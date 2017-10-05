《全球汇市》美元因美国良好数据走坚，但美债收益率下滑抑制涨势

* 美元跳涨，此前美国公布良好的服务业与就业数据 * 但美元未能更进一步，因为美债收益率近期涨势停顿 * 欧元投资者静待欧洲央行公布9月政策会议纪录以寻找交投线索 路透东京10月5日 - 美元指数周四微升，此前美国公布的数据为该国经济表现增添靓丽色彩。不过美国公债收益率下滑抑制了美元涨势。 美元指数 微升0.05%报93.512。该指数上日下滑0.1%，因传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选可能是立场不那么强硬的人士，打压美元指数脱离七周高位。 周三公布的数据显示，美国服务业9月以12年以来最快速度扩张，而且尽管受飓风哈维和伊尔玛打击，9民间就业岗位增速仍高于预期。美元在数据公布后回升。 但由于美债收益率从三个月高点回落，美元的涨势受到抑制。 “由于美债收益率从高点回落，美元未能充分借助近来一系列强劲的美国数据，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa说。 美元指数周二触及七周高点93.920，当时美国10年期公债收益率 触及三个月高点2.371%，因之前公布的美国制造业数据表现强劲，增强了对美联储年底将再度升息的预期。 10年期美债收益率最新报2.331%。 欧元/美元 微跌至1.1755美元，此前在隔夜市场涨0.1%左右。 短期内市场焦点为欧洲央行9月政策会议记录。 欧洲央行在是次会议上暗示，虽然央行可能在本月宣布逐步退出超宽松货币政策的计划，但央行并不急于结束这一计划。 央行还在9月会议上提及强势欧元的负面影响，因此市场将密切关注会议记录，以判断央行在关于欧元汇率方面讨论了什么。 美元兑日圆 上扬0.1%报112.850，周三一度低见112.320. 澳元兑美元 持平报0.7861，新西兰元兑美元 下滑0.1%报0.7159。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1757 1.1759 -0.02 +11.83 1.0513 美元/日圆 112.78 112.74 +0.04 -3.50 116.87 欧元/日圆 132.59 132.58 +0.01 +7.67 123.14 美元/瑞郎 0.9751 0.9749 +0.02 -4.20 1.0178 英镑/美元 1.3235 1.3243 -0.06 +7.29 1.2336 美元/加元 1.2477 1.2471 +0.05 -7.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.6482 6.6482 +0.00 -4.65 6.9726 澳元/美元 0.7837 0.7863 -0.33 +8.62 0.7215 新西兰元/美元 0.7155 0.7166 -0.15 +3.08 0.6941 澳元/日圆 88.390 88.640 -0.28 +4.83 84.320 新西兰元/日圆 80.720 80.800 -0.10 -0.55 81.170 英镑/日圆 149.27 149.35 -0.05 +3.65 144.02 澳元/新西兰元 1.0951 1.0968 -0.15 +5.47 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/汪红英/郑茵/李爽; 审校 杜明霞/张荻/戴素萍/龚芳)