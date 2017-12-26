《全球汇市》美元在淡静交投中持稳，比特币上涨超10%

* 日本11月消费者物价连续第11个月上升 * 日本央行10月会议纪录显示央行仍致力于宽松政策 * 比特币续涨，升幅超过10% 路透东京12月26日 - 美元周二在交投淡静的假日市场持稳，未理会乐观的日本经济数据，市场参与者思考的是有关明年的潜在交投诱因。 澳洲和香港市场在周一圣诞节假日后依然关闭，很多欧洲金融中心周二也关闭。 欧元兑美元 小跌0.1%至1.1869。欧元上周有所走贬，因此前加泰罗尼亚地区选举中分离派胜出，令西班牙首相拉霍伊及支持他的欧盟领导人大感挫折，加深了西班牙的政治危机。 美元兑日圆 基本持平，交投在113.30。 “主要市场昨日和今天休市，因此目前很难看到明确的方向，而且我们还需考虑明年伊始会发生什么情况，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “我依然认为，美国通过税改法案并避免政府关闭，均利好美元，”他说道。“美元相对而言具有优势。” 上周美国国会通过税改案，料将至少为原已稳健的经济成长带来短期提振效应。他们并完成一项举措，使得联邦政府到明年1月19日都能获得融资，避免了政府关门的局面。 日本周二稍早公布，11月核心消费者物价连续第11个月上涨，家庭支出也跳增 。市场对该数据反应冷淡。 尽管日本通胀率离日本央行2%目标还有一段距离，但物价上涨已让一些人看好稳定的经济复苏将逐步推升物价。 “该通胀数据相当好，”美国道富银行亚驻东京分行经理Bart Wakabayashi称，物价上行“只欠薪资东风，然后就万事俱备了”。 日本首相安倍晋三周二敦促企业明年涨薪3%或更高，继续施压企业将巨额现金储备用于提高薪资，以扩大其“安倍经济学”刺激政策带来的好处。 日本央行周二公布10月会议记录显示，多数决策者都认为，该央行必须继续进行强有力的货币宽松举措，但暂时并不需要加码刺激举措。 日本央行上周在为期两天的政策会议上维持政策不变。但新审议委员片冈刚士提出异议，认为需要采取更多宽松措施，这使得央行退出刺激措施的前景更加复杂。 美元指数 小幅下跌至93.278。 Bitstamp交易所，比特币 涨10.5%至15,375.83美元。上周五一度下跌近30%。 上日 当日 今年来 2016年 最新报价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1869 1.1868 +0.01 +12.90 1.0513 美元/日圆 113.28 113.25 +0.03 -3.07 116.87 欧元/日圆 134.47 134.41 +0.04 +9.20 123.14 美元/瑞郎 0.9892 0.9884 +0.08 -2.81 1.0178 英镑/美元 1.3371 1.3368 +0.02 +8.39 1.2336 美元/加元 1.2713 1.2727 -0.11 -5.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.5472 6.5537 -0.10 -6.10 6.9726 澳元/美元 0.7721 0.7715 +0.08 +7.01 0.7215 新西兰元/美元 0.7033 0.7020 +0.19 +1.33 0.6941 澳元/日圆 87.470 87.430 +0.05 +3.74 84.320 新西兰元/日圆 79.680 79.570 +0.14 -1.84 81.170 英镑/日圆 151.47 151.44 +0.02 +5.17 144.02 澳元/新西兰元 1.0977 1.0984 -0.06 +5.72 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 高琦/王颖/刘秀红/艾茂林/杜明霞/孙茉莉/王兴亚/张若琪)