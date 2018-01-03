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《全球汇市》美元在四个月低位附近挣扎，短线前景不看好
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#亚洲
January 3, 2018 / 9:23 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》美元在四个月低位附近挣扎，短线前景不看好

2 分钟阅读

    * 美元融资成本压力下降
    * 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月3日 - 美元周三持于四个月低位附近，过去三周累计下跌近3%，因为在今日稍晚美国12月制造业数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月政策会议记录发布之前，投资者减持美元仓位。
    
    尽管美国政策制定者在2017年12月底通过了30年以来最大的税改计划，但市场策略师对近期美元前景持悲观看法。

    “市场的关键问题在于，短期而言美元翻盘的变数是什么，除非我们见到通胀显著升高，否则美元将会处于守势，”伦敦ING汇率策略师Viraj Patel表示。
    
    美元指数      大致持平，报91.937。
    
    其他季节性因素也发挥影响力，例如在年初交易清淡期间，美元融资要求普遍下滑，而这往往是美元的支撑力量。

    法国巴黎银行分析师称，交叉货币基准掉期(CCBS)所显示的美元融资压力在12月较以往更早达到最高水平，最近几日又明显缓解，跌破了关键支撑位。
          
    欧元/美元三个月期CCBS               达到近三年最窄水平22.5个基点，表明对美元的普遍需求较为低迷。
    
    欧元         在周二触及的近四个月高位附近徘徊，受助于外界对欧元区经济的乐观看法、以及预估欧洲央行将在2018年缩减购债刺激措施的预估提振。

    欧洲央行执委科尔周末期间表示，他认为购债计划有相当机率不会延长至9月之后。
    
    欧元兑美元报1.2040美元，周二曾触及四个月高点1.2081，较12月中触及的低点上涨约3%，进一步逼近9月触及的2015年初以来高点1.2092。
    
    稍晚将公布美国供应管理协会(ISM)制造业数据，及美联储12月会议记录。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2038  1.2057  -0.16  +0.35  1.1996
    美元/日圆                   112.30  112.28  +0.02  -0.33  112.67
    欧元/日圆                   135.20  135.38  -0.13  +0.01  135.18
    美元/瑞郎                   0.9725  0.9714  +0.11  -0.18  0.9743
    英镑/美元                   1.3593  1.3586  +0.05  +0.60  1.3512
    美元/加元                   1.2514  1.2510  +0.03  -0.50  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4974  6.4999  -0.04  -0.23  6.5125
    澳元/美元                   0.7836  0.7829  +0.09  +0.45  0.7801
    新西兰元/美元               0.7105  0.7103  +0.03  +0.27  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1710  1.1714  -0.03  +0.18  1.1689
    欧元/英镑                   0.8853  0.8874  -0.24  -0.34  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8286  9.8495  -0.21  -0.11  9.8391
    美元/挪威克朗               8.1109  8.1263  -0.19  -1.17  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛/蔡美珍；审校 高琦/于春红)

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