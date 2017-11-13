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《全球汇市》美元在美债收益率支撑下全面上涨，英镑下跌
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2017年11月13日 / 早上8点44分 / 2 天前

《全球汇市》美元在美债收益率支撑下全面上涨，英镑下跌

2 分钟阅读

    * 政治因素打压英镑，尽管最近英国数据亮丽
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月13日 - 美元周一上扬，得到美国公债收益率上周劲涨的支撑。英国受到政治因素打击，是最大输家。
    
    英镑/美元        跌0.7%至1.3087美元，脱离周五触及的八日高点1.3229，当时受到好于预期的英国工业数据提振。

    英国星期日泰晤士报周末报导，来自特雷莎梅保守党的40名议员同意签署针对她的不信任函。

    这距离触发党内领导权争夺还差八票。若触发这一机制，特蕾莎梅可能会被迫下台，被另一名保守党成员取代。
    
    “周末的新闻突显特蕾莎梅面临的压力加剧，汇市自然对此作出回应。”法国兴业银行外汇分析师Alvin Tan说道，并推荐持有欧元/英镑。
    
    该报道亦推高英镑的隐含波动率                   ，即便外汇期权市场数据显示英镑部位大体相当。
    
    汇市分析师预期英镑会进一步承压。

    摩根士丹利分析师在报告中称，英镑交投水准较英美10年期公债利差所暗示的水准高出2%，而持仓数据显示，杠杆投资者仍作多英镑资产。    
    
    美元指数      涨0.25%至94.617，因美国长债收益率上周五升6个基点。
    
    美元指数上周周线收跌0.6%，因美国公司税调降计划可能推迟至2019年而非在2018年实施，让投资者感到 失望。
    
    10年期美债与德债利差为198个基点，距10月底触及的六个月高位204个基点不远。
   
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1644  1.1663  -0.16 +10.76  1.0513
    美元/日圆                   113.43  113.53  -0.09  -2.94  116.87
    欧元/日圆                   132.09  132.40  -0.23  +7.27  123.14
    美元/瑞郎                   0.9962  0.9956  +0.06  -2.12  1.0178
    英镑/美元                   1.3091  1.3188  -0.74  +6.12  1.2336
    美元/加元                   1.2700  1.2680  +0.16  -5.44  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6499  6.6602  -0.15  -4.63  6.9726
    澳元/美元                   0.7648  0.7661  -0.17  +6.00  0.7215
    新西兰元/美元               0.6921  0.6928  -0.10  -0.29  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1603  1.1615  -0.10  +8.27  1.0717
    欧元/英镑                   0.8894  0.8841  +0.60  +4.41  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7586  9.7452  +0.14  +1.87  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1356  8.1320  +0.04  -5.81  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/孙茉莉/王琛；审校 高琦/刘秀红/于春红)

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