FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
5 天前
《全球汇市》美元在两年半低位上方持稳，投资者静待美非农就业数据
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月3日 / 早上7点59分 / 5 天前

《全球汇市》美元在两年半低位上方持稳，投资者静待美非农就业数据

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 英镑略涨，等待英国央行利率决定
    * 欧元有望进一步上涨--路透调查
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦8月3日 - 美元周四持平，守在前一交易日所及两年半低位上方，投资者在翘首以待美国非农就业数据。
    
    美元指数      上涨约0.1%至92.940。周三曾跌至2016年5月以来最低点92.548。
    
    “就业数据(周五出炉)需相当不错，才能在一定程度上减轻围绕美元的不断上升的看跌人气，如若不然，我们应该会看到美元继续下跌，”伦敦ING的外汇分析师Viraj Patel说道。
    
    尽管第二季美国企业获利呈双位数增长，且上月民间部门就业人口又新增17.8万人，但有关美联储第三次升息的预期已淡化，期货市场目前预计2017年底之前再次升息的可能性只有35%。
    
    美元下跌推动欧元         走高，欧元兑美元周三触及两年半高位1.1910。欧元周四略微走低，报1.1844美元。
    
    尽管欧元兑美元今年以来累计涨逾12.5%，但路透调查显示，风险仍偏好欧元，因市场预期欧洲央行将开始缩减刺激措施。
    
    尽管这项对逾60位外汇策略师进行的调查显示，从周三起的未来一年欧元将稍稍走弱，但年末的水平料仍会高于年初。            
    
    英镑兑美元        微涨至1.1323美元，今日稍后英国央行将公布政策决定。市场预期英央行在6月发表大量偏鹰派讲话后，将再度偏鸽派。

    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1838  1.1854  -0.13 +12.60  1.0513
    美元/日圆                   110.63  110.72  -0.08  -5.34  116.87
    欧元/日圆                   130.98  131.26  -0.21  +6.37  123.14
    美元/瑞郎                   0.9683  0.9708  -0.26  -4.86  1.0178
    英镑/美元                   1.3229  1.3221  +0.06  +7.24  1.2336
    美元/加元                   1.2616  1.2565  +0.41  -6.06  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7291  6.7291  +0.00  -3.49  6.9726
    澳元/美元                   0.7917  0.7962  -0.57  +9.73  0.7215
    新西兰元/美元               0.7395  0.7427  -0.43  +6.54  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1465  1.1508  -0.37  +6.98  1.0717
    欧元/英镑                   0.8948  0.8962  -0.16  +5.05  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6043  9.5990  +0.06  +0.25  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9123  7.8964  +0.20  -8.39  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/王琛/于春红; 审校 艾茂林/王洋/高琦)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below