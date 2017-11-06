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《全球汇市》美元在三个月高位附近交投，美联储收紧政策前景构成支撑
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2017年11月6日 / 凌晨1点32分 / 2 天前

《全球汇市》美元在三个月高位附近交投，美联储收紧政策前景构成支撑

2 分钟阅读

    * 美元指数持稳，在最近所及三个月高位附近交投
    * 美国薪资增长令人失望，非农就业岗位增幅低于预期
    * 不过ISM数据显示服务业活动强劲
    * 美联储12月升息在望

    路透新加坡11月6日 - 美元指数周一在三个月高点附近交投，此前美国公布最新数据支持对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息及2018年进一步收紧政策的预期。
    
    美国上周五公布不尽如人意的就业数据后，美元显示出韧性。数据显示10月薪资增长放缓，非农就业岗位增幅不及预期。            

    同一天公布的调查显示美国服务业活动强劲，帮助美元扭转了就业数据引发的跌势。            
    
    尽管美国薪资增长情况令人失望，但分析师仍乐观认为薪资将加快增长，市场对于美联储12月将再次升息的预期基本没有变化。
    
    美元指数      最新报95.020，接近10月27日高点95.150，这也是7月20日以来最高位。
    
    巴克莱驻东京资深外汇策略师Shinichiro Kadota称，包括薪资增长在内的就业数据，整体上符合近期趋势。

    “如果未来数月(薪资增长)持续疲弱的话，将令人感到忧心。不过，最新的数据看来似是前月受飓风影响之后的结果。”他说。
    
    Kadota说，市场已对美联储下月可能升息做出反应，并为明年可能再升息一至两次做准备。
    
    美元兑日圆      上涨0.5%，报114.68日圆；此前一度涨至3月中以来最高114.735。
    
    欧元兑美元      持稳在1.1607美元，上周五下滑0.5%。

    分析师表示，市场参与者短期将关注美国税改是否会有更多进展，以及美国总统特朗普的亚洲之行。
    
    特朗普周一称，将讨论如何改善美日两国间的经济关系，称“近几十年日本在贸易方面一直都是赢家”。            
    
    特朗普在东京发表此番谈话，这是他为期12天亚洲之行的第二日行程，朝鲜(北韩)与贸易料为此行主要议题。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1611  1.1607  +0.03 +10.44  1.0513
    美元/日圆                   114.61  114.06  +0.48  -1.93  116.87
    欧元/日圆                   133.08  132.39  +0.52  +8.07  123.14
    美元/瑞郎                   1.0007  1.0005  +0.02  -1.68  1.0178
    英镑/美元                   1.3064  1.3074  -0.08  +5.90  1.2336
    美元/加元                   1.2765  1.2761  +0.03  -4.95  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6414  6.6352  +0.09  -4.75  6.9726
    澳元/美元                   0.7645  0.7650  -0.07  +5.96  0.7215
    新西兰元/美元               0.6904  0.6905  -0.01  -0.53  0.6941
    澳元/日圆                   87.630  87.250  +0.44  +3.93  84.320
    新西兰元/日圆               79.160  78.770  +0.50  -2.48  81.170
    英镑/日圆                   149.74  149.14  +0.40  +3.97  144.02
    澳元/新西兰元               1.1071  1.1074  -0.03  +6.63  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/李婷仪/陈宗琦；审校 李爽/许娜)

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