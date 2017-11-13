《全球汇市》美元在美债收益率支撑下全面上涨，英镑下跌

* 政治因素打压英镑，尽管最近英国数据亮丽 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月13日 - 美元周一上扬，得到美国公债收益率上周劲涨的支撑。英国受到政治因素打击，是最大输家。 英镑/美元 跌0.7%至1.3087美元，脱离周五触及的八日高点1.3229，当时受到好于预期的英国工业数据提振。 英国星期日泰晤士报周末报导，来自特雷莎梅保守党的40名议员同意签署针对她的不信任函。 这距离触发党内领导权争夺还差八票。若触发这一机制，特蕾莎梅可能会被迫下台，被另一名保守党成员取代。 “周末的新闻突显特蕾莎梅面临的压力加剧，汇市自然对此作出回应。”法国兴业银行外汇分析师Alvin Tan说道，并推荐持有欧元/英镑。 该报道亦推高英镑的隐含波动率 ，即便外汇期权市场数据显示英镑部位大体相当。 汇市分析师预期英镑会进一步承压。 摩根士丹利分析师在报告中称，英镑交投水准较英美10年期公债利差所暗示的水准高出2%，而持仓数据显示，杠杆投资者仍作多英镑资产。 美元指数 涨0.25%至94.617，因美国长债收益率上周五升6个基点。 美元指数上周周线收跌0.6%，因美国公司税调降计划可能推迟至2019年而非在2018年实施，让投资者感到 失望。 10年期美债与德债利差为198个基点，距10月底触及的六个月高位204个基点不远。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1644 1.1663 -0.16 +10.76 1.0513 美元/日圆 113.43 113.53 -0.09 -2.94 116.87 欧元/日圆 132.09 132.40 -0.23 +7.27 123.14 美元/瑞郎 0.9962 0.9956 +0.06 -2.12 1.0178 英镑/美元 1.3091 1.3188 -0.74 +6.12 1.2336 美元/加元 1.2700 1.2680 +0.16 -5.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.6499 6.6602 -0.15 -4.63 6.9726 澳元/美元 0.7648 0.7661 -0.17 +6.00 0.7215 新西兰元/美元 0.6921 0.6928 -0.10 -0.29 0.6941 欧元/瑞郎 1.1603 1.1615 -0.10 +8.27 1.0717 欧元/英镑 0.8894 0.8841 +0.60 +4.41 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7586 9.7452 +0.14 +1.87 9.5799 美元/挪威克朗 8.1356 8.1320 +0.04 -5.81 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/孙茉莉/王琛；审校 高琦/刘秀红/于春红)