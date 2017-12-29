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《全球汇市》美元在一个月低点附近徘徊，商品相关货币受到支撑
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December 29, 2017 / 12:34 AM / a day ago

《全球汇市》美元在一个月低点附近徘徊，商品相关货币受到支撑

2 分钟阅读

    * 美元指数处于一个月低点附近
    * 季节性因素令美元年底承压
    * 澳元和加元处于两个月高点

    路透东京12月29日 - 美元兑一篮子货币周五在一个月低点附近徘徊，澳元和加元等商品相关货币处于两个月高点，得益于大宗商品价格走坚。
    
    美元指数      几无变动报92.659，隔夜下跌0.4%至11月27日以来最低92.573。

    美元指数本月料将下跌0.5%。
    
    今年可能收跌逾9%，为2003年以来最差表现。路透调查显示，明年美元兑其他主要货币可能还会下跌更多。
    
    巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示，市场人士的仓位重新调整表明，年底前美元全面遭到抛售，尤其是兑日圆。
    
    “汇市的季节性趋势显示，在圣诞节过后至隔年的头几天，美元倾向于走弱，之后终会再次被买回，”他表示。

    许多机构投资者年底结账，此类活动料会令美元承压。年底是报税和报告业绩的最后期限。
    
    美元兑日圆      几无变动，交投在112.880日圆，隔夜一度跌至九日低点112.660日圆，进一步远离12月12日触及的高点113.750日圆。
    
    欧元兑美元      持稳在1.1941美元，接近上日触及的一个月高点1.1959美元，12月累计上涨0.3%。
    
    意大利宣布将于3月4日举行大选。由于此事在市场预料之中，欧元因此反应平平。意大利选举料将产生悬峙国会，并可能导致意大利市场波动。

    澳元兑美元        基本持平报0.7794美元，上日攀升至两个月高点0.7810美元。
    
    澳元本月有望上涨3%，受铁矿石与铜等大宗商品价格上扬提振。
    
    加元兑美元        延续隔夜涨势，触及1.2563加元，为10月20日来最高水平。
    
    加元12月料录得2.5%的涨幅，受益于原油价格上涨。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1943  1.1941  +0.02 +13.60  1.0513
    美元/日圆                   112.94  112.87  +0.06  -3.36  116.87
    欧元/日圆                   134.91  134.80  +0.08  +9.56  123.14
    美元/瑞郎                   0.9780  0.9784  -0.04  -3.91  1.0178
    英镑/美元                   1.3440  1.3442  -0.01  +8.95  1.2336
    美元/加元                   1.2560  1.2567  -0.06  -6.48  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5325  6.5300  +0.04  -6.31  6.9726
    澳元/美元                   0.7795  0.7796  -0.01  +8.04  0.7215
    新西兰元/美元               0.7095  0.7087  +0.11  +2.22  0.6941
    澳元/日圆                   88.050  88.000  +0.06  +4.42  84.320
    新西兰元/日圆               80.140  79.980  +0.20  -1.27  81.170
    英镑/日圆                   151.82  151.73  +0.06  +5.42  144.02
    澳元/新西兰元               1.0987  1.0998  -0.10  +5.82  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/戴素萍/侯雪苹/陈宗琦；审校 张涛/杜明霞/王丽鑫/李爽)

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