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《全球汇市》美元在淡静交投中持稳，比特币上涨超10%
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#亚洲
December 26, 2017 / 6:04 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》美元在淡静交投中持稳，比特币上涨超10%

3 分钟阅读

    * 日本11月消费者物价连续第11个月上升
    * 日本央行10月会议纪录显示央行仍致力于宽松政策
    * 比特币续涨，升幅超过10%

    路透东京12月26日 - 美元周二在交投淡静的假日市场持稳，未理会乐观的日本经济数据，市场参与者思考的是有关明年的潜在交投诱因。
    
    澳洲和香港市场在周一圣诞节假日后依然关闭，很多欧洲金融中心周二也关闭。

    欧元兑美元      小跌0.1%至1.1869。欧元上周有所走贬，因此前加泰罗尼亚地区选举中分离派胜出，令西班牙首相拉霍伊及支持他的欧盟领导人大感挫折，加深了西班牙的政治危机。
    
    美元兑日圆      基本持平，交投在113.30。
    
    “主要市场昨日和今天休市，因此目前很难看到明确的方向，而且我们还需考虑明年伊始会发生什么情况，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。
    
    “我依然认为，美国通过税改法案并避免政府关闭，均利好美元，”他说道。“美元相对而言具有优势。”

    上周美国国会通过税改案，料将至少为原已稳健的经济成长带来短期提振效应。他们并完成一项举措，使得联邦政府到明年1月19日都能获得融资，避免了政府关门的局面。
    
    日本周二稍早公布，11月核心消费者物价连续第11个月上涨，家庭支出也跳增            。市场对该数据反应冷淡。
    
    尽管日本通胀率离日本央行2%目标还有一段距离，但物价上涨已让一些人看好稳定的经济复苏将逐步推升物价。
    
    “该通胀数据相当好，”美国道富银行亚驻东京分行经理Bart Wakabayashi称，物价上行“只欠薪资东风，然后就万事俱备了”。

    日本首相安倍晋三周二敦促企业明年涨薪3%或更高，继续施压企业将巨额现金储备用于提高薪资，以扩大其“安倍经济学”刺激政策带来的好处。            
    
    日本央行周二公布10月会议记录显示，多数决策者都认为，该央行必须继续进行强有力的货币宽松举措，但暂时并不需要加码刺激举措。            
    
    日本央行上周在为期两天的政策会议上维持政策不变。但新审议委员片冈刚士提出异议，认为需要采取更多宽松措施，这使得央行退出刺激措施的前景更加复杂。
    
    美元指数      小幅下跌至93.278。
    
    Bitstamp交易所，比特币          涨10.5%至15,375.83美元。上周五一度下跌近30%。
 
                                         上日  当日  今年来  2016年
                               最新报价 收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1869  1.1868  +0.01 +12.90  1.0513
    美元/日圆                   113.28  113.25  +0.03  -3.07  116.87
    欧元/日圆                   134.47  134.41  +0.04  +9.20  123.14
    美元/瑞郎                   0.9892  0.9884  +0.08  -2.81  1.0178
    英镑/美元                   1.3371  1.3368  +0.02  +8.39  1.2336
    美元/加元                   1.2713  1.2727  -0.11  -5.34  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5472  6.5537  -0.10  -6.10  6.9726
    澳元/美元                   0.7721  0.7715  +0.08  +7.01  0.7215
    新西兰元/美元               0.7033  0.7020  +0.19  +1.33  0.6941
    澳元/日圆                   87.470  87.430  +0.05  +3.74  84.320
    新西兰元/日圆               79.680  79.570  +0.14  -1.84  81.170
    英镑/日圆                   151.47  151.44  +0.02  +5.17  144.02
    澳元/新西兰元               1.0977  1.0984  -0.06  +5.72  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 高琦/王颖/刘秀红/艾茂林/杜明霞/孙茉莉/王兴亚/张若琪)

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