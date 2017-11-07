《全球汇市》美元因美债收益率下滑而走势迟滞，澳元持稳

* 美元兑日圆走势迟滞，此前脱离八个月高位 * 美债收益率持续下滑打压美元 * 澳洲央行维持利率不变符合预期，澳元持稳 * 加元和挪威克朗以及新西兰元等商品货币上涨 路透东京11月7日 - 美元周二走势迟滞，兑日圆脱离八个月高位，因美国共和党人能否让税改议案及时在国会获得通过，仍存在不确定性，拖累美国公债收益率(殖利率)下滑。 澳元持稳，澳洲央行维持利率不变，符合市场的广泛预期。市场对此几无反应。 美元指数 小跌至94.729，略低于周一触及的10个交易日高点95.077。 美元兑日圆 小涨0.15%报113.870日圆，但较上日所及3月中旬以来最高水准114.735仍有一段距离。 欧元兑美元 持稳于1.1613，隔夜跌至10日低点1.1580。 美国公布的服务业和制造业数据强劲，支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息且2018年进一步收紧政策的预期，美元一直保持稳健走势。 不过这些预期未能提振美债收益率(殖利率)，美元应声下跌。指标10年期美国公债收益率 继在10月底触及2.47%的七个月高点后，稳步跌向2.30%。 东京IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，“美债收益率给美元的支撑不足，美国税改的不确定性以及通胀率上升缓慢的预期都打压了美债收益率。” “美元要想维持涨势，需要在感恩节(11月23日)前快速通过税改议案，从而为美国公债收益率提供支撑。” 市场对美国共和党是否能使其税改计划获得通过的疑虑，协助拖低了长期美债收益率，原因是这方面的不确定性令经济加快成长的希望减弱，而且外界担心为税改计划提供所需资金而举债的规模。 “能为美元提供正面惊喜的利多已经出尽，暂时可能看到美元维持区间交投，”Brown Brothers Harriman驻东京资深汇市策略师Masashi Murata表示。 “朝鲜(北韩)一直是担忧来源，现在沙特问题可能推动美元/日圆走低。但美国经济稳步复苏支持美元/日圆的长期情景未变，美元可能在112.00日圆左右找到支撑。” 澳洲央行周二维持利率在纪录低位1.50%不变，并暗示在面临顽固低通胀及债务负担较高消费者的谨慎情绪下，可能数月都会按兵不动。 澳洲央行去年两次放宽政策，但之后一直维持政策不变。 澳元兑美元 几无变动，报0.7692美元，上日上涨约0.5%，因美元普跌。 随着本周油价因沙特(沙乌地)阿拉伯政治纷争而攀升至两年半高位，其他商品货币也表现不错。 加元兑美元 持于1.2713加元，隔夜曾升至两周高位1.2701加元。 挪威克朗兑美元 同样延续上日涨0.5%的升势，最新报8.13。 新西兰元兑美元 基本持平于0.6938美元，隔夜上涨近0.6%，进一步远离10月底因政治不确定性而触及的五个月低点0.6818美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1607 1.1609 -0.02 +10.41 1.0513 美元/日圆 113.94 113.68 +0.23 -2.51 116.87 欧元/日圆 132.25 131.99 +0.20 +7.40 123.14 美元/瑞郎 0.9983 0.9973 +0.10 -1.92 1.0178 英镑/美元 1.3171 1.3170 +0.01 +6.77 1.2336 美元/加元 1.2715 1.2702 +0.10 -5.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.6237 6.6239 -0.00 -5.00 6.9726 澳元/美元 0.7681 0.7690 -0.12 +6.46 0.7215 新西兰元/美元 0.6939 0.6944 -0.07 -0.03 0.6941 澳元/日圆 87.530 87.450 +0.09 +3.81 84.320 新西兰元/日圆 79.070 78.960 +0.14 -2.59 81.170 英镑/日圆 150.07 149.76 +0.21 +4.20 144.02 澳元/新西兰元 1.1070 1.1073 -0.03 +6.62 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/孙茉莉/高琦/杜明霞/陈宗琦；审校 郑茵/白云/龚芳/李爽)