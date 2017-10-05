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《全球汇市》美元因美国良好数据走坚，但美债收益率下滑抑制涨势
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2017年10月5日 / 凌晨12点58分 / 16 天内

《全球汇市》美元因美国良好数据走坚，但美债收益率下滑抑制涨势

2 分钟阅读

    * 美元跳涨，此前美国公布良好的服务业与就业数据
    * 但美元未能更进一步，因为美债收益率近期涨势停顿
    * 欧元投资者静待欧洲央行公布9月政策会议纪录以寻找交投线索

    路透东京10月5日 - 美元指数周四微升，此前美国公布的数据为该国经济表现增添靓丽色彩。不过美国公债收益率下滑抑制了美元涨势。

    美元指数      微升0.05%报93.512。该指数上日下滑0.1%，因传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选可能是立场不那么强硬的人士，打压美元指数脱离七周高位。

    周三公布的数据显示，美国服务业9月以12年以来最快速度扩张，而且尽管受飓风哈维和伊尔玛打击，9民间就业岗位增速仍高于预期。美元在数据公布后回升。            
    
    但由于美债收益率从三个月高点回落，美元的涨势受到抑制。
    
    “由于美债收益率从高点回落，美元未能充分借助近来一系列强劲的美国数据，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa说。
    
    美元指数周二触及七周高点93.920，当时美国10年期公债收益率           触及三个月高点2.371%，因之前公布的美国制造业数据表现强劲，增强了对美联储年底将再度升息的预期。

    10年期美债收益率最新报2.331%。
    
    欧元/美元      微跌至1.1755美元，此前在隔夜市场涨0.1%左右。
    
    短期内市场焦点为欧洲央行9月政策会议记录。
    
    欧洲央行在是次会议上暗示，虽然央行可能在本月宣布逐步退出超宽松货币政策的计划，但央行并不急于结束这一计划。
    
    央行还在9月会议上提及强势欧元的负面影响，因此市场将密切关注会议记录，以判断央行在关于欧元汇率方面讨论了什么。

    美元兑日圆      上扬0.1%报112.850，周三一度低见112.320.
    
    澳元兑美元        持平报0.7861，新西兰元兑美元        下滑0.1%报0.7159。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1757  1.1759  -0.02 +11.83  1.0513
    美元/日圆                   112.78  112.74  +0.04  -3.50  116.87
    欧元/日圆                   132.59  132.58  +0.01  +7.67  123.14
    美元/瑞郎                   0.9751  0.9749  +0.02  -4.20  1.0178
    英镑/美元                   1.3235  1.3243  -0.06  +7.29  1.2336
    美元/加元                   1.2477  1.2471  +0.05  -7.10  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6482  6.6482  +0.00  -4.65  6.9726
    澳元/美元                   0.7837  0.7863  -0.33  +8.62  0.7215
    新西兰元/美元               0.7155  0.7166  -0.15  +3.08  0.6941
    澳元/日圆                   88.390  88.640  -0.28  +4.83  84.320
    新西兰元/日圆               80.720  80.800  -0.10  -0.55  81.170
    英镑/日圆                   149.27  149.35  -0.05  +3.65  144.02
    澳元/新西兰元               1.0951  1.0968  -0.15  +5.47  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/汪红英/郑茵/李爽; 审校 杜明霞/张荻/戴素萍/龚芳)

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