《全球汇市》美元在淡静交投中持稳，日圆在通胀数据公布后几无变动

* 日本11月消费者物价连续第11个月上升 * 日本央行10月会议纪录显示央行仍致力于宽松政策 路透东京12月26日 - 美元周二在交投淡静的假日市场持稳，未理会乐观的日本经济数据，因多数参与者已结清今年的账户。 澳洲和香港市场在周一圣诞节假日后依然关闭，很多欧洲金融中心周二也关闭。 欧元兑美元 持稳在1.1871。欧元上周有所走贬，因此前加泰罗尼亚地区选举中分离派胜出，令西班牙首相拉霍伊及支持他的欧盟领导人大感挫折，加深了西班牙的政治危机。 美元兑日圆 基本持平，交投在113.29。 “主要市场昨日和今天休市，因此目前很难看到明确的方向，而且我们还需考虑明年伊始会发生什么情况，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “我依然认为，美国通过税改法案并避免政府关闭，均利好美元，”他说道。“美元相对而言具有优势。” 上周美国国会通过税改案，料将至少为原已稳健的经济成长带来短期提振效应。他们并完成一项举措，使得联邦政府到明年1月19日都能获得融资，避免了政府关门的局面。 日本周二稍早公布，11月核心消费者物价连续第11个月上涨，家庭支出也跳增。 市场对该数据反应冷淡。 尽管日本通胀率离日本央行2%目标还有一段距离，但物价上涨已让一些人看好稳定的经济复苏将逐步推升物价。 然日本央行上周维持货币政策不变，央行总裁并向市场保证央行在结束超宽松政策方面将远远落后于海外央行。 周二公布的日本央行10月会议记录显示，大多数委员认为央行应当维持宽松政策。 美元指数 小幅下跌0.1%至93.253。 Bitstamp交易所，比特币 涨1.7%至14,142.33美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1868 1.1868 +0.00 +12.89 1.0513 美元/日圆 113.33 113.25 +0.07 -3.03 116.87 欧元/日圆 134.54 134.41 +0.10 +9.26 123.14 美元/瑞郎 0.9888 0.9884 +0.04 -2.85 1.0178 英镑/美元 1.3371 1.3368 +0.02 +8.39 1.2336 美元/加元 1.2722 1.2727 -0.04 -5.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.5474 6.5537 -0.10 -6.10 6.9726 澳元/美元 0.7722 0.7715 +0.09 +7.03 0.7215 新西兰元/美元 0.7025 0.7020 +0.07 +1.21 0.6941 澳元/日圆 87.530 87.430 +0.11 +3.81 84.320 新西兰元/日圆 79.650 79.570 +0.10 -1.87 81.170 英镑/日圆 151.55 151.44 +0.07 +5.23 144.02 澳元/新西兰元 1.0984 1.0984 +0.00 +5.79 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/戴素萍/王灿 审校 王丽鑫/郑茵/王颖/陈宗琦)