《全球汇市》美元在一个月低点附近徘徊，商品相关货币受到支撑

* 美元指数处于一个月低点附近 * 季节性因素令美元年底承压 * 澳元和加元处于两个月高点 路透东京12月29日 - 美元兑一篮子货币周五在一个月低点附近徘徊，澳元和加元等商品相关货币处于两个月高点，得益于大宗商品价格走坚。 美元指数 几无变动报92.659，隔夜下跌0.4%至11月27日以来最低92.573。 美元指数本月料将下跌0.5%。 今年可能收跌逾9%，为2003年以来最差表现。路透调查显示，明年美元兑其他主要货币可能还会下跌更多。 巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示，市场人士的仓位重新调整表明，年底前美元全面遭到抛售，尤其是兑日圆。 “汇市的季节性趋势显示，在圣诞节过后至隔年的头几天，美元倾向于走弱，之后终会再次被买回，”他表示。 许多机构投资者年底结账，此类活动料会令美元承压。年底是报税和报告业绩的最后期限。 美元兑日圆 几无变动，交投在112.880日圆，隔夜一度跌至九日低点112.660日圆，进一步远离12月12日触及的高点113.750日圆。 欧元兑美元 持稳在1.1941美元，接近上日触及的一个月高点1.1959美元，12月累计上涨0.3%。 意大利宣布将于3月4日举行大选。由于此事在市场预料之中，欧元因此反应平平。意大利选举料将产生悬峙国会，并可能导致意大利市场波动。 澳元兑美元 基本持平报0.7794美元，上日攀升至两个月高点0.7810美元。 澳元本月有望上涨3%，受铁矿石与铜等大宗商品价格上扬提振。 加元兑美元 延续隔夜涨势，触及1.2563加元，为10月20日来最高水平。 加元12月料录得2.5%的涨幅，受益于原油价格上涨。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1943 1.1941 +0.02 +13.60 1.0513 美元/日圆 112.94 112.87 +0.06 -3.36 116.87 欧元/日圆 134.91 134.80 +0.08 +9.56 123.14 美元/瑞郎 0.9780 0.9784 -0.04 -3.91 1.0178 英镑/美元 1.3440 1.3442 -0.01 +8.95 1.2336 美元/加元 1.2560 1.2567 -0.06 -6.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.5325 6.5300 +0.04 -6.31 6.9726 澳元/美元 0.7795 0.7796 -0.01 +8.04 0.7215 新西兰元/美元 0.7095 0.7087 +0.11 +2.22 0.6941 澳元/日圆 88.050 88.000 +0.06 +4.42 84.320 新西兰元/日圆 80.140 79.980 +0.20 -1.27 81.170 英镑/日圆 151.82 151.73 +0.06 +5.42 144.02 澳元/新西兰元 1.0987 1.0998 -0.10 +5.82 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/戴素萍/侯雪苹/陈宗琦；审校 张涛/杜明霞/王丽鑫/李爽)