《全球汇市》美元回落，市场关注鲍威尔国会作证以及美国经济数据

* 美元指数小跌0.1% * 市场焦点在周二稍晚美联储主席鲍威尔的国会作证 * 本周美国经济指标也是关注重点 * 交易员为德国和意大利的政治局势进展做准备 路透新加坡2月27日 - 美元周二回落，市场焦点在本周一系列经济数据以及美联储主席鲍威尔的国会作证，这可能决定美元始于三年低点的反弹势头是否还有延续空间。 美元兑一篮子其他主要货币 下滑0.1%报89.760。但美元指数仍较2月16日所及近88.25的三年低点高1.7%。 本周关注的焦点是鲍威尔首次在国会作证。经过数年的刺激措施之后，目前投资者对美国货币政策紧缩步伐感到紧张。鲍威尔将于周二在美国众议院金融服务委员会就美联储半年度货币政策报告和经济状况发表证词。 LGT Bank驻新加坡的投资策略师Roy Teo表示，鲍威尔很可能就经济前景发表乐观表态，但强调在评估通胀率是否会上升时要保持耐心。 “鲍威尔讲话后美元不大可能受到明显提振，”Teo称。 Teo补充说，考虑到美联储更看重的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数的市场普遍预期，情况更是如此。该数据将于周四公布。 路透访问的分析师预计，1月核心PCE同比上涨1.5%，这将与12月升幅持平，且与美联储2%的目标仍有一段距离。 LGT Bank的Teo说，如果情况果真如此，则美联储在3月政策会议上增加对今年升息次数预估的阻碍将相对较高。 本周，美国将出炉消费者信心、第四季经济增长修正数据、制造业以及个人收入和支出数据。 美元兑日圆 下跌0.1%至106.86日圆，但较2月16日所及15个月低点105.545仍上涨1.2%。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.2328美元，投资者在本周欧洲诸多政治事件前对大举建仓态度谨慎。 意大利周日将举行全国大选；另外，德国主要政党将对执政结盟协议做出决定，可能令总理梅克尔取得第四个总理任期。 本周稍晚将公布的欧元区通胀数据，也为欧元交投前景增添紧张情绪。 欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会发表谈话，对欧元区经济保持了乐观基调。但他称，通胀还没有显现出持续向上调整的令人信服的信号。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2337 1.2316 +0.17 +2.84 1.1996 美元/日圆 107.00 106.92 +0.07 -5.03 112.67 欧元/日圆 132.03 131.70 +0.25 -2.33 135.18 美元/瑞郎 0.9366 0.9378 -0.13 -3.87 0.9743 英镑/美元 1.3965 1.3965 +0.00 +3.35 1.3512 美元/加元 1.2670 1.2679 -0.07 +0.74 1.2577 美元/离岸人民币 6.2895 6.2941 -0.07 -3.42 6.5125 澳元/美元 0.7860 0.7854 +0.08 +0.76 0.7801 新西兰元/美元 0.7295 0.7302 -0.10 +2.95 0.7086 澳元/日圆 84.120 83.980 +0.17 -4.29 87.890 新西兰元/日圆 78.080 78.080 +0.00 -2.20 79.840 英镑/日圆 149.45 149.34 +0.07 -1.75 152.11 澳元/新西兰元 1.0770 1.0750 +0.19 -2.15 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李爽/王灿/汪红英/陈宗琦；审校 许娜/龚芳/杜明霞/李婷仪)