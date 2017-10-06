《全球汇市》美元在就业报告出炉前触及七周高点，英镑下跌

* 美元指数触及七周新高 * 美国税改前景帮助支撑美元 * 英镑触及四周低点，受英国政治担忧拖累 * 关注周五公布的美国非农就业报告 路透新加坡10月6日 - 美元兑一篮子货币周五触及七周新高，受美国推进税改计划的憧憬支撑，交易员也在等待美国公布非农就业数据以寻求短线指引。 美国国会共和党人周四加紧推动美国税收制度的改革。由共和党人掌控的众议院以219-206票的表决结果，通过了2018财政年度支出计划，帮助税改议案在程序上又前进了一步。 周四公布的数据显示，8月核心资本财订单强于初值，表明企业支出强劲，可望帮助抵消飓风哈维和伊尔玛对经济的影响。美元因此受到支撑。 美元指数 报93.955，盘中一度高见94.016，为8月17日以来高点。 “我们已朝着国会通过预算详细计划迈出第一步，因此距离税改也更近了一步，”新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How表示。 短期焦点在周五将公布的美国9月非农就业报告上。就业数据料显示就业增长减缓，反映了飓风哈维和伊尔玛的影响。 Heng Koon How谈到非农就业数据时表示，“遭遇两次飓风灾害后，预估现在非常低...所以我认为就业岗位增加10万个以上就是意外的利好。” 路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。 美元兑日圆 上扬0.1%至112.89日圆，在上周高点113.26下方交投，后者也是7月中旬以来的高点。 欧元兑美元 持稳在1.1708美元，徘徊在周二触及的8月以来低点1.16955附近。 英镑承压，周五跌至四周低点，英国政府高层可能出现的权力之争引发担忧。 对英国首相特雷莎梅未来去留的分歧看法周五已浮上台面，盟友称她应该继续在位，而保守党前主席Shapps则宣称有30位议员支持让特雷莎梅下台的计划。 特雷莎梅周三在保守党年度会议发表的主题演说，外界评价不高，令市场更加怀疑其领导能力。 该会议原本的用意是帮助彰显特雷莎梅对政党的掌控。但在该演说之后，投资人认为其首相地位进一步削弱，且更容易面临领导力方面的挑战。 英镑兑美元 下跌0.2%至1.3099。周五一度跌至1.3088，为9月7日以来最低。英镑本周跌2.2%，可能为2016年10月以来最差周线表现。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1713 1.1710 +0.03 +11.41 1.0513 美元/日圆 112.83 112.81 +0.02 -3.46 116.87 欧元/日圆 132.18 132.11 +0.05 +7.34 123.14 美元/瑞郎 0.9783 0.9781 +0.02 -3.88 1.0178 英镑/美元 1.3107 1.3117 -0.08 +6.25 1.2336 美元/加元 1.2563 1.2563 +0.00 -6.46 1.3430 美元/离岸人民币 6.6532 6.6539 -0.01 -4.58 6.9726 澳元/美元 0.7795 0.7794 +0.01 +8.04 0.7215 新西兰元/美元 0.7108 0.7113 -0.07 +2.41 0.6941 澳元/日圆 87.970 87.920 +0.06 +4.33 84.320 新西兰元/日圆 80.230 80.300 -0.09 -1.16 81.170 英镑/日圆 147.89 147.98 -0.06 +2.69 144.02 澳元/新西兰元 1.0963 1.0945 +0.16 +5.59 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/李爽/张荻/戴素萍 审校 王兴亚/白云/徐文焰/张若琪/杜明霞)