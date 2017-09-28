《全球汇市》美元在一个月高位附近持稳，对美财政改革的希望带来支撑

* 美元指数守在周三所及一个月高位附近 * 欧元在逾一个月低点附近承压 * 美债收益率近期涨势支撑美元 路透新加坡9月28日 - 美元兑一篮子货币周四在一个月高位附近交投，对美国总统特朗普政府财政改革可能有进展的希望带来支撑。 美元指数 最新报93.414。美元指数周三触及93.607的高位，为8月23日以来最高，本周迄今涨约1.3%。 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。 该税改计划的公布，加上美国耐久财订单数据乐观，助美元走势一臂之力。美元已因美联储年底前将再次升息的预期而受惠。 大华银行驻新加坡市场策略主管Heng Koon How表示，尽管美元已企稳，受惠于美债收益率上升，但美元的反弹还远远称不上“强劲反弹”。 美国10年期美债收益率 周三高见2.316%，为8月1日以来最高。 美元兑日圆 交投在112.82日圆，周三曾一度高见113.26日圆，为逾两个月以来的最高位。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，但现在就断言美元重拾强势可能仍为时尚早。 该分析师还称，本周五发布的美国8月个人消费支出(PCE)物价指数，以及下周出炉的美国就业数据等美国经济数据，将是市场近期关注的焦点。如果这些指标表现疲弱，看好美元的情绪可能改变。 欧元兑美元 持稳在1.1748美元，周三一度低见1.1717美元，创下逾一个月以来的最低。 投资者对欧元的信心受到周日德国大选打击，德国总理梅克尔筹组联合政府之路料很艰难。 另外，新西兰央行周四连续第六次维持利率在1.75%的纪录低位不变，并维持其中性立场，尽管该国周末大选无政党获多数席次下充满政治不确定性。 新西兰元兑美元 最新持于0.7228美元。新西兰央行宣布声明后，新西兰元一度跌至0.7200美元以下水平，但之后重新站稳脚跟。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1739 1.1743 -0.03 +11.66 1.0513 美元/日圆 112.77 112.81 -0.04 -3.51 116.87 欧元/日圆 132.39 132.48 -0.07 +7.51 123.14 美元/瑞郎 0.9726 0.9719 +0.07 -4.44 1.0178 英镑/美元 1.3395 1.3384 +0.08 +8.58 1.2336 美元/加元 1.2485 1.2472 +0.10 -7.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.6467 6.6390 +0.12 -4.67 6.9726 澳元/美元 0.7835 0.7848 -0.17 +8.59 0.7215 新西兰元/美元 0.7220 0.7199 +0.29 +4.02 0.6941 澳元/日圆 88.350 88.520 -0.19 +4.78 84.320 新西兰元/日圆 81.450 81.210 +0.30 +0.34 81.170 英镑/日圆 151.06 151.02 +0.03 +4.89 144.02 澳元/新西兰元 1.0849 1.0896 -0.43 +4.49 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/戴素萍/侯雪苹/陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳/白云/王丽鑫)