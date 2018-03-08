《全球汇市》美元因关税豁免可能性而获喘息，欧元等候欧洲央行决议

* 美元指数脱离两周低位，因柯恩辞职震憾消退 * 美元/日圆缩减跌幅，因风险胃纳回升 * 欧元等候欧洲央行政策决定以寻找交投线索 * 美国一派政治乱象，欧洲央行料将按兵不动 路透东京3月8日 - 美元周四扳回失土，劳动力市场乐观数据，以及白宫称加拿大和墨西哥等其他国家可能得到美国进口钢铝征税计划的豁免，这令美元获得喘息。 其他货币方面，欧元几无变动。欧洲央行今日稍晚将召开会议，预计将维持政策不变，但可能就政策前景提供线索。 白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二辞职后，美元大跌。 他的离职让外界愈发担心，如果美国总统特朗普继续推进关税计划可能会引发全球贸易战。 整个金融市场来看，则显得比较平静，美股隔夜削减跌幅，之前白宫提出关税计划可能豁免某些国家。一些交易员押注，关税威胁有可能是美国与邻国进行贸易谈判的策略。 特朗普料在2030 GMT举行的仪式中签署征收钢铝关税的公告。 周三公布的国内民间聘雇与劳动成本数据，加强了美国经济基本面稳健的看法，进一步带动美元反弹。 美元兑日圆 持稳于106.130，上日低见105.450，受柯恩辞职影响。 美元指数 基本持平于89.592，脱离上日所及的两周低点89.407。 “市场勉强消化了柯恩辞职的影响，”东京IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示，“不过，‘特朗普风险’--与美国总统及其周遭相关的动态，将作为2018年的主题之一继续影响市场。” 欧元兑美元 变动不大，报1.2409，此前回吐周三稍早反弹至两周半高位1.2447的涨势。 欧元走势聚焦1245 GMT的欧洲央行政策决定。欧洲央行几乎笃定将维持政策不变，但或微调沟通立场，至少提供少量有关朝今年稍晚结束购债迈进的进展线索。 “正常情况下，欧洲央行的决议并非风险事件，因预计该央行政策将按兵不动。但在美国造成的政治骚动后，外界将仔细关注欧洲央行的立场，”IG Securities的Ishikawa表示 加元兑美元 报1.2914加元，周三跌至1.3002加元，但市场冀望加拿大和墨西哥或可获得特朗普钢铝关税计划的豁免，令加元回升。 墨西哥披索兑美元 报18.72披索，此前自周三触及的18.90回弹。 澳元 和新西兰元兑美元 变动不大，分别报0.7829和0.7286。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2397 1.2412 -0.12 +3.34 1.1996 美元/日圆 106.15 106.06 +0.08 -5.79 112.67 欧元/日圆 131.60 131.63 -0.02 -2.65 135.18 美元/瑞郎 0.9434 0.9433 +0.01 -3.17 0.9743 英镑/美元 1.3900 1.3899 +0.01 +2.87 1.3512 美元/加元 1.2899 1.2910 -0.09 +2.56 1.2577 美元/离岸人民币 6.3316 6.3188 +0.20 -2.78 6.5125 澳元/美元 0.7824 0.7823 +0.01 +0.29 0.7801 新西兰元/美元 0.7282 0.7283 -0.01 +2.77 0.7086 澳元/日圆 83.080 82.980 +0.12 -5.47 87.890 新西兰元/日圆 77.270 77.270 +0.00 -3.22 79.840 英镑/日圆 147.56 147.38 +0.12 -2.99 152.11 澳元/新西兰元 1.0743 1.0734 +0.08 -2.40 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/李爽/陈宗琦/张若琪 审校 郑茵/张涛/龚芳)