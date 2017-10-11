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《全球汇市》美元因特朗普税改计划疑虑而走势蹒跚，欧元守在12日高位
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2017年10月11日 / 凌晨5点03分 / 10 天前

《全球汇市》美元因特朗普税改计划疑虑而走势蹒跚，欧元守在12日高位

3 分钟阅读

    * 欧元得到支撑，此前德国公布强劲数据，西班牙加泰罗尼亚地区独立疑虑消退
    * 美元走势不稳，特朗普税改计划料面临阻力
    * 美元指数进一步脱离上周触及的10周高位

    路透东京10月11日 - 美元指数周三维持在近期的10周高位下方；外界揣测美国总统特朗普的税改计划将陷入停滞，欧元守在12日高位附近，因西班牙加泰罗尼亚地区独立的政治紧张情势稍有消退。
    
    欧元兑美元      持平在1.1808美元，此前曾触及1.1828，为9月29日以来最高，部分是因乐观的欧元区经济指标协助欧元上涨，脱离周五创下的七周低位1.1669美元。

    西班牙加泰罗尼亚自治区主席周二发表谈话后，欧元涨势增强。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。            
    
    “普伊格蒙特愿意留出时间进行谈判，这个消息支撑了欧元。比较可能的情况大概是西班牙中央政府向加泰罗尼亚提供一些让步，以化解情势，”瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama指出。
    
    德国公布强劲经济数据，提振对欧元的信心，继周一公布强劲工业生产数据后，德国周二公布8月出口劲升。
    
    “加泰罗尼亚问题作为市场题材的重要性料将减弱，投机客将发现更难出脱欧元，”大和证券资深汇市策略师Yukio Izhizuki表示。

    “由于美国税改问题的不确定性，美元兑欧元看起来也压力沉重。围绕特朗普的提议出现争论毫不意外，但这仍无助于美元。”
    
    特朗普与美国田纳西州参议员科克(Bob Corker)的公开争论，让外界担忧其推动税改的努力可能受影响。
    
    美元兑日圆      基本持平在112.470，隔夜曾低见111.990。
    
    美国薪资数据强于预期，扶助美元兑日圆在上周五曾升至三个月高点113.440，但同朝鲜的紧张局势复燃令涨幅缩减。
    
    美元指数      周三持稳在93.282，脱离上周五触及的10周高位94.267。
    
    投资者等待稍晚发布的美联储9月政策会议记录。美联储曾在9月会议上暗示今年可能第三度升息，即便通胀率仍维持在其2%目标的下方。

    但由于联邦基金利率期货显示，12月几乎肯定会加息，以及最近公债收益率涨势消退，分析师称，美元可能需要新的刺激因素才会再现涨势。
    
    澳元兑美元        持稳报0.7781，稍早在国内乐观消费者信心数据的提振下一度升至0.7810。
    
    新西兰元兑美元        涨0.1%报0.7077，之前短暂上探0.7099。新西兰元距离周一所及四个月低点0.7050仍不远，之前新西兰大选投票最终计数未能确认明显的获胜者。
    
    关系新西兰权力平衡一个较小党派的组建政府协商进入第四日，之前该党推迟决定其支持哪一党派。市场弥漫观望情绪。
    
    英镑兑美元        几乎持平于1.3202美元。英镑隔夜涨0.5%，因英国工业数据强于预期，巩固了对英国央行下月将进行逾10年来首次加息的预期。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1813  1.1806  +0.06 +12.37  1.0513
    美元/日圆                   112.42  112.44  -0.02  -3.81  116.87
    欧元/日圆                   132.82  132.76  +0.05  +7.86  123.14
    美元/瑞郎                   0.9755  0.9749  +0.06  -4.16  1.0178
    英镑/美元                   1.3195  1.3202  -0.05  +6.96  1.2336
    美元/加元                   1.2505  1.2513  -0.06  -6.89  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5779  6.5663  +0.18  -5.66  6.9726
    澳元/美元                   0.7781  0.7776  +0.06  +7.84  0.7215
    新西兰元/美元               0.7076  0.7067  +0.13  +1.94  0.6941
    澳元/日圆                   87.500  87.450  +0.06  +3.77  84.320
    新西兰元/日圆               79.590  79.510  +0.10  -1.95  81.170
    英镑/日圆                   148.33  148.44  -0.07  +2.99  144.02
    澳元/新西兰元               1.0994  1.0994  +0.00  +5.88  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/蔡美珍/侯雪萍/李爽  审校 于春红/汪红英/张若琪/陈宗琦)

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