《全球汇市》美元因特朗普税改计划疑虑而走势蹒跚，欧元守在12日高位

* 欧元得到支撑，此前德国公布强劲数据，西班牙加泰罗尼亚地区独立疑虑消退 * 美元走势不稳，特朗普税改计划料面临阻力 * 美元指数进一步脱离上周触及的10周高位 路透东京10月11日 - 美元指数周三维持在近期的10周高位下方；外界揣测美国总统特朗普的税改计划将陷入停滞，欧元守在12日高位附近，因西班牙加泰罗尼亚地区独立的政治紧张情势稍有消退。 欧元兑美元 持平在1.1808美元，此前曾触及1.1828，为9月29日以来最高，部分是因乐观的欧元区经济指标协助欧元上涨，脱离周五创下的七周低位1.1669美元。 西班牙加泰罗尼亚自治区主席周二发表谈话后，欧元涨势增强。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。 “普伊格蒙特愿意留出时间进行谈判，这个消息支撑了欧元。比较可能的情况大概是西班牙中央政府向加泰罗尼亚提供一些让步，以化解情势，”瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama指出。 德国公布强劲经济数据，提振对欧元的信心，继周一公布强劲工业生产数据后，德国周二公布8月出口劲升。 “加泰罗尼亚问题作为市场题材的重要性料将减弱，投机客将发现更难出脱欧元，”大和证券资深汇市策略师Yukio Izhizuki表示。 “由于美国税改问题的不确定性，美元兑欧元看起来也压力沉重。围绕特朗普的提议出现争论毫不意外，但这仍无助于美元。” 特朗普与美国田纳西州参议员科克(Bob Corker)的公开争论，让外界担忧其推动税改的努力可能受影响。 美元兑日圆 基本持平在112.470，隔夜曾低见111.990。 美国薪资数据强于预期，扶助美元兑日圆在上周五曾升至三个月高点113.440，但同朝鲜的紧张局势复燃令涨幅缩减。 美元指数 周三持稳在93.282，脱离上周五触及的10周高位94.267。 投资者等待稍晚发布的美联储9月政策会议记录。美联储曾在9月会议上暗示今年可能第三度升息，即便通胀率仍维持在其2%目标的下方。 但由于联邦基金利率期货显示，12月几乎肯定会加息，以及最近公债收益率涨势消退，分析师称，美元可能需要新的刺激因素才会再现涨势。 澳元兑美元 持稳报0.7781，稍早在国内乐观消费者信心数据的提振下一度升至0.7810。 新西兰元兑美元 涨0.1%报0.7077，之前短暂上探0.7099。新西兰元距离周一所及四个月低点0.7050仍不远，之前新西兰大选投票最终计数未能确认明显的获胜者。 关系新西兰权力平衡一个较小党派的组建政府协商进入第四日，之前该党推迟决定其支持哪一党派。市场弥漫观望情绪。 英镑兑美元 几乎持平于1.3202美元。英镑隔夜涨0.5%，因英国工业数据强于预期，巩固了对英国央行下月将进行逾10年来首次加息的预期。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1813 1.1806 +0.06 +12.37 1.0513 美元/日圆 112.42 112.44 -0.02 -3.81 116.87 欧元/日圆 132.82 132.76 +0.05 +7.86 123.14 美元/瑞郎 0.9755 0.9749 +0.06 -4.16 1.0178 英镑/美元 1.3195 1.3202 -0.05 +6.96 1.2336 美元/加元 1.2505 1.2513 -0.06 -6.89 1.3430 美元/离岸人民币 6.5779 6.5663 +0.18 -5.66 6.9726 澳元/美元 0.7781 0.7776 +0.06 +7.84 0.7215 新西兰元/美元 0.7076 0.7067 +0.13 +1.94 0.6941 澳元/日圆 87.500 87.450 +0.06 +3.77 84.320 新西兰元/日圆 79.590 79.510 +0.10 -1.95 81.170 英镑/日圆 148.33 148.44 -0.07 +2.99 144.02 澳元/新西兰元 1.0994 1.0994 +0.00 +5.88 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/蔡美珍/侯雪萍/李爽 审校 于春红/汪红英/张若琪/陈宗琦)