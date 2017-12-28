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December 28, 2017 / 1:37 AM / a day ago

《全球汇市》美元在三周半低点附近徘徊，商品相关货币仍持坚

2 分钟阅读

    * 美元指数在三周半低点附近徘徊
    * 美国10年期公债收益率下跌拖累美元--分析师
    * 大宗商品货币依然持坚，澳元触及两个月高点

    路透新加坡12月28日 - 美元周四处于守势，受10年期美国公债收益率下跌拖累，大宗商品相关货币则受到本周金属和石油价格上涨的支撑。
    
    美元指数      最新报92.980，在周三低点92.956附近徘徊，后者为12月1日以来最低水准。

    “债券收益率从高点回落，美元交投基调亦疲软，”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，指的是美国10年期公债收益率回落。
    
    美国10年期公债收益率           接近2.42%，脱离了上周触及的九个月高点2.504%。美国10年期公债收益率周三下滑，因投资者在年底前调整资产组合。
    
    欧元兑美元      小涨0.1%至1.1902美元，周三曾触及三周半高点1.1911美元。
    
    美元兑日圆      跌0.2%至113.19日圆，保持在12月12日触及的四周高点113.75日圆下方。

    大宗商品出口国的货币保持强劲，之前布兰特原油期货       在本周升至两年半高点
，期铜       升至四年高点。 

    澳元兑美元        周四创两个月新高0.7780美元，本周迄今为止上涨0.8%。

    加元兑美元        最新报1.2639加元。加元周三触及三周高点1.2627加元。

    若加元突破12月初高点1.2624，将创下10月末以来最高水平。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1900  1.1886  +0.12 +13.19  1.0513
    美元/日圆                   113.18  113.34  -0.14  -3.16  116.87
    欧元/日圆                   134.74  134.74  +0.00  +9.42  123.14
    美元/瑞郎                   0.9856  0.9861  -0.05  -3.16  1.0178
    英镑/美元                   1.3409  1.3395  +0.10  +8.70  1.2336
    美元/加元                   1.2637  1.2653  -0.13  -5.90  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5566  6.5531  +0.05  -5.97  6.9726
    澳元/美元                   0.7782  0.7767  +0.19  +7.86  0.7215
    新西兰元/美元               0.7078  0.7059  +0.27  +1.97  0.6941
    澳元/日圆                   88.080  88.050  +0.03  +4.46  84.320
    新西兰元/日圆               80.120  79.970  +0.19  -1.29  81.170
    英镑/日圆                   151.82  151.85  -0.02  +5.42  144.02
    澳元/新西兰元               1.0993  1.1004  -0.10  +5.87  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/王灿；审校 戴素萍/张涛/李爽)

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