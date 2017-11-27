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《全球汇市》美元因美国税改计划反弹，关注联储主席提名人鲍威尔获确认
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2017年11月27日 / 晚上9点45分 / 1 天前

《全球汇市》美元因美国税改计划反弹，关注联储主席提名人鲍威尔获确认

1 分钟阅读

* 美元指数从九周低位反弹

* 英镑短暂触及八周高位

路透纽约11月27日 - 美元兑一篮子其他主要货币周一上涨，摆脱稍早弱势，因交易商为美国税改计划立法进程取得进展和美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔的联储主席提名人确认听证会作准备。

美元指数升0.12%，至92.893，稍早触及九周低位92.496。

投资者担心减税实施日期将可能被推迟，以及税改提议可能被削弱，在近几周重压美元。

美国总统特朗普周一和参议院财务委员会的共和党参议员会晤，探讨完成这项大规模的税改立法的策略，参议院全体关键性投票可能最快在周四进行。

周一，特朗普推文称，税改议案“进展非常良好。”

“最近美元对税改消息反应超敏感，”XE首席市场策略师Lennon Sweeting说。

“特朗普今日稍早发出的推文，确实提供了一些交易诱因。”

数据显示，美国10月新屋销售急升至10年高位，巩固了美联储下月将加息，明年再加息几次的预期。这也支撑美元指数。美元指数上周周线下跌近1%。

美元兑日圆下跌0.45%。

日圆上涨，反映在这周多项重大事件来临之前，交易商转趋谨慎，Sweeting说。日本是全球最大的债权国，交易商倾向假设日本投资者在危机发生时，将汇回资金，从而推高日圆。

交易商也聚焦美联储即将换帅，鲍威尔将在周二出席参议院金融委员会的联储主席提名确认。现任联储主席叶伦周三将在美国国会联合经济委员会作证词陈述。

英镑短暂触及八周高位，之后略为回落，因投资者在关键的欧盟峰会前，以及爱尔兰政治危机不断发酵背景下整固头寸。

尽管在12月中关键的就英国退欧举行的欧盟峰会前，包括衍生产品在内的英镑汇市大致交投淡静，但投资人担心，随着日期迫近，英镑会更易受到政治消息左右。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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