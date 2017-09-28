FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》美元在一个月高位附近持稳，对美财政改革的希望带来支撑
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月28日 / 凌晨1点42分 / 23 天内

《全球汇市》美元在一个月高位附近持稳，对美财政改革的希望带来支撑

3 分钟阅读

    * 美元指数守在周三所及一个月高位附近
    * 欧元在逾一个月低点附近承压
    * 美债收益率近期涨势支撑美元

    路透新加坡9月28日 - 美元兑一篮子货币周四在一个月高位附近交投，对美国总统特朗普政府财政改革可能有进展的希望带来支撑。
    
    美元指数      最新报93.414。美元指数周三触及93.607的高位，为8月23日以来最高，本周迄今涨约1.3%。

    美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。            
    
    该税改计划的公布，加上美国耐久财订单数据乐观，助美元走势一臂之力。美元已因美联储年底前将再次升息的预期而受惠。
    
    大华银行驻新加坡市场策略主管Heng Koon How表示，尽管美元已企稳，受惠于美债收益率上升，但美元的反弹还远远称不上“强劲反弹”。
    
    美国10年期美债收益率           周三高见2.316%，为8月1日以来最高。

    美元兑日圆      交投在112.82日圆，周三曾一度高见113.26日圆，为逾两个月以来的最高位。
    
    三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，但现在就断言美元重拾强势可能仍为时尚早。
    
    该分析师还称，本周五发布的美国8月个人消费支出(PCE)物价指数，以及下周出炉的美国就业数据等美国经济数据，将是市场近期关注的焦点。如果这些指标表现疲弱，看好美元的情绪可能改变。
    
    欧元兑美元      持稳在1.1748美元，周三一度低见1.1717美元，创下逾一个月以来的最低。

    投资者对欧元的信心受到周日德国大选打击，德国总理梅克尔筹组联合政府之路料很艰难。
    
    另外，新西兰央行周四连续第六次维持利率在1.75%的纪录低位不变，并维持其中性立场，尽管该国周末大选无政党获多数席次下充满政治不确定性。            
    
    新西兰元兑美元        最新持于0.7228美元。新西兰央行宣布声明后，新西兰元一度跌至0.7200美元以下水平，但之后重新站稳脚跟。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1739  1.1743  -0.03 +11.66  1.0513
    美元/日圆                   112.77  112.81  -0.04  -3.51  116.87
    欧元/日圆                   132.39  132.48  -0.07  +7.51  123.14
    美元/瑞郎                   0.9726  0.9719  +0.07  -4.44  1.0178
    英镑/美元                   1.3395  1.3384  +0.08  +8.58  1.2336
    美元/加元                   1.2485  1.2472  +0.10  -7.04  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6467  6.6390  +0.12  -4.67  6.9726
    澳元/美元                   0.7835  0.7848  -0.17  +8.59  0.7215
    新西兰元/美元               0.7220  0.7199  +0.29  +4.02  0.6941
    澳元/日圆                   88.350  88.520  -0.19  +4.78  84.320
    新西兰元/日圆               81.450  81.210  +0.30  +0.34  81.170
    英镑/日圆                   151.06  151.02  +0.03  +4.89  144.02
    澳元/新西兰元               1.0849  1.0896  -0.43  +4.49  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/戴素萍/侯雪苹/陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳/白云/王丽鑫)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below