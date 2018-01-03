《全球汇市》美元在四个月低位附近挣扎，短线前景不看好

* 美元融资成本压力下降 * 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月3日 - 美元周三持于四个月低位附近，过去三周累计下跌近3%，因为在今日稍晚美国12月制造业数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月政策会议记录发布之前，投资者减持美元仓位。 尽管美国政策制定者在2017年12月底通过了30年以来最大的税改计划，但市场策略师对近期美元前景持悲观看法。 “市场的关键问题在于，短期而言美元翻盘的变数是什么，除非我们见到通胀显著升高，否则美元将会处于守势，”伦敦ING汇率策略师Viraj Patel表示。 美元指数 大致持平，报91.937。 其他季节性因素也发挥影响力，例如在年初交易清淡期间，美元融资要求普遍下滑，而这往往是美元的支撑力量。 法国巴黎银行分析师称，交叉货币基准掉期(CCBS)所显示的美元融资压力在12月较以往更早达到最高水平，最近几日又明显缓解，跌破了关键支撑位。 欧元/美元三个月期CCBS 达到近三年最窄水平22.5个基点，表明对美元的普遍需求较为低迷。 欧元 在周二触及的近四个月高位附近徘徊，受助于外界对欧元区经济的乐观看法、以及预估欧洲央行将在2018年缩减购债刺激措施的预估提振。 欧洲央行执委科尔周末期间表示，他认为购债计划有相当机率不会延长至9月之后。 欧元兑美元报1.2040美元，周二曾触及四个月高点1.2081，较12月中触及的低点上涨约3%，进一步逼近9月触及的2015年初以来高点1.2092。 稍晚将公布美国供应管理协会(ISM)制造业数据，及美联储12月会议记录。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2038 1.2057 -0.16 +0.35 1.1996 美元/日圆 112.30 112.28 +0.02 -0.33 112.67 欧元/日圆 135.20 135.38 -0.13 +0.01 135.18 美元/瑞郎 0.9725 0.9714 +0.11 -0.18 0.9743 英镑/美元 1.3593 1.3586 +0.05 +0.60 1.3512 美元/加元 1.2514 1.2510 +0.03 -0.50 1.2577 美元/离岸人民币 6.4974 6.4999 -0.04 -0.23 6.5125 澳元/美元 0.7836 0.7829 +0.09 +0.45 0.7801 新西兰元/美元 0.7105 0.7103 +0.03 +0.27 0.7086 欧元/瑞郎 1.1710 1.1714 -0.03 +0.18 1.1689 欧元/英镑 0.8853 0.8874 -0.24 -0.34 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8286 9.8495 -0.21 -0.11 9.8391 美元/挪威克朗 8.1109 8.1263 -0.19 -1.17 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛/蔡美珍；审校 高琦/于春红)