涨幅，之前非国大(ANC)决定令祖马提前结束总统任期 路透东京2月13日 - 美元周二下滑，因全球股市在近期大幅震荡后显露回稳迹象，投资者的风险偏好回升。风险偏好之前助涨了对美元的空头押注，因预期美元利率优势缩小。 但一些市场人士并不相信最糟糕的情况已经结束，美国公债收益率坚守在高位。美国周三将公布消费者物价指数(CPI)数据，可能重燃对通胀的疑虑。 “我认为在(美联储主席)鲍威尔2月28日的国会听证前，市场仍将不稳定。市场将设法考验他，直到听过他的想法。”一家美系银行的交易员说。 美元指数 报90.1392，周一下跌0.26%并远离上周四触及的半个月高位90.569。 欧元兑美元 报1.2290美元，弹离上周低点1.2206，但仍比1月25日触及的三年高位1.2538低逾0.02美元。 今年稍早买进欧元是很流行的交易之一，因在欧元区经济强劲复苏的支撑下，预计欧洲央行今年稍晚将缩减刺激举措。 虽然很多市场人士长期内仍看好欧元，但面对着意大利3月初大选之前的不确定性，欧元缺乏进一步走升的新诱因。 德国总理梅克尔和社会民主党(SPD)领袖面对着来自各自党内对新联合协议的批评。新的联合协议仍必须获得社会民主党普通党员的批准。 欧元/美元期权风险逆转价差 扩大，偏向欧元卖权，表明投资者对于欧元或将下跌的可能性愈发谨慎。 英镑/美元 自周五低点1.3764微升至1.3846美元。尽管围绕英国退欧仍存在不确定性，可对于英国央行将升息以遏制通胀的预期升温提振英镑走势。 风险偏好复苏打压日圆，美元兑日圆 报108.71日圆，从周五所及的五个月低点108.05回升。 全球股市1月底开始因通胀压力升高疑虑而惨跌，如今已强劲反弹。 通胀上升可能促使美联储比预期更快收紧政策。换言之，美联储若无法迅速采取行动，且政策落后于形势发展，则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何，交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。 有些迹象显示这类疑虑开始消退，比如美股周一强力反弹，MSCI明晟全球市场指数 上涨1.2%。 然而，市场人士仍防范着可能有更多震荡发生。 美国10年期公债收益率 触及四年高位2.902%，30年期公债收益率 升至11个月高位3.199%。 “长期公债收益率上升增加了抵押贷款成本，并可能使经济降温，”三菱东京日联银行的首席外汇分析师Minori Uchida称。 Uchida表示，美元兑日圆可能将持续承压。 南非兰特/美元 跌0.3%至11.96，此前报导称南非执政党非洲人国民大会已决定“收回”或者撤销祖马(Jacob Zuma)担任国家领袖 。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2296 1.2291 +0.04 +2.50 1.1996 美元/日圆 108.50 108.64 -0.13 -3.70 112.67 欧元/日圆 133.42 133.54 -0.09 -1.30 135.18 美元/瑞郎 0.9382 0.9390 -0.09 -3.71 0.9743 英镑/美元 1.3842 1.3835 +0.05 +2.44 1.3512 美元/加元 1.2574 1.2573 +0.01 -0.02 1.2577 美元/离岸人民币 6.3275 6.3222 +0.08 -2.84 6.5125 澳元/美元 0.7865 0.7858 +0.09 +0.82 0.7801 新西兰元/美元 0.7262 0.7262 +0.00 +2.48 0.7086 澳元/日圆 85.350 85.420 -0.08 -2.89 87.890 新西兰元/日圆 78.830 78.920 -0.11 -1.27 79.840 英镑/日圆 150.17 150.33 -0.11 -1.28 152.11 澳元/新西兰元 1.0826 1.0821 +0.05 -1.64 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 李爽/张若琪/徐文焰/龚芳/李婷仪/王洋)