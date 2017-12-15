《全球汇市》美元因国会税改议案角力而下跌，欧洲央行立场损及欧元

* 美元下跌，因共和党参议员寻求修改税改议案 * 欧元亦处守势，受欧洲央行发出的讯息影响 路透东京12月15日 - 美元周五处于守势，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫。同时欧元亦下跌，欧洲央行暗示，只要形势需要将继续提供经济刺激。 美元/日圆 跌0.1%报112.315日圆，隔夜一度跌至八日低点112.065。 美元兑日圆 周二一度升至一个月高位113.750，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)如期升息，同时表达对低通胀的担忧后，美元在本周中段转为下跌。 有报导称美国两位共和党参议员寻求调整税改提案后，美元进一步下滑。 税改议案若要在参议院获得通过，需要得到过半数支持票。在100个参议院席位中共和党只占52席，预计民主党参议员都不会支持该议案。 “在这种情况下，谈判往往会持续至最后一刻。因此这并不令人意外，尤其是共和党在阿拉巴马州参议员补选中落败，可能让那些寻求改变该议案的人更有底气，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota表示。 民主党人Doug Jones周二在阿拉巴马州的选举中赢得了一个参议院席位，令共和党在参议院本就缩小的多数优势进一步变窄。 “调整税改议案的整个过程并没有处在危险之中。也就是说，即便税改议案获得通过变成法律，但由于市场已基本上消化了这样的预期，因此对美元的利好影响将会有限，”巴克莱分析师Kadota称。 欧元兑美元 几无变动，在1.1780美元交投，隔夜跌约0.4%。 欧元周四走势疲软，此前欧洲央行上调经济增长和通胀预估，但依然承诺如有必要，会继续提供刺激措施。 在欧元屈居劣势的情况下，美元指数 小涨0.1%至93.602，脱离隔夜所创八日低位93.282。周线料将下跌0.3%。 英镑 持平于1.3437美元。尽管通胀高于目标且英国退欧谈判有所进展，英国央行仍坚信利率可能仅会缓步上扬，这令市场感到失望，导致英镑此前跌离上日所创近一周高位1.3467美元。 然而，英镑仍远离周二所创两周低位1.3303美元，周线可望上涨0.4%。 澳元持稳于0.7668美元，与周四因国内就业报告强劲后所创的五周高位0.7680美元相去不远。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1783 1.1777 +0.05 +12.08 1.0513 美元/日圆 112.26 112.38 -0.11 -3.94 116.87 欧元/日圆 132.29 132.37 -0.06 +7.43 123.14 美元/瑞郎 0.9884 0.9890 -0.06 -2.89 1.0178 英镑/美元 1.3433 1.3430 +0.02 +8.89 1.2336 美元/加元 1.2780 1.2794 -0.11 -4.84 1.3430 美元/离岸人民币 6.6096 6.6060 +0.05 -5.21 6.9726 澳元/美元 0.7668 0.7665 +0.04 +6.28 0.7215 新西兰元/美元 0.6990 0.6981 +0.13 +0.71 0.6941 澳元/日圆 86.100 86.150 -0.06 +2.11 84.320 新西兰元/日圆 78.500 78.480 +0.03 -3.29 81.170 英镑/日圆 150.79 150.90 -0.07 +4.70 144.02 澳元/新西兰元 1.0968 1.0977 -0.08 +5.63 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 郑茵/杜明霞/侯雪苹/龚芳/李婷仪/李爽)