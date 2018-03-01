《全球汇市》美元因鲍威尔乐观基调获得支撑，欧元兑美元创五周新低

* 欧元兑美元触及五周低点，兑日圆触及六个月低位 * 欧元区通胀率温和，压抑对欧洲央行升息预期 * 英国退欧担忧重现，打击英镑 * 日圆受日本央行购债操作、避险气氛及资金汇回支撑 * 澳元跌至两个月新低，之前数据令人失望 路透东京3月1日 - 美元周四持坚，从美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔讲话中获得支撑。鲍威尔对美国经济持乐观看法，这支持了利率鹰派，导致全球股市大跌。 相比之下，欧元区温和的通胀率则削弱了有关欧洲央行将缩减刺激的预期，从而令欧元兑美元跌至五周低点，兑日圆跌至六个月新低。 美元指数升至五周高点90.746，因鲍威尔对美国经济发表乐观看法暗示着美联储今年将升息四次，比市场此前预期多一次。 另一方面，欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元区经济闲置的情况可能大于先前预估。 “鲍威尔比预料的更加鹰派。此外，德拉吉在本周初讲话时，却没有那么激进，因此，二者对比明显，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示。 欧元 跌至1.21835美元，创1月18日以来新低。欧元兑日圆 跌至129.86，创9月初以来最低，自一个月前所触及的两年半高点下跌5.6%。 周三公布的数据显示，欧元区2月通胀放缓至14个月低点，凸显出尽管经济增长超过预期，欧洲央行为何仍对撤出刺激政策持谨慎态度。 欧元区2月通胀率从1月的1.3%放缓至1.2%，符合预期，但远低于欧洲央行长期难以企及的近2%的通胀率目标。 “市场正在消化欧洲央行最早在今年底前升息的可能性，所以如果该央行再度延长其购债计划并推迟到2019年升息，则可能令欧元承压，”Nikko SMBC资深策略师Makoto Noji在报告中称。 政局不确定性亦损及欧元，意大利正准备在周日举行全国大选，同时德国主要政党将就联合政府协议做出决定，该协议或可确保梅克尔的第四任总理任期。 英镑承压，因围绕英国退欧的担忧重燃。此前欧盟英退首席谈判代表称，不能保证达成过渡协议，英国首相则表示，欧盟的英退法律文本草案将削弱英国。 英镑兑美元 跌至1月中以来最低水准1.3743美元。欧元兑英镑 升至0.88625英镑，较周一触及的本周低点0.8772上涨近1%。 不过一些人仍然表示，鉴于加息所带来的提振效果一直脆弱，美元有可能再度走疲。 实际上美元指数在去年下跌近10%，创下逾10年最大降幅，尽管除了美联储之外，并无其它主要央行采取加息，而此段时间美联储不仅加息三次，还开始削减资产负债表规模。 美元指数今年以来仍下跌1.5%，受累于关于特朗普政府青睐弱势美元以解决贸易赤字问题的猜测、以及大幅减税和支出计划可能导致财政赤字上升到削弱外界对美债信心程度的担忧。 日圆兑美元 周四在亚洲时段跌约0.1%至106.80日圆，本周以来仍维持小幅涨幅。 除了避险买盘外，日本央行上日购债操作也对日圆构成提振。日本央行在这次操作中削减超长日债购买规模。 日本企业在3月31日止的财年结束以前汇回资金，亦扶助日圆。 澳元兑美元触及两个月低位，兑日圆触及九个月低位，之前数据显示，澳洲第四季新资本支出经季节调整后较前季下降0.2%，不及市场预估的增加0.9%。 澳元兑美元 跌0.5%至0.7726美元，之前一度跌至0.7717美元。 “澳元在跌穿200日移动均线后走势已偏空，疲弱数据又引发新的疲态，”道富银行的Wakabayashi称。 “由于澳债收益率不再高于美债，所以它(澳元)不再具有过去很长一段时间享有的吸引力。我非常看跌澳元，”他并称。 美国10年期公债收益率 在上月底超过10年期澳债收益率 。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2191 1.2193 -0.02 +1.63 1.1996 美元/日圆 106.74 106.67 +0.07 -5.26 112.67 欧元/日圆 130.15 130.07 +0.06 -3.72 135.18 美元/瑞郎 0.9451 0.9444 +0.07 -3.00 0.9743 英镑/美元 1.3756 1.3760 -0.03 +1.81 1.3512 美元/加元 1.2843 1.2830 +0.10 +2.11 1.2577 美元/离岸人民币 6.3432 6.3301 +0.21 -2.60 6.5125 澳元/美元 0.7728 0.7761 -0.43 -0.94 0.7801 新西兰元/美元 0.7204 0.7210 -0.08 +1.67 0.7086 澳元/日圆 82.510 82.790 -0.34 -6.12 87.890 新西兰元/日圆 76.930 76.890 +0.05 -3.64 79.840 英镑/日圆 146.87 146.77 +0.07 -3.44 152.11 澳元/新西兰元 1.0725 1.0759 -0.32 -2.56 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王颖/张涛/王琛/王洋/杜明霞/刘秀红/艾茂林/龚芳/蔡美珍/汪红英)