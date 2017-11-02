《全球汇市》美元在美国公布税改案前下跌，英镑在政策会议前持坚

* 美国税改案公布之前美元下滑 * 汇市也在等待美联储主席提名人选消息 * 英镑持坚，英国央行料将升息，为2007年7月以来首见 * 新西兰元延续上日涨势，脱离五个月点 路透东京11月2日 - 美元兑日圆周四从三个半月高位回落，兑欧元也下跌，在美国公布税改案之前下滑。税改案公布时间推迟了一天。 美元兑日圆 下跌0.2%至113.935。 美元兑日圆隔夜上涨约0.5%，逼近周五所及7月11日以来最高的114.450，受益于乐观的美国数据、以及美联储本周政策会议后对其12月升息的预期升温。 美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。 周四公布的ADP民间就业报告延续了近期一系列经济指标的强劲表现，均支持美联储将货币政策正常化。 不过，美元涨势受到遏制，因与美国财政和货币政策相关的其他因素受到关注。 “美元受到美联储声明的提振，但影响有限，因为美联储的政策决定和声明并不令人意外，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “美联储理事鲍威尔被提名为下任联储主席的可能性正在限制美元。推迟宣布税改议案也可能是内部存在争议的信号。” 原定于周三公布的税改议案被推迟一天后，议员们已经制定了计划，寻求在10年内减税至多6万亿美元，但他们可能不会说明如何弥补由此造成的税收损失。 Kadota表示，美元自9月起就受到税改憧憬的支撑，如果税改议案显示议员们意见存在分歧，那么曾经提振美元的“税改交易”就可能有所消退。 熟知内情的消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席。这项宣布料于周四公布。 欧元兑美元 上涨0.3%，至1.1651美元。 **英镑观望英国央行决议** 英镑兑美元 上涨0.25%，至1.3280美元，英国央行政策决议将在1230GMT公布。 外界普遍预期英国央行将宣布2007年7月以来的首度升息，投资人将关注决策官员立场的一致程度，以研判进一步升息的可能性。 英镑兑欧元 报0.8774英镑，隔夜上涨至0.8733，为6月中以来最强水准。 “一些英国央行决策官员最近对升息表达出谨慎态度，如果升息决议是正反票数极为接近的表决结果，那么英镑走势将很脆弱，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 一些市场参与者认为，鉴于英国经济的放缓迹象，英国央行将确保周四即使升息，央行在此后一段时间内也将不再升息。 美元指数 下滑0.3%至94.547，回吐上日涨幅。 新西兰元则延续周三涨势，上日新西兰元受到该国失业率降至九年低位激励而大涨。 新西兰元兑美元 最新上涨0.6%，报0.6926美元。上周五一度跌至5月以来最低位0.6818，因新西兰工党领导的新执政联盟的政策令人担忧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1652 1.1617 +0.30 +10.83 1.0513 美元/日圆 113.91 114.15 -0.21 -2.53 116.87 欧元/日圆 132.77 132.67 +0.08 +7.82 123.14 美元/瑞郎 0.9993 1.0031 -0.38 -1.82 1.0178 英镑/美元 1.3277 1.3244 +0.25 +7.63 1.2336 美元/加元 1.2834 1.2865 -0.24 -4.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.5997 6.6075 -0.12 -5.35 6.9726 澳元/美元 0.7716 0.7675 +0.53 +6.94 0.7215 新西兰元/美元 0.6918 0.6883 +0.51 -0.33 0.6941 澳元/日圆 87.920 87.630 +0.33 +4.27 84.320 新西兰元/日圆 78.830 78.580 +0.32 -2.88 81.170 英镑/日圆 151.25 151.21 +0.03 +5.02 144.02 澳元/新西兰元 1.1151 1.1146 +0.04 +7.40 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/张明钧/白云/蔡美珍/李婷仪 审校 张明钧/郑茵/杜明霞/戴素萍)