《全球汇市》美元在三周半低点附近徘徊，商品相关货币仍持坚

* 美元指数在三周半低点附近徘徊 * 美国10年期公债收益率下跌拖累美元--分析师 * 大宗商品货币依然持坚，澳元触及两个月高点 路透新加坡12月28日 - 美元周四处于守势，受10年期美国公债收益率下跌拖累，大宗商品相关货币则受到本周金属和石油价格上涨的支撑。 美元指数 最新报92.980，在周三低点92.956附近徘徊，后者为12月1日以来最低水准。 “债券收益率从高点回落，美元交投基调亦疲软，”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，指的是美国10年期公债收益率回落。 美国10年期公债收益率 接近2.42%，脱离了上周触及的九个月高点2.504%。美国10年期公债收益率周三下滑，因投资者在年底前调整资产组合。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1902美元，周三曾触及三周半高点1.1911美元。 美元兑日圆 跌0.2%至113.19日圆，保持在12月12日触及的四周高点113.75日圆下方。 大宗商品出口国的货币保持强劲，之前布兰特原油期货 在本周升至两年半高点 ，期铜 升至四年高点。 澳元兑美元 周四创两个月新高0.7780美元，本周迄今为止上涨0.8%。 加元兑美元 最新报1.2639加元。加元周三触及三周高点1.2627加元。 若加元突破12月初高点1.2624，将创下10月末以来最高水平。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1900 1.1886 +0.12 +13.19 1.0513 美元/日圆 113.18 113.34 -0.14 -3.16 116.87 欧元/日圆 134.74 134.74 +0.00 +9.42 123.14 美元/瑞郎 0.9856 0.9861 -0.05 -3.16 1.0178 英镑/美元 1.3409 1.3395 +0.10 +8.70 1.2336 美元/加元 1.2637 1.2653 -0.13 -5.90 1.3430 美元/离岸人民币 6.5566 6.5531 +0.05 -5.97 6.9726 澳元/美元 0.7782 0.7767 +0.19 +7.86 0.7215 新西兰元/美元 0.7078 0.7059 +0.27 +1.97 0.6941 澳元/日圆 88.080 88.050 +0.03 +4.46 84.320 新西兰元/日圆 80.120 79.970 +0.19 -1.29 81.170 英镑/日圆 151.82 151.85 -0.02 +5.42 144.02 澳元/新西兰元 1.0993 1.1004 -0.10 +5.87 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/王灿；审校 戴素萍/张涛/李爽)