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《全球汇市》美元因税改期望而上涨，欧元受当地收益率上涨支撑
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December 20, 2017 / 7:04 AM / 6 days ago

《全球汇市》美元因税改期望而上涨，欧元受当地收益率上涨支撑

3 分钟阅读

    * 美元受税改憧憬支撑
    * 日圆关注央行总裁黑田东彦周四的记者会
    * 欧元受欧元区公债收益率上涨支撑

    路透东京/新加坡12月20日 - 美元周三走坚，受美国特朗普政府的税改将在国会获得通过的预期支撑，在此同时德国公债收益率大涨帮助支持欧元。
    
    共和党主导的美国参议院在周三天未亮之际通过了1.5万亿美元大规模税改议案，该议案将在今日稍晚由众议院做最终表决。

    美国参议院通过税改议案的消息出炉后，美元兑日圆短暂延续涨势，一度触及日中高位113.075日圆，但整体反应迟滞。
    
    美元兑日圆      最新报113.01日圆，日内上涨0.1%，脱离上周五低点112.035，下一道目标为上周高位113.75。
    
    美国众议院周二通过了美国30年来最大规模的税改议案，但因程序问题，共和党议员可能需要在周三稍晚再次进行表决。            
    
    但美元涨幅有限，因很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。

    日本央行总裁黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”(reversal rate)的概念，即利率达到该水准时，低利率政策会弊大于利。

    “‘逆转利率’备受关注。(日本央行会议结束后)黑田东彦的记者会上该问题将是关注焦点，”大和证券的资深策略师Yukio Ishizuki表示。

    Ishizuki也表示，尽管美债收益率上日大升，但日圆并没有下跌很多，一个很大原因是日本央行态度的不确定性。

    外界普遍预期日本央行本周会议将维持负0.1%的短期利率目标以及引导10年期日债收益率在零附近的承诺不变。            

    野村10国集团(G10)外汇策略分析师Peter Dragicevich指出，日本央行总裁黑田东彦或许会试图对有关“逆转利率”的某些解读作出反制。

    “我们认为他大概会让市场认清一些现实。所以我们预期他不会升高市场对政策正常化的预期，”Dragicevich称。

    10年期美债收益率           周三亚洲时段报2.455%，周二曾触及七周高点2.472%，接近10月末触及的七个月高位2.477%。
    
    美债收益率大涨部分原因是市场预期税改将增加美债发行量，但许多分析师称直接的诱因是德国公布明年增加发行30年期公债后，欧洲债券收益率周二跳升。
    
    欧债收益率上升支撑了欧元，欧元兑美元      持稳在1.1835，周二涨0.5%。
    
    欧元兑日圆         报133.74日圆，距离134.50水平附近的强阻力位不远。

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1830  1.1838  -0.07 +12.53  1.0513
    美元/日圆                   112.99  112.88  +0.10  -3.32  116.87
    欧元/日圆                   133.66  133.64  +0.01  +8.54  123.14
    美元/瑞郎                   0.9854  0.9846  +0.08  -3.18  1.0178
    英镑/美元                   1.3380  1.3383  -0.02  +8.46  1.2336
    美元/加元                   1.2864  1.2876  -0.09  -4.21  1.3430
    美元/离岸人民币                6.5879  6.6040  -0.24  -5.52  6.9726
    澳元/美元                   0.7659  0.7664  -0.07  +6.15  0.7215
    新西兰元/美元               0.6966  0.6972  -0.09  +0.36  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1657  1.1659  -0.02  +8.77  1.0717
    欧元/英镑                   0.8840  0.8843  -0.03  +3.78  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9470  9.9494  -0.02  +3.83  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3534  8.3442  +0.11  -3.28  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/王琛/李春喜/孙茉莉; 审校 王颖/于春红/艾茂林/王洋)

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