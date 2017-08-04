《全球汇市》美元在低位徘徊，期待从美国非农就业报告寻得支撑

* 美元兑欧元和日圆分别徘徊在两年半低位和七周低位附近 * 美元举步维艰，隔夜美国ISM数据表现欠佳 * 英镑兑欧元接近九个月低位，此前英国央行发出鸽派信号 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透东京8月4日 - 美元兑欧元和日圆周五分别在两年半及七周低位附近挣扎，此前公布的美国数据表现疲弱。投资者静候今日稍晚公布的美国非农就业报告，期望从中寻找安慰。 美元指数 跌0.1%至92.766，周线料跌约0.6%，本周曾跌至15个月低位92.548。 疲弱的美元本周继续承压，华府再陷政治动荡局面，而且美国经济数据也多数不尽如人意，加剧了未来美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策收紧步伐的不确定性。 而市场隔夜在政治经济面都有鲜料添加。 美国供应管理协会(ISM)数据显示，非制造业指数降幅大于预期，另有报导称，一个大陪审团将调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。 受挫的美元多头指望1230GMT公布的非农就业报告，至少在短期内扭转美元走势。 路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万个。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.1879，距周中触及的2015年1月以来的高位1.1910不远。 美元兑日圆 持稳于110.085日圆，隔夜一度触及6月中以来最低水准109.855。 “美联储年内再次升息的预期已经低于50%，如果非农就业报告令人失望，该预期将进一步下降，导致美元/日圆跌向109.00，”大和证券资深汇市分析师Yukio Ishizaki表示。 根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。 “日本机构投资者逢低买入，抑制美元/日圆跌至远低于110.00的水平，不过由于日圆兑英镑、加元和澳元上涨，对日圆的需求也很大，”Ishizaki说。 英镑隔夜受挫，因此前英国央行以6:2的票数维持利率在当前纪录低位不变，并调降经济增长、通胀和薪资预测，这令那些原预期会有更加强硬讯息的投资人大失所望。 英镑兑欧元 最新报0.9043英镑，隔夜跌至九个月低位0.90485英镑。英镑兑美元 几无变动，报1.3140，上日下跌0.7%。 英镑兑日圆 延续周四的跌势，触及11日低位144.33，周四下跌1.2%。 最近市场愈发预期英国央行将加入其他央行的行列，采取措施推动货币政策正常化，所以英国央行传达的讯息被认为英镑的一大利空。 “英镑兑其他主要货币可能继续下滑，而英镑兑欧元，可能最终会跌破去年10月‘闪跌’期间触及的最低点，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji。 去年10月，英镑兑欧元急跌至约0.94英镑，当时投资者受到英国硬退欧前景的冲击。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1879 1.1868 +0.09 +12.99 1.0513 美元/日圆 110.08 110.02 +0.05 -5.81 116.87 欧元/日圆 130.77 130.60 +0.13 +6.20 123.14 美元/瑞郎 0.9683 0.9683 +0.00 -4.86 1.0178 英镑/美元 1.3140 1.3137 +0.02 +6.52 1.2336 美元/加元 1.2575 1.2584 -0.07 -6.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.7235 6.7285 -0.07 -3.57 6.9726 澳元/美元 0.7961 0.7948 +0.16 +10.34 0.7215 新西兰元/美元 0.7427 0.7433 -0.08 +7.00 0.6941 澳元/日圆 87.650 87.450 +0.23 +3.95 84.320 新西兰元/日圆 81.780 81.770 +0.01 +0.75 81.170 英镑/日圆 144.66 144.55 +0.08 +0.44 144.02 澳元/新西兰元 1.0715 1.0687 +0.26 +3.20 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 刘秀红/张涛/王洋/张若琪/白云/蔡美珍)