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《全球汇市》美元因减税预期走坚，欧元区公债收益率大涨提振欧元
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#亚洲
December 20, 2017 / 4:24 AM / 6 days ago

《全球汇市》美元因减税预期走坚，欧元区公债收益率大涨提振欧元

3 分钟阅读

    * 美元受税改憧憬支撑
    * 日圆关注央行总裁黑田东彦周四的记者会
    * 欧元受欧元区公债收益率上涨支撑
    * 加元接近五个月低点，受NAFTA担忧拖累

    路透东京/新加坡12月20日 - 美元周三走坚，受美国税改预期支撑，德国公债收益率大涨帮助支持欧元。

    美国众议院周二通过了美国30年来最大规模的税改议案，但因程序问题，共和党议员可能需要在周三稍晚再次进行表决。            
    

    美元兑日圆      微升0.1%至112.95，脱离周五低点112.035，下一道目标为上周高位113.75。
    
    但美元涨幅有限，因很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。

    日本央行总裁黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”(reversal rate)的概念，即利率达到该水准时，低利率政策会弊大于利。
    
    “‘逆转利率’备受关注。(日本央行会议结束后)黑田东彦的记者会上该问题将是关注焦点，”大和证券的资深策略师Yukio Ishizuki表示。

    Ishizuki也表示，尽管美债收益率上日大升，但日圆并没有下跌很多，一个很大原因是日本央行态度的不确定性。
    
    外界普遍预期日本央行本周会议将维持负0.1%的短期利率目标以及引导10年期日债收益率在零附近的承诺不变。            
    
    野村10国集团(G10)外汇策略分析师Peter Dragicevich指出，日本央行总裁黑田东彦或许会试图对有关“逆转利率”的某些解读作出反制。
    
    “我们认为他大概会让市场认清一些现实。所以我们预期他不会升高市场对政策正常化的预期，”Dragicevich称。

    10年期美债收益率           周三亚洲时段报2.450%，周二曾触及七周高点2.472%，接近10月末触及的七个月高位2.477%。

    美债收益率大涨部分原因是市场预期税改将增加美债发行量，但许多分析师称直接的诱因是德国公布明年增加发行30年期公债后，欧洲债券收益率周二跳升。

    欧债收益率上升支撑了欧元，欧元兑美元      微涨0.1%至1.1847，周二涨0.5%。
    
    欧元兑日圆         报133.79日圆，距离134.50水平附近的强阻力位不远。

    加元兑美元        报1.2873加元，周二触及五个月低点1.2920。

    除了美元普涨的因素之外，加元也受到北美自由贸易协定(NAFTA)重新协商疑虑的打击
。
    
    投资者担心NAFTA若被终止可能损及加拿大经济，令加元承压。
    
    加拿大75%的出口产品销往美国，如果美方退出NAFTA，加拿大可能受到严重冲击。美国
总统特朗普将国内就业岗位的流失与巨额贸易逆差归因于NAFTA。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1844  1.1838  +0.05 +12.66  1.0513
    美元/日圆                   112.93  112.88  +0.04  -3.37  116.87
    欧元/日圆                   133.76  133.64  +0.09  +8.62  123.14
    美元/瑞郎                   0.9850  0.9846  +0.04  -3.22  1.0178
    英镑/美元                   1.3394  1.3383  +0.08  +8.58  1.2336
    美元/加元                   1.2868  1.2876  -0.06  -4.18  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5930  6.6040  -0.17  -5.44  6.9726
    澳元/美元                   0.7656  0.7664  -0.10  +6.11  0.7215
    新西兰元/美元               0.6958  0.6972  -0.20  +0.24  0.6941
    澳元/日圆                   86.480  86.500  -0.02  +2.56  84.320
    新西兰元/日圆               78.590  78.690  -0.13  -3.18  81.170
    英镑/日圆                   151.27  151.07  +0.13  +5.03  144.02
    澳元/新西兰元               1.1003  1.0989  +0.13  +5.97  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校: 王灿/艾茂林/蔡美珍/汪红英/刘秀红/于春红/李婷仪/王丽鑫/王颖)

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