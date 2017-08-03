《全球汇市》美元在两年半低位上方持稳，投资者静待美非农就业数据

* 英镑略涨，等待英国央行利率决定 * 欧元有望进一步上涨--路透调查 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月3日 - 美元周四持平，守在前一交易日所及两年半低位上方，投资者在翘首以待美国非农就业数据。 美元指数 上涨约0.1%至92.940。周三曾跌至2016年5月以来最低点92.548。 “就业数据(周五出炉)需相当不错，才能在一定程度上减轻围绕美元的不断上升的看跌人气，如若不然，我们应该会看到美元继续下跌，”伦敦ING的外汇分析师Viraj Patel说道。 尽管第二季美国企业获利呈双位数增长，且上月民间部门就业人口又新增17.8万人，但有关美联储第三次升息的预期已淡化，期货市场目前预计2017年底之前再次升息的可能性只有35%。 美元下跌推动欧元 走高，欧元兑美元周三触及两年半高位1.1910。欧元周四略微走低，报1.1844美元。 尽管欧元兑美元今年以来累计涨逾12.5%，但路透调查显示，风险仍偏好欧元，因市场预期欧洲央行将开始缩减刺激措施。 尽管这项对逾60位外汇策略师进行的调查显示，从周三起的未来一年欧元将稍稍走弱，但年末的水平料仍会高于年初。 英镑兑美元 微涨至1.1323美元，今日稍后英国央行将公布政策决定。市场预期英央行在6月发表大量偏鹰派讲话后，将再度偏鸽派。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1838 1.1854 -0.13 +12.60 1.0513 美元/日圆 110.63 110.72 -0.08 -5.34 116.87 欧元/日圆 130.98 131.26 -0.21 +6.37 123.14 美元/瑞郎 0.9683 0.9708 -0.26 -4.86 1.0178 英镑/美元 1.3229 1.3221 +0.06 +7.24 1.2336 美元/加元 1.2616 1.2565 +0.41 -6.06 1.3430 美元/离岸人民币 6.7291 6.7291 +0.00 -3.49 6.9726 澳元/美元 0.7917 0.7962 -0.57 +9.73 0.7215 新西兰元/美元 0.7395 0.7427 -0.43 +6.54 0.6941 欧元/瑞郎 1.1465 1.1508 -0.37 +6.98 1.0717 欧元/英镑 0.8948 0.8962 -0.16 +5.05 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6043 9.5990 +0.06 +0.25 9.5799 美元/挪威克朗 7.9123 7.8964 +0.20 -8.39 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/王琛/于春红; 审校 艾茂林/王洋/高琦)