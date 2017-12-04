《全球汇市》美元在参议院通过税改案后走升，英镑持坚

* 美元/日圆升至两周半高位 * 美元兑欧元亦上涨，因美债收益率走升 * 英镑在特雷莎梅和贾克会议前持坚 路透东京12月4日 - 美元周一全面走升，兑日圆触及两周半高位，美国参议院周末通过税改案提振美元走势。 美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。这次税改若落实，将成为1980年代以来美国税法最重大的改变。 美元获得支撑，因预期企业和富有阶层减税将刺激美国经济，这也推高美债收益率上升，因政府税收收入减少使之更依赖举债。 参众两院本周可能开始对话协调各自的议案。 “技术层面看，美元涨势将扩大。但基本面来讲将需要参众两院的税改磋商取得进展，且周五的就业数据乐观，”东京IG Securities资深外汇分析师Junichi Ishikawa称。 “美元还要面对通俄门调查可能带来的负面压力，尤其若调查影响到特朗普总统的核心圈子。” 美元周五一度承压，此前美国前国家安全顾问弗林认罪，承认在美国联邦调查局(FBI)对他和俄罗斯大使接触的调查上曾经撒谎，并同意与检方合作。 美元目前上扬，兑日圆 涨0.45%至112.790日圆，此前一度触及11月17日以来的最高水平112.985日圆。 欧元兑美元 跌0.3%至1.1867美元；美元指数升0.25%至93.104。 美债收益率上升为美元带来支持。受美国参议院通过税改议案影响，指标10年期美债收益率 上升约5个基点至2.413%。 不过英镑兑美元勉强守住城池，受英国与欧盟之间的退欧谈判有所进展前景支撑。 目前焦点放在英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)、欧盟执委会主席贾克以及欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)周一的会议，如果会谈在欧盟看来取得了足够的进展，可能会为12月14-15日峰会上开始贸易谈判亮起绿灯。 英镑 上涨0.1%至1.3490美元，接近周五所及的两个月高点1.3550美元。 澳元 下跌0.2%至0.7594美元，新西兰元 跌0.45%，报0.6860美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1871 1.1889 -0.15 +12.92 1.0513 美元/日圆 112.76 112.10 +0.59 -3.52 116.87 欧元/日圆 133.87 133.46 +0.31 +8.71 123.14 美元/瑞郎 0.9815 0.9763 +0.53 -3.57 1.0178 英镑/美元 1.3488 1.3470 +0.13 +9.34 1.2336 美元/加元 1.2715 1.2681 +0.27 -5.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.6091 6.5943 +0.22 -5.21 6.9726 澳元/美元 0.7595 0.7609 -0.18 +5.27 0.7215 新西兰元/美元 0.6860 0.6885 -0.36 -1.17 0.6941 澳元/日圆 85.660 85.290 +0.43 +1.59 84.320 新西兰元/日圆 77.360 77.190 +0.22 -4.69 81.170 英镑/日圆 152.10 151.00 +0.73 +5.61 144.02 澳元/新西兰元 1.1070 1.1048 +0.20 +6.62 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/王丽鑫/侯雪苹/陈宗琦；审校 张涛/龚芳/郑茵)