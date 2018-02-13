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February 13, 2018 / 4:36 AM / a day ago

《全球汇市》美元回落，因全球股市显现企稳迹象

3 分钟阅读

    * 美元回落，但仍弥漫谨慎情绪
    * 美国周三公布的CPI数据是焦点
    * 兰特回吐稍早涨幅，之前非国大(ANC)决定令祖马提前结束总统任期

    路透东京2月13日 - 美元周二下滑，因全球股市在近期大幅震荡后显露回稳迹象，投资者的风险偏好回升。风险偏好之前助涨了对美元的空头押注，因预期美元利率优势缩小。
    
    但一些市场人士并不相信最糟糕的情况已经结束，美国公债收益率坚守在高位。美国周三将公布消费者物价指数(CPI)数据，可能重燃对通胀的疑虑。

    “我认为在(美联储主席)鲍威尔2月28日的国会听证前，市场仍将不稳定。市场将设法考验他，直到听过他的想法。”一家美系银行的交易员说。
    
    美元指数             报90.1392，周一下跌0.26%并远离上周四触及的半个月高位90.569。
    
    欧元兑美元      报1.2290美元，弹离上周低点1.2206，但仍比1月25日触及的三年高位1.2538低逾0.02美元。
    
    今年稍早买进欧元是很流行的交易之一，因在欧元区经济强劲复苏的支撑下，预计欧洲央行今年稍晚将缩减刺激举措。

    虽然很多市场人士长期内仍看好欧元，但面对着意大利3月初大选之前的不确定性，欧元缺乏进一步走升的新诱因。
    
    德国总理梅克尔和社会民主党(SPD)领袖面对着来自各自党内对新联合协议的批评。新的联合协议仍必须获得社会民主党普通党员的批准。
    
    欧元/美元期权风险逆转价差           扩大，偏向欧元卖权，表明投资者对于欧元或将下跌的可能性愈发谨慎。
    
    英镑/美元        自周五低点1.3764微升至1.3846美元。尽管围绕英国退欧仍存在不确定性，可对于英国央行将升息以遏制通胀的预期升温提振英镑走势。
      
    风险偏好复苏打压日圆，美元兑日圆      报108.71日圆，从周五所及的五个月低点108.05回升。

    全球股市1月底开始因通胀压力升高疑虑而惨跌，如今已强劲反弹。
    
    通胀上升可能促使美联储比预期更快收紧政策。换言之，美联储若无法迅速采取行动，且政策落后于形势发展，则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何，交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。
    
    有些迹象显示这类疑虑开始消退，比如美股周一强力反弹，MSCI明晟全球市场指数               上涨1.2%。

    然而，市场人士仍防范着可能有更多震荡发生。
    
    美国10年期公债收益率           触及四年高位2.902%，30年期公债收益率           升至11个月高位3.199%。
    
    “长期公债收益率上升增加了抵押贷款成本，并可能使经济降温，”三菱东京日联银行的首席外汇分析师Minori Uchida称。
    
    Uchida表示，美元兑日圆可能将持续承压。
    
    南非兰特/美元        跌0.3%至11.96，此前报导称南非执政党非洲人国民大会已决定“收回”或者撤销祖马(Jacob Zuma)担任国家领袖            。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2296  1.2291  +0.04  +2.50  1.1996
    美元/日圆                   108.50  108.64  -0.13  -3.70  112.67
    欧元/日圆                   133.42  133.54  -0.09  -1.30  135.18
    美元/瑞郎                   0.9382  0.9390  -0.09  -3.71  0.9743
    英镑/美元                   1.3842  1.3835  +0.05  +2.44  1.3512
    美元/加元                   1.2574  1.2573  +0.01  -0.02  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3275  6.3222  +0.08  -2.84  6.5125
    澳元/美元                   0.7865  0.7858  +0.09  +0.82  0.7801
    新西兰元/美元               0.7262  0.7262  +0.00  +2.48  0.7086
    澳元/日圆                   85.350  85.420  -0.08  -2.89  87.890
    新西兰元/日圆               78.830  78.920  -0.11  -1.27  79.840
    英镑/日圆                   150.17  150.33  -0.11  -1.28  152.11
    澳元/新西兰元               1.0826  1.0821  +0.05  -1.64  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 李爽/张若琪/徐文焰/龚芳/李婷仪/王洋)
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