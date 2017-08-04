FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
9 天前
《全球汇市》美元在低位徘徊，期待从美国非农就业报告寻得支撑
#人民币汇改
#半岛局势
#金融监管
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
半岛局势
习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
中国财经
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
深度分析
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月4日 / 凌晨5点26分 / 9 天前

《全球汇市》美元在低位徘徊，期待从美国非农就业报告寻得支撑

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元兑欧元和日圆分别徘徊在两年半低位和七周低位附近
    * 美元举步维艰，隔夜美国ISM数据表现欠佳
    * 英镑兑欧元接近九个月低位，此前英国央行发出鸽派信号
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透东京8月4日 - 美元兑欧元和日圆周五分别在两年半及七周低位附近挣扎，此前公布的美国数据表现疲弱。投资者静候今日稍晚公布的美国非农就业报告，期望从中寻找安慰。
    
    美元指数      跌0.1%至92.766，周线料跌约0.6%，本周曾跌至15个月低位92.548。
    
    疲弱的美元本周继续承压，华府再陷政治动荡局面，而且美国经济数据也多数不尽如人意，加剧了未来美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策收紧步伐的不确定性。
    
    而市场隔夜在政治经济面都有鲜料添加。
    
    美国供应管理协会(ISM)数据显示，非制造业指数降幅大于预期，另有报导称，一个大陪审团将调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。                        
    
    受挫的美元多头指望1230GMT公布的非农就业报告，至少在短期内扭转美元走势。
    
    路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万个。            

    欧元兑美元      上涨0.1%至1.1879，距周中触及的2015年1月以来的高位1.1910不远。

    美元兑日圆      持稳于110.085日圆，隔夜一度触及6月中以来最低水准109.855。

    “美联储年内再次升息的预期已经低于50%，如果非农就业报告令人失望，该预期将进一步下降，导致美元/日圆跌向109.00，”大和证券资深汇市分析师Yukio Ishizaki表示。

    根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。

    “日本机构投资者逢低买入，抑制美元/日圆跌至远低于110.00的水平，不过由于日圆兑英镑、加元和澳元上涨，对日圆的需求也很大，”Ishizaki说。

     英镑隔夜受挫，因此前英国央行以6:2的票数维持利率在当前纪录低位不变，并调降经济增长、通胀和薪资预测，这令那些原预期会有更加强硬讯息的投资人大失所望。
    
    英镑兑欧元           最新报0.9043英镑，隔夜跌至九个月低位0.90485英镑。英镑兑美元        几无变动，报1.3140，上日下跌0.7%。
    
    英镑兑日圆         延续周四的跌势，触及11日低位144.33，周四下跌1.2%。
    
    最近市场愈发预期英国央行将加入其他央行的行列，采取措施推动货币政策正常化，所以英国央行传达的讯息被认为英镑的一大利空。
    
    “英镑兑其他主要货币可能继续下滑，而英镑兑欧元，可能最终会跌破去年10月‘闪跌’期间触及的最低点，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji。
    
    去年10月，英镑兑欧元急跌至约0.94英镑，当时投资者受到英国硬退欧前景的冲击。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1879  1.1868  +0.09 +12.99  1.0513
    美元/日圆                   110.08  110.02  +0.05  -5.81  116.87
    欧元/日圆                   130.77  130.60  +0.13  +6.20  123.14
    美元/瑞郎                   0.9683  0.9683  +0.00  -4.86  1.0178
    英镑/美元                   1.3140  1.3137  +0.02  +6.52  1.2336
    美元/加元                   1.2575  1.2584  -0.07  -6.37  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7235  6.7285  -0.07  -3.57  6.9726
    澳元/美元                   0.7961  0.7948  +0.16 +10.34  0.7215
    新西兰元/美元               0.7427  0.7433  -0.08  +7.00  0.6941
    澳元/日圆                   87.650  87.450  +0.23  +3.95  84.320
    新西兰元/日圆               81.780  81.770  +0.01  +0.75  81.170
    英镑/日圆                   144.66  144.55  +0.08  +0.44  144.02
    澳元/新西兰元               1.0715  1.0687  +0.26  +3.20  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 刘秀红/张涛/王洋/张若琪/白云/蔡美珍)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below