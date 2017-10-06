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《全球汇市》美元在就业报告出炉前触及七周高点，英镑下跌
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2017年10月6日 / 凌晨1点25分 / 15 天前

《全球汇市》美元在就业报告出炉前触及七周高点，英镑下跌

3 分钟阅读

    * 美元指数触及七周新高
    * 美国税改前景帮助支撑美元
    * 英镑触及四周低点，受英国政治担忧拖累
    * 关注周五公布的美国非农就业报告

    路透新加坡10月6日 - 美元兑一篮子货币周五触及七周新高，受美国推进税改计划的憧憬支撑，交易员也在等待美国公布非农就业数据以寻求短线指引。
    
    美国国会共和党人周四加紧推动美国税收制度的改革。由共和党人掌控的众议院以219-206票的表决结果，通过了2018财政年度支出计划，帮助税改议案在程序上又前进了一步。            

    周四公布的数据显示，8月核心资本财订单强于初值，表明企业支出强劲，可望帮助抵消飓风哈维和伊尔玛对经济的影响。美元因此受到支撑。
    
    美元指数      报93.955，盘中一度高见94.016，为8月17日以来高点。
    
    “我们已朝着国会通过预算详细计划迈出第一步，因此距离税改也更近了一步，”新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How表示。
    
    短期焦点在周五将公布的美国9月非农就业报告上。就业数据料显示就业增长减缓，反映了飓风哈维和伊尔玛的影响。
 
    Heng Koon How谈到非农就业数据时表示，“遭遇两次飓风灾害后，预估现在非常低...所以我认为就业岗位增加10万个以上就是意外的利好。”
    
    路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。
    
    美元兑日圆      上扬0.1%至112.89日圆，在上周高点113.26下方交投，后者也是7月中旬以来的高点。
    
    欧元兑美元      持稳在1.1708美元，徘徊在周二触及的8月以来低点1.16955附近。
    
    英镑承压，周五跌至四周低点，英国政府高层可能出现的权力之争引发担忧。

    对英国首相特雷莎梅未来去留的分歧看法周五已浮上台面，盟友称她应该继续在位，而保守党前主席Shapps则宣称有30位议员支持让特雷莎梅下台的计划。
    
    特雷莎梅周三在保守党年度会议发表的主题演说，外界评价不高，令市场更加怀疑其领导能力。
    
    该会议原本的用意是帮助彰显特雷莎梅对政党的掌控。但在该演说之后，投资人认为其首相地位进一步削弱，且更容易面临领导力方面的挑战。
    
    英镑兑美元        下跌0.2%至1.3099。周五一度跌至1.3088，为9月7日以来最低。英镑本周跌2.2%，可能为2016年10月以来最差周线表现。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1713  1.1710  +0.03 +11.41  1.0513
    美元/日圆                   112.83  112.81  +0.02  -3.46  116.87
    欧元/日圆                   132.18  132.11  +0.05  +7.34  123.14
    美元/瑞郎                   0.9783  0.9781  +0.02  -3.88  1.0178
    英镑/美元                   1.3107  1.3117  -0.08  +6.25  1.2336
    美元/加元                   1.2563  1.2563  +0.00  -6.46  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6532  6.6539  -0.01  -4.58  6.9726
    澳元/美元                   0.7795  0.7794  +0.01  +8.04  0.7215
    新西兰元/美元               0.7108  0.7113  -0.07  +2.41  0.6941
    澳元/日圆                   87.970  87.920  +0.06  +4.33  84.320
    新西兰元/日圆               80.230  80.300  -0.09  -1.16  81.170
    英镑/日圆                   147.89  147.98  -0.06  +2.69  144.02
    澳元/新西兰元               1.0963  1.0945  +0.16  +5.59  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/李爽/张荻/戴素萍 审校 王兴亚/白云/徐文焰/张若琪/杜明霞)

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