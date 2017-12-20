《全球汇市》美元因减税预期走坚，欧元区公债收益率大涨提振欧元

* 美元受税改憧憬支撑 * 日圆关注央行总裁黑田东彦周四的记者会 * 欧元受欧元区公债收益率上涨支撑 * 加元接近五个月低点，受NAFTA担忧拖累 路透东京/新加坡12月20日 - 美元周三走坚，受美国税改预期支撑，德国公债收益率大涨帮助支持欧元。 美国众议院周二通过了美国30年来最大规模的税改议案，但因程序问题，共和党议员可能需要在周三稍晚再次进行表决。 美元兑日圆 微升0.1%至112.95，脱离周五低点112.035，下一道目标为上周高位113.75。 但美元涨幅有限，因很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。 日本央行总裁黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”(reversal rate)的概念，即利率达到该水准时，低利率政策会弊大于利。 “‘逆转利率’备受关注。(日本央行会议结束后)黑田东彦的记者会上该问题将是关注焦点，”大和证券的资深策略师Yukio Ishizuki表示。 Ishizuki也表示，尽管美债收益率上日大升，但日圆并没有下跌很多，一个很大原因是日本央行态度的不确定性。 外界普遍预期日本央行本周会议将维持负0.1%的短期利率目标以及引导10年期日债收益率在零附近的承诺不变。 野村10国集团(G10)外汇策略分析师Peter Dragicevich指出，日本央行总裁黑田东彦或许会试图对有关“逆转利率”的某些解读作出反制。 “我们认为他大概会让市场认清一些现实。所以我们预期他不会升高市场对政策正常化的预期，”Dragicevich称。 10年期美债收益率 周三亚洲时段报2.450%，周二曾触及七周高点2.472%，接近10月末触及的七个月高位2.477%。 美债收益率大涨部分原因是市场预期税改将增加美债发行量，但许多分析师称直接的诱因是德国公布明年增加发行30年期公债后，欧洲债券收益率周二跳升。 欧债收益率上升支撑了欧元，欧元兑美元 微涨0.1%至1.1847，周二涨0.5%。 欧元兑日圆 报133.79日圆，距离134.50水平附近的强阻力位不远。 加元兑美元 报1.2873加元，周二触及五个月低点1.2920。 除了美元普涨的因素之外，加元也受到北美自由贸易协定(NAFTA)重新协商疑虑的打击 。 投资者担心NAFTA若被终止可能损及加拿大经济，令加元承压。 加拿大75%的出口产品销往美国，如果美方退出NAFTA，加拿大可能受到严重冲击。美国 总统特朗普将国内就业岗位的流失与巨额贸易逆差归因于NAFTA。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1844 1.1838 +0.05 +12.66 1.0513 美元/日圆 112.93 112.88 +0.04 -3.37 116.87 欧元/日圆 133.76 133.64 +0.09 +8.62 123.14 美元/瑞郎 0.9850 0.9846 +0.04 -3.22 1.0178 英镑/美元 1.3394 1.3383 +0.08 +8.58 1.2336 美元/加元 1.2868 1.2876 -0.06 -4.18 1.3430 美元/离岸人民币 6.5930 6.6040 -0.17 -5.44 6.9726 澳元/美元 0.7656 0.7664 -0.10 +6.11 0.7215 新西兰元/美元 0.6958 0.6972 -0.20 +0.24 0.6941 澳元/日圆 86.480 86.500 -0.02 +2.56 84.320 新西兰元/日圆 78.590 78.690 -0.13 -3.18 81.170 英镑/日圆 151.27 151.07 +0.13 +5.03 144.02 澳元/新西兰元 1.1003 1.0989 +0.13 +5.97 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校: 王灿/艾茂林/蔡美珍/汪红英/刘秀红/于春红/李婷仪/王丽鑫/王颖)