《全球汇市》美元因税改期望而上涨，欧元受当地收益率上涨支撑

* 美元受税改憧憬支撑 * 日圆关注央行总裁黑田东彦周四的记者会 * 欧元受欧元区公债收益率上涨支撑 路透东京/新加坡12月20日 - 美元周三走坚，受美国特朗普政府的税改将在国会获得通过的预期支撑，在此同时德国公债收益率大涨帮助支持欧元。 共和党主导的美国参议院在周三天未亮之际通过了1.5万亿美元大规模税改议案，该议案将在今日稍晚由众议院做最终表决。 美国参议院通过税改议案的消息出炉后，美元兑日圆短暂延续涨势，一度触及日中高位113.075日圆，但整体反应迟滞。 美元兑日圆 最新报113.01日圆，日内上涨0.1%，脱离上周五低点112.035，下一道目标为上周高位113.75。 美国众议院周二通过了美国30年来最大规模的税改议案，但因程序问题，共和党议员可能需要在周三稍晚再次进行表决。 但美元涨幅有限，因很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。 日本央行总裁黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”(reversal rate)的概念，即利率达到该水准时，低利率政策会弊大于利。 “‘逆转利率’备受关注。(日本央行会议结束后)黑田东彦的记者会上该问题将是关注焦点，”大和证券的资深策略师Yukio Ishizuki表示。 Ishizuki也表示，尽管美债收益率上日大升，但日圆并没有下跌很多，一个很大原因是日本央行态度的不确定性。 外界普遍预期日本央行本周会议将维持负0.1%的短期利率目标以及引导10年期日债收益率在零附近的承诺不变。 野村10国集团(G10)外汇策略分析师Peter Dragicevich指出，日本央行总裁黑田东彦或许会试图对有关“逆转利率”的某些解读作出反制。 “我们认为他大概会让市场认清一些现实。所以我们预期他不会升高市场对政策正常化的预期，”Dragicevich称。 10年期美债收益率 周三亚洲时段报2.455%，周二曾触及七周高点2.472%，接近10月末触及的七个月高位2.477%。 美债收益率大涨部分原因是市场预期税改将增加美债发行量，但许多分析师称直接的诱因是德国公布明年增加发行30年期公债后，欧洲债券收益率周二跳升。 欧债收益率上升支撑了欧元，欧元兑美元 持稳在1.1835，周二涨0.5%。 欧元兑日圆 报133.74日圆，距离134.50水平附近的强阻力位不远。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1830 1.1838 -0.07 +12.53 1.0513 美元/日圆 112.99 112.88 +0.10 -3.32 116.87 欧元/日圆 133.66 133.64 +0.01 +8.54 123.14 美元/瑞郎 0.9854 0.9846 +0.08 -3.18 1.0178 英镑/美元 1.3380 1.3383 -0.02 +8.46 1.2336 美元/加元 1.2864 1.2876 -0.09 -4.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.5879 6.6040 -0.24 -5.52 6.9726 澳元/美元 0.7659 0.7664 -0.07 +6.15 0.7215 新西兰元/美元 0.6966 0.6972 -0.09 +0.36 0.6941 欧元/瑞郎 1.1657 1.1659 -0.02 +8.77 1.0717 欧元/英镑 0.8840 0.8843 -0.03 +3.78 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9470 9.9494 -0.02 +3.83 9.5799 美元/挪威克朗 8.3534 8.3442 +0.11 -3.28 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/王琛/李春喜/孙茉莉; 审校 王颖/于春红/艾茂林/王洋)