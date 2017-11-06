《全球汇市》美元在三个月高位附近交投，美联储收紧政策前景构成支撑

* 美元指数持稳，在最近所及三个月高位附近交投 * 美国薪资增长令人失望，非农就业岗位增幅低于预期 * 不过ISM数据显示服务业活动强劲 * 美联储12月升息在望 路透新加坡11月6日 - 美元指数周一在三个月高点附近交投，此前美国公布最新数据支持对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息及2018年进一步收紧政策的预期。 美国上周五公布不尽如人意的就业数据后，美元显示出韧性。数据显示10月薪资增长放缓，非农就业岗位增幅不及预期。 同一天公布的调查显示美国服务业活动强劲，帮助美元扭转了就业数据引发的跌势。 尽管美国薪资增长情况令人失望，但分析师仍乐观认为薪资将加快增长，市场对于美联储12月将再次升息的预期基本没有变化。 美元指数 最新报95.020，接近10月27日高点95.150，这也是7月20日以来最高位。 巴克莱驻东京资深外汇策略师Shinichiro Kadota称，包括薪资增长在内的就业数据，整体上符合近期趋势。 “如果未来数月(薪资增长)持续疲弱的话，将令人感到忧心。不过，最新的数据看来似是前月受飓风影响之后的结果。”他说。 Kadota说，市场已对美联储下月可能升息做出反应，并为明年可能再升息一至两次做准备。 美元兑日圆 上涨0.5%，报114.68日圆；此前一度涨至3月中以来最高114.735。 欧元兑美元 持稳在1.1607美元，上周五下滑0.5%。 分析师表示，市场参与者短期将关注美国税改是否会有更多进展，以及美国总统特朗普的亚洲之行。 特朗普周一称，将讨论如何改善美日两国间的经济关系，称“近几十年日本在贸易方面一直都是赢家”。 特朗普在东京发表此番谈话，这是他为期12天亚洲之行的第二日行程，朝鲜(北韩)与贸易料为此行主要议题。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1611 1.1607 +0.03 +10.44 1.0513 美元/日圆 114.61 114.06 +0.48 -1.93 116.87 欧元/日圆 133.08 132.39 +0.52 +8.07 123.14 美元/瑞郎 1.0007 1.0005 +0.02 -1.68 1.0178 英镑/美元 1.3064 1.3074 -0.08 +5.90 1.2336 美元/加元 1.2765 1.2761 +0.03 -4.95 1.3430 美元/离岸人民币 6.6414 6.6352 +0.09 -4.75 6.9726 澳元/美元 0.7645 0.7650 -0.07 +5.96 0.7215 新西兰元/美元 0.6904 0.6905 -0.01 -0.53 0.6941 澳元/日圆 87.630 87.250 +0.44 +3.93 84.320 新西兰元/日圆 79.160 78.770 +0.50 -2.48 81.170 英镑/日圆 149.74 149.14 +0.40 +3.97 144.02 澳元/新西兰元 1.1071 1.1074 -0.03 +6.63 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/李婷仪/陈宗琦；审校 李爽/许娜)