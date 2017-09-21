《全球汇市》美元回落，因美联储会议后的光环消失

* 日圆兑美元徘徊在两个月低位附近，因日本央行按兵不动

* 欧洲央行总裁德拉吉称货币政策不是解决欧元区金融失衡的正确工具

* 挪威央行暗示升息将早于之前的预期

路透纽约9月21日 - 美元兑一篮子货币周四下跌，从逾两周峰值回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在12月升息引发的押注消失。

美元指数下跌0.29%，报92.238。

“想到昨日美联储是多么鹰派，今天的走势很有意思。这说明了美元的人气如何，”Wells Fargo Securities汇市策略师Erik Nelson说。

美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。

美联储还表示，10月将开始缩减所持的4.2万亿美元债券。美联储透过实施三轮量化宽松政策买入这些巨量债券。

“不错，美联储是告诉大家，将会继续收紧政策，但欧洲央行、加拿大央行，甚至英国央行现在也告诉大家，它们将开始将政策正常化，”Nelson说。

“这与一两年前的情况形成显明的对照，当时美联储是唯一一家收紧政策的央行。”

欧洲央行总裁德拉吉周四称，货币政策不是解决欧元区金融失衡的正确工具，但没有对该央行的资产购买计划提供新的线索。

“德拉吉的讲话只要听起来不偏鸽派，市场就会将之解读为鹰派，”Amundi Pioneer Asset Management汇市策略部门主管Paresh Upadhyaya说。

欧元上涨0.35%，报1.1933美元。

英镑兑美元上升，交易商希望，明日英国首相特雷莎梅备在受关注的讲话中，会暗示她希望“软退欧”。

挪威克朗兑美元和欧元上涨，此前挪威央行维持其主要利率在0.50%不变，但表示升息可能早于之前的预期，即使那将是一年多以后的事。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)