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《全球汇市》美元因国会税改议案角力而下跌，欧洲央行立场损及欧元
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December 15, 2017 / 1:17 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元因国会税改议案角力而下跌，欧洲央行立场损及欧元

3 分钟阅读

    * 美元下跌，因共和党参议员寻求修改税改议案
    * 欧元亦处守势，受欧洲央行发出的讯息影响

    路透东京12月15日 - 美元周五处于守势，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫。同时欧元亦下跌，欧洲央行暗示，只要形势需要将继续提供经济刺激。
    
    美元/日圆      跌0.1%报112.315日圆，隔夜一度跌至八日低点112.065。

    美元兑日圆      周二一度升至一个月高位113.750，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)如期升息，同时表达对低通胀的担忧后，美元在本周中段转为下跌。
    
    有报导称美国两位共和党参议员寻求调整税改提案后，美元进一步下滑。
    
    税改议案若要在参议院获得通过，需要得到过半数支持票。在100个参议院席位中共和党只占52席，预计民主党参议员都不会支持该议案。
    
    “在这种情况下，谈判往往会持续至最后一刻。因此这并不令人意外，尤其是共和党在阿拉巴马州参议员补选中落败，可能让那些寻求改变该议案的人更有底气，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota表示。

    民主党人Doug Jones周二在阿拉巴马州的选举中赢得了一个参议院席位，令共和党在参议院本就缩小的多数优势进一步变窄。
    
    “调整税改议案的整个过程并没有处在危险之中。也就是说，即便税改议案获得通过变成法律，但由于市场已基本上消化了这样的预期，因此对美元的利好影响将会有限，”巴克莱分析师Kadota称。
    
    欧元兑美元      几无变动，在1.1780美元交投，隔夜跌约0.4%。
    
    欧元周四走势疲软，此前欧洲央行上调经济增长和通胀预估，但依然承诺如有必要，会继续提供刺激措施。            

    在欧元屈居劣势的情况下，美元指数      小涨0.1%至93.602，脱离隔夜所创八日低位93.282。周线料将下跌0.3%。
    
    英镑        持平于1.3437美元。尽管通胀高于目标且英国退欧谈判有所进展，英国央行仍坚信利率可能仅会缓步上扬，这令市场感到失望，导致英镑此前跌离上日所创近一周高位1.3467美元。
    
    然而，英镑仍远离周二所创两周低位1.3303美元，周线可望上涨0.4%。
    
    澳元持稳于0.7668美元，与周四因国内就业报告强劲后所创的五周高位0.7680美元相去不远。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1783  1.1777  +0.05 +12.08  1.0513
    美元/日圆                   112.26  112.38  -0.11  -3.94  116.87
    欧元/日圆                   132.29  132.37  -0.06  +7.43  123.14
    美元/瑞郎                   0.9884  0.9890  -0.06  -2.89  1.0178
    英镑/美元                   1.3433  1.3430  +0.02  +8.89  1.2336
    美元/加元                   1.2780  1.2794  -0.11  -4.84  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6096  6.6060  +0.05  -5.21  6.9726
    澳元/美元                   0.7668  0.7665  +0.04  +6.28  0.7215
    新西兰元/美元               0.6990  0.6981  +0.13  +0.71  0.6941
    澳元/日圆                   86.100  86.150  -0.06  +2.11  84.320
    新西兰元/日圆               78.500  78.480  +0.03  -3.29  81.170
    英镑/日圆                   150.79  150.90  -0.07  +4.70  144.02
    澳元/新西兰元               1.0968  1.0977  -0.08  +5.63  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 郑茵/杜明霞/侯雪苹/龚芳/李婷仪/李爽)

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